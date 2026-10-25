T.O.P đang làm gì khi hàng chục nghìn fan Việt khóc cùng BIGBANG và Still Life?

BIGBANG bùng nổ tại Hà Nội, T.O.P có động thái gây bất ngờ cùng ngày.

Tối ngày 24/10/2026, ba thành viên BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đã chính thức mang chuyến lưu diễn toàn cầu XX : COSMOS đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm nhạc nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự và tạo nên không khí bùng nổ với hàng loạt bản hit kinh điển định hình nên tên tuổi của nhóm như Fantastic Baby, Lies, Haru Haru hay BANG BANG BANG.

Tối ngày 24/10/2026, ba thành viên BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đã chính thức mang chuyến lưu diễn toàn cầu XX : COSMOS đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Đêm nhạc nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự

Đáng chú ý, khoảnh khắc ca khúc Still Life vang lên tại sân vận động với phần giọng hát thu âm sẵn của T.O.P đã khiến nhiều khán giả có mặt không giấu được sự xúc động. Sự kiện tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn quy mô từ 31 đến 33 đêm diễn qua 13 quốc gia, dự kiến thu hút khoảng 1,7 triệu khán giả toàn cầu. Khởi động từ cuối tháng 8/2026 với 3 đêm diễn cháy vé tại Sân vận động Goyang (Hàn Quốc), BIGBANG tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Kpop khi càn quét các sân vận động lớn tại Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Ca khúc Still Life vang lên tại sân vận động với phần giọng hát thu âm sẵn của T.O.P đã khiến nhiều khán giả có mặt không giấu được sự xúc động

Lúc này, những động thái của cựu thành viên T.O.P cũng được nhiều người quan tâm. Song song với đêm diễn của các đồng đội cũ tại Hà Nội, ngày 24/10/2026, T.O.P đã tổ chức buổi gặp gỡ mang tên T.O.P PRE-STUDIO 2026 in BANGKOK tại Thái Lan. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nam rapper trước truyền thông và người hâm mộ sau khi xác nhận mối quan hệ tình cảm với nữ người mẫu, diễn viên Nana.

Song song với đêm diễn của các đồng đội cũ tại Hà Nội, ngày 24/10/2026, T.O.P đã tổ chức buổi gặp gỡ mang tên T.O.P PRE-STUDIO 2026 in BANGKOK tại Thái Lan

Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nam rapper trước truyền thông và người hâm mộ sau khi xác nhận mối quan hệ tình cảm với nữ người mẫu, diễn viên Nana

Ở chặng đường hoạt động độc lập, nam nghệ sĩ đang trải qua một giai đoạn với không ít thử thách từ phía thị trường lẫn cộng đồng người hâm mộ lâu năm. Trước đó không lâu, vào ngày 10/10/2026, CHOIDOT, fansite lớn nhất đồng hành cùng T.O.P suốt 20 năm qua, đã chính thức thông báo ngừng vận hành. Việc trang web ChoiSeungHyun.com cùng hệ thống truyền thông sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng X và Instagram khép lại hoạt động đã đánh dấu sự thay đổi lớn trong lực lượng khán giả đồng hành lâu năm cùng anh.

Ở chặng đường hoạt động độc lập, nam nghệ sĩ đang trải qua một giai đoạn với không ít thử thách từ phía thị trường lẫn cộng đồng người hâm mộ lâu năm

Vào ngày 10/10/2026, CHOIDOT, fansite lớn nhất đồng hành cùng T.O.P suốt 20 năm qua, đã chính thức thông báo ngừng vận hành

Bên cạnh đó, việc tổ chức các đêm nhạc cá nhân của nam rapper cũng gặp một số biến động trong khâu vận hành. Trước sự kiện tại Bangkok, đêm diễn T.O.P Pre-Studio 2026 In Jakarta dự kiến diễn ra ngày 19/9 tại Indonesia đã phải thông báo hủy bỏ. Mặc dù phía ban tổ chức đưa ra lý do chính thức xuất phát từ một số khó khăn tại địa phương, truyền thông và công chúng Hàn Quốc nhận định một phần nguyên nhân đến từ áp lực doanh thu và tình hình phát hành vé chưa đạt kỳ vọng. Điều này cho thấy việc duy trì quy mô các sự kiện độc lập trong giai đoạn này đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng hơn từ phía đơn vị sản xuất.

Trước sự kiện tại Bangkok, đêm diễn T.O.P Pre-Studio 2026 In Jakarta dự kiến diễn ra ngày 19/9 tại Indonesia đã phải thông báo hủy bỏ

Mặc dù phía ban tổ chức đưa ra lý do chính thức xuất phát từ một số khó khăn tại địa phương, truyền thông và công chúng Hàn Quốc nhận định một phần nguyên nhân đến từ áp lực doanh thu và tình hình phát hành vé chưa đạt kỳ vọng

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, T.O.P sinh năm 1987 và từng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006. Anh cùng các thành viên đã góp công lớn đưa nhóm trở thành tượng đài của làn sóng Hallyu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bê bối sử dụng chất cấm vào năm 2017 dẫn đến án phạt 2 năm tù treo đã khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ tổn hại nặng nề. Vụ việc khiến anh chịu làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng Hàn Quốc ngay trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến tháng 4/2022, T.O.P góp giọng trong đĩa đơn Still Life cùng BIGBANG như một lời chia tay chính thức trước khi kết thúc hợp đồng với YG Entertainment và sau đó đơn phương xác nhận rời nhóm.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, T.O.P sinh năm 1987 và từng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006

Tuy nhiên, bê bối sử dụng chất cấm vào năm 2017 dẫn đến án phạt 2 năm tù treo đã khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ tổn hại nặng nề

T.O.P kết thúc hợp đồng với YG Entertainment và sau đó đơn phương xác nhận rời nhóm

Trong vài năm trở lại đây, cựu thành viên BIGBANG vẫn tích cực thử sức trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, tìm kiếm lại vị thế trong ngành giải trí, nhưng chưa mang lại kết quả tích cực. Đầu năm 2025, anh tái xuất với vai trò diễn viên trong dự án phim truyền hình Squid Game 2. Đến tháng 4/2025, nam nghệ sĩ tự sản xuất và phát hành album solo mang tên ANOTHER DIMENSION bao gồm 11 ca khúc, đồng thời thực hiện chuyến lưu diễn qua 6 khu vực tại Châu Á.

Trong vài năm trở lại đây, cựu thành viên BIGBANG vẫn tích cực thử sức trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng chưa mang lại kết quả tích cực

Sau khi phát hành, doanh thu lẫn thành tích nhạc số của album này đều không quá khả quan. Dù đầu tư lớn và năng nổ với nhiều hoạt động, hiệu ứng khi hoạt động solo của T.O.P đang không như mong đợi.

Ảnh: X