Tuyên bố của Seungri giữa lúc concert BIGBANG gây bão ở Việt Nam

Dù đã rời nhóm từ lâu nhưng những ồn ào của Seungri vẫn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của BIGBANG.

Giữa lúc concert XX: COSMOS của BIGBANG đang khiến khán giả Việt Nam phát sốt, "nốt trầm" của nhóm là cựu thành viên Seungri đã có động thái mới. Luật sư Yoon, đại diện pháp lý của Seungri đã đưa ra tuyên bố về cáo buộc hành hung: “Ngày 8/8, khi Seungri đang dùng bữa tại một nhà hàng ở Seoul với hai người quen, một người đàn ông lạ mặt (sau đây gọi là người khiếu nại) đã yêu cầu được ngồi chung bàn với họ. Mặc dù đã nhiều lần từ chối, người này vẫn ngồi xuống mà không được phép”.

Seungri rót đồ uống cho người đàn ông và thậm chí còn đưa cho anh ta thông tin liên lạc của mình, nhưng khi được yêu cầu rời đi lần nữa, người khiếu nại không chịu hợp tác, dẫn đến một cuộc tranh cãi bằng lời nói. Luật sư Yoon cho biết: “Căng thẳng leo thang khi người khiếu nại tiếp tục từ chối rời đi sau nhiều lần yêu cầu, và Seungri đã cầm lấy một chai rượu soju”.

Giữa lúc concert BIGBANG đang khiến khán giả Việt Nam phát sốt...

... thì phía Seungri đưa ra tuyên bố nóng về cáo buộc hành hung. Ảnh: Dispatch

Ông nhấn mạnh: “Tuy nhiên, đây là phản ứng cảm xúc trước sự khiêu khích của người khiếu nại, và không hề có xô xát về thể chất”. Phía Seungri giải thích rằng mặc dù có tranh cãi, cả hai bên đều chia tay trong hòa bình và thậm chí còn nhắn tin cho nhau sau đó. Tuy nhiên, vài ngày sau, người khiếu nại đã thay đổi lập trường và đệ đơn tố cáo hình sự.

Luật sư Yoon cho biết: “Sau khi đơn khiếu nại được nộp, phía người khiếu nại đã liên hệ với chúng tôi để tìm cách dàn xếp, nhưng Seungri sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và làm rõ sự thật thông qua các cơ quan chức năng”. Theo cảnh sát, người khiếu nại đã trình báo tại Sở Cảnh sát Gangnam ở Seoul, cáo buộc Seungri và nhóm của anh ta hành hung, đe dọa và giam giữ tại một nhà hàng ở Seoul vào ngày 8/8. Cảnh sát dự định sẽ triệu tập Seungri sớm để bắt đầu điều tra.

Cảnh sát dự định sẽ triệu tập Seungri sớm để bắt đầu điều tra. Ảnh: JTBC

Thông tin Seungri bị kiện được công bố vào ngày 10/9. Khắp nơi, netizen đều tỏ ra ngán ngẩm trước "phốt chồng phốt" của cựu em út BIGBANG. Dù đã rời nhóm từ lâu nhưng những ồn ào của Seungri vẫn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của BIGBANG. Seungri sinh năm 1990 và ra mắt năm 2006. Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 7 năm.

Seungri từng là em út vạn người mê của BIGBANG. Ảnh: X

Còn nhớ bê bối hộp đêm Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết. Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng).

Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023. Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 4 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù và nung nấu tham vọng xây dựng Burning Sun thứ 2 tại đây.

Sự nghiệp, danh tiếng của Seungri lụi tàn vì bê bối. Ảnh: Sports Chosun

Nguồn: Koreaboo