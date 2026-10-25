Cảnh tượng tại nhà Shin Min Ah - Kim Woo Bin khiến Yoo Jae Suk ngớ người

Cách nhà chồng đối xử với Shin Min Ah cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Kể từ khi kết hôn tới nay, “nhất cử nhất động” của cặp đôi vàng Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã liên tục được công chúng dõi theo sát sao. Mới đây, Shin Min Ah vừa tham gia buổi ghi hình cho chương trình You Quiz on the Block (đài tvN). Tại đây, cô đã có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với ông xã tài tử sau 10 tháng cưới.

Đáng chú ý, nữ minh tinh Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly cho biết Kim Woo Bin vẫn luôn dành cho cô những lời khen ngợi “có cánh” ngay cả khi chỉ có 2 vợ chồng. Shin Min Ah tâm sự: “Ông xã khen ngợi rằng tôi trông vẫn rất xinh đẹp, tuyệt vời ngay cả khi trạng thái không được tốt cho lắm. Ngay cả khi tôi tăng cân hay cảm thấy không hài lòng với diện mạo của bản thân vào ngày hôm đó thì anh Woo Bin vẫn nói với tôi rằng ‘Em là người đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời’ với ánh mắt hạnh phúc”.

Shin Min Ah vừa dứt lời, “MC quốc dân” Yoo Jae Suk đã không khỏi ngỡ ngàng đến độ phải thốt lên: “Thật không thể tin nổi”. Có lẽ ngay chính MC họ Yoo cũng vô cùng ngạc nhiên, không thể ngờ được rằng Kim Woo Bin lại trở nên sến sẩm như vậy khi ở bên cạnh vợ yêu.

Yoo Jae Suk ngạc nhiên khi nghe những chia sẻ của Shin Min Ah về ông xã Kim Woo Bin. Ảnh: Naver

Không chỉ được ông xã cưng chiều hết mực, Shin Min Ah còn được phía gia đình nhà chồng yêu thương và đối xử rất tốt. Cách đây không lâu, gia đình Kim Woo Bin đã gửi xe tải đồ ăn tới tận phim trường bộ phim Soo-Mok-Geum để ủng hộ tinh thần cho Shin Min Ah kèm theo lời động viên đong đầy tình cảm: “Gửi tới tất cả các nhân viên và dàn diễn viên trong ekip Soo-Mok-Geum, chúc mọi người thưởng thức bữa ăn thật ngon miệng và được tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc hôm nay nhé. Cổ vũ cho toàn thể nhân viên và dàn diễn viên của Soo-Mok-Geum. Đặc biệt là Min Ah nhé. Cổ vũ con thật nhiều. Min Ah à, chúng ta rất yêu thương con”.

Gia đình Kim Woo Bin gửi xe đồ ăn tới phim trường để truyền lửa cho Shin Min Ah. Ảnh: Naver

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Nguồn: MK