Sau đêm diễn đầu tiên bùng nổ, BIGBANG tiếp tục khiến Mỹ Đình nóng rực với đêm diễn thứ 2 - 25/10.

Sau nhiều năm chờ đợi, BIGBANG chính thức mang concert BIGBANG 2026-2027 World Tour < XX : COSMOS > đến sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội trong hai đêm 24 và 25/10. Đêm diễn đầu tiên khép lại với bầu không khí bùng nổ, hơn 40.000 khán giả cùng hòa giọng trong loạt hit đình đám của nhóm, tạo nên màn hội ngộ được người hâm mộ Việt mong chờ suốt thời gian dài. Thành công của Day 1 càng khiến sức nóng trước đêm diễn thứ hai tăng cao. Ngay từ chiều 25/10, đông đảo V.I.P đã đổ về Mỹ Đình, háo hức chờ đợi khoảnh khắc BIGBANG một lần nữa xuất hiện trên sân khấu và viết tiếp những khoảnh khắc đáng nhớ tại Việt Nam.

Trai xinh gái đẹp đổ bộ concert ngày 2:

Không khí trước sân vận động Mỹ Đình đang nóng dần lên khi đông đảo người hâm mộ đổ về, sẵn sàng cho đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Hà Nội. Nhiều V.I.P đầu tư trang phục, phụ kiện nổi bật để gặp thần tượng, tạo nên khung cảnh rực rỡ trước giờ concert bắt đầu.

Ghi nhận tình hình "chợ vé" BIGBANG ngay trước SVĐ Mỹ Đình chiều 25/10

Đêm diễn đầu tiên ngày 24/10 được lấp đầy bởi hơn 40.000 khán giả, cho thấy sức hút của BIGBANG sau nhiều năm chờ đợi. Hiệu ứng bùng nổ từ Day 1 khiến đêm diễn thứ hai tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ những người chưa có cơ hội trực tiếp thưởng thức concert.

Nhiều người ráo riết tìm mua vé concert BIGBANG D-2

Đáng chú ý, hiện tại vé concert BIGBANG đã sold out mọi "mặt trận", trong khi nhu cầu của VVIP ngày càng tăng cao. Vì đêm 1 hết sức bùng nổ, nhiều khán giả ráo riết tìm mua vé sát giờ diễn đêm 2. Theo ghi nhận tại sân vận động ngay lúc này, một số cặp vé sang tay đã được rao bán với giá hơn 40 triệu đồng, cao gấp nhiều lần mức giá gốc. Trước mức giá này, không ít fan Việt đành ngậm ngùi vì quá muốn gặp thần tượng nhưng chi phí bỏ ra lại quá lớn. Thậm chí, một số người hâm mộ cho rằng với số tiền trên, họ có thể cân nhắc sang Thái Lan xem BIGBANG, kết hợp mua vé hạng Ultimate cùng chi phí vé máy bay và khách sạn mà vẫn có khả năng tiết kiệm hơn.

Biển người tại Mỹ Đình ngay lúc này

Theo ghi nhận, từ 15h30, Taeyang và G-Dragon đã di chuyển ra sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị cho đêm diễn. Người hâm mộ hiện đang nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc ba thành viên BIGBANG xuất hiện trên sân khấu. Concert BIGBANG D-2 sẽ bắt đầu trong ít giờ nữa. Những diễn biến mới nhất trước và trong đêm diễn sẽ được cập nhật liên tục tại đây.

Taeyang