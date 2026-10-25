Concert Day 2 của nhóm BIGBANG tại Hà Nội thu hút đông đảo sao Việt đến xem.

Sau đêm diễn đầu tiên bùng nổ tại Hà Nội, BIGBANG tiếp tục trở lại sân khấu Mỹ Đình trong ngày 25/10, khép lại hành trình tại Việt Nam bằng đêm concert được đông đảo người hâm mộ mong chờ.

Sức nóng từ Day 1 vẫn chưa hạ nhiệt, khiến bầu không khí trước giờ G của ngày diễn cuối càng thêm tưng bừng. Ngay từ sớm, các fan đã đổ về sân vận động, xếp hàng check-in, khoe outfit và chuẩn bị sẵn sàng để gặp thần tượng. Đáng chú ý, không chỉ có cộng đồng V.I.P, nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt cũng đã có mặt để tận hưởng đêm nhạc đặc biệt này.

Tranh thủ nhất vẫn là Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn. Cả hai tiếp tục chứng minh độ cứng của fan BIGBANG khi cùng nhau có mặt tại concert Day 2. Trên trang cá nhân, bộ đôi bạn thân check-in đã có mặt ở khu vực sân khấu, lên đồ chất lừ và tay đã cầm sẵn lightstick, chỉ chờ nhạc lên nữa mà thôi.

Fan cứng gọi tên Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn khi tiếp tục có mặt xem concert D2

Không chỉ vậy, tại SVĐ Mỹ Đình lúc này, nhiều khán giả đã liên tục bắt gặp các sao Việt có mặt. Tại lối đi vào sân khấu, fan đã phát hiện khoảnh khắc HURRYKNG nắm chặt tay "bé Kem". Cả hai trong trang phục năng động, vui vẻ chào lại khi có khán giả nhận ra mình. Đi chung hội còn có Vương Bình với sự háo hức chờ gặp bộ 3 huyền thoại Kpop.

Trong khi đó, Erik cũng đã check-in tại sân vận động Mỹ Đình, hòa chung không khí háo hức trước giờ concert bắt đầu. Và quẩy chung với Erik không ai khác chính là Đức Phúc và Gemini Hùng Huỳnh. Trên mạng xã hội, bộ 3 đã được nhiều fan nhận ra đã có mặt trên khán đài, tranh thủ chụp ảnh cho nhau trước khi concert bắt đầu.

Fan bắt gặp HURRYKNG dắt người yêu xem BIGBANG (Clip: @laviedayyy)

Bộ 3 Đức Phúc - Erik - Gemini Hùng Huỳnh check-in tại SVĐ Mỹ Đình (Clip: Threads nhân vật)

Là "fan ruột" của D-Dragon, Phương Ly chắc chắn không thể nào bỏ lỡ cơ hội được xem "Anh Long" trình diễn với các thành viên trong nhóm. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ video ngồi trên khán đài, nhún nhảy theo tiết mục mở màn của đêm diễn thứ 2.

Gây chú ý, Phương Ly xuất hiện với mái tóc ngắn mới toanh, khoe visual rạng rỡ. Cô tiện thể "flex" nhẹ chuyện được đề cử vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới với dòng trạng thái: "Top 100 đi xem BIGBANG".

Ngoài ra, Anh Tài Hoàng Tôn, Em Xinh Juky San, Hoa hậu Tiểu Vy cũng đã check-in tại khu vực vé của mình.

Phương Ly và chiếc view xịn xò tại concert BIGBANG (Clip: FBNV)

Anh Tài Hoàng Tôn cười chào thân thiện khi có khán giả nhận ra (Clip: hi_hnm03)

Juky San lên đồ chất lừ, sẵn sàng xoã hết cỡ tại đêm nhạc cuối của BIGBANG tại Hà Nội

Hoa hậu Tiểu Vy cũng chính thức nhập cuộc vào không khí tưng bừng tại SVĐ Mỹ Đình ngay lúc này

Ảnh: Tổng hợp