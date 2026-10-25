Tất tần tật concert BIGBANG Day 1 tại Mỹ Đình: Vừa bước vào đã thấy "đủ tiền vé", giáo án thực chiến cho team Day 2 tối nay!

Đây là trọn bộ "giáo án" thực tế để quẩy trọn vẹn Day 2 tối nay.

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng có dịp hòa mình vào không khí concert của BIGBANG ngay tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm diễn Day 1 tối 24/10 thực sự mang đến trải nghiệm khó quên, từ khoảnh khắc ba thành viên xuất hiện khiến cả sân vận động bùng nổ, loạt hit thanh xuân vang lên cho đến màn fanchant cuồng nhiệt của V-VIP. Không chỉ được tận mắt nhìn thấy thần tượng biểu diễn, còn có cơ hội sống lại những ký ức gắn liền với BIGBANG suốt nhiều năm, cảm nhận trọn vẹn sức nóng của một đêm nhạc mà người hâm mộ Việt Nam đã mong chờ từ lâu.

Review tất tần tật concert BIGBANG Day 1 tại Mỹ Đình

Ngay từ khoảnh khắc bước vào khu vực concert BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, cảm giác đầu tiên chính là: vừa bước vào đã thấy đủ tiền vé! Khu Ultimate 1 mang đến góc nhìn sân khấu cực kỳ ưng ý, đủ gần để ghi lại những khoảnh khắc của ba thành viên với hình ảnh rõ nét. Sau khi đã chờ đợi nhiều năm để được gặp BIGBANG tại Việt Nam, việc có thể đứng ở vị trí thuận lợi, tận mắt nhìn thần tượng biểu diễn và quay được những thước phim đẹp khiến trải nghiệm càng thêm xứng đáng. Đúng kiểu chưa cần concert kết thúc đã cảm thấy số tiền bỏ ra mua vé không hề lãng phí.

Góc triệu đô tại khu Ultimate 1

Để có được góc đứng này, cần đến sân vận động từ sớm. Khoảng 16h, khu vực Ultimate 1 đã có đông đảo V-VIP tập trung, ai cũng muốn tìm vị trí gần hàng rào nhất có thể. Bù lại, khi chương trình bắt đầu, thành quả nhận được thực sự đáng giá. Từ góc nhìn thuận lợi, những khoảnh khắc trên sân khấu hiện lên rõ ràng, giúp việc quay phim và chụp ảnh dễ dàng hơn. Với những người muốn lưu giữ kỷ niệm sau nhiều năm chờ đợi, đây chắc chắn là một điểm cộng lớn của trải nghiệm concert.

Điểm thú vị khi xem BIGBANG trực tiếp là những ca khúc quen thuộc mang đến cảm giác khác hẳn so với lúc nghe qua tai nghe. Khi giai điệu vang lên trên sân khấu, khán giả có thể vừa quan sát phần trình diễn của các thành viên, vừa hát theo cùng đám đông. Những bài hát đã nghe nhiều năm nay được thể hiện trong không gian concert với âm thanh, ánh sáng và sự cổ vũ trực tiếp, khiến trải nghiệm trở nên sống động hơn. Đối với nhiều V-VIP, đây cũng là dịp để nghe lại những bản hit từng gắn bó với thời đi học, những lần tập nhảy theo thần tượng hay những buổi tụ tập cùng bạn bè.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của đêm diễn là màn fanchant từ khán giả Việt Nam

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của đêm diễn là màn fanchant từ khán giả Việt Nam. Tiếng hát và tiếng reo hò vang khắp sân vận động, đặc biệt khi những ca khúc quen thuộc được trình diễn. Không khí tại Mỹ Đình náo nhiệt đến mức khán giả có thể cảm nhận rõ sự hưởng ứng từ các khu vực xung quanh. Thay vì chỉ đứng xem sân khấu, V-VIP liên tục hát theo, cổ vũ và tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt các tiết mục.

Màn fanchant cũng là yếu tố khiến concert có sức hút riêng so với việc thưởng thức âm nhạc tại nhà. Đứng giữa hàng nghìn người cùng hát theo một ca khúc tạo cảm giác hào hứng, đồng thời giúp khán giả hòa mình vào chương trình thay vì chỉ quan sát từ xa. Sự cuồng nhiệt của V-VIP Việt Nam còn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ quốc tế, góp phần tạo nên một trong những dấu ấn đáng nhớ của đêm diễn tại Hà Nội.

Sự cuồng nhiệt của V-VIP Việt Nam còn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ quốc tế, góp phần tạo nên một trong những dấu ấn đáng nhớ của đêm diễn tại Hà Nội.

Bên cạnh sân khấu và không khí khán đài, những tương tác sau concert cũng mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Các bài đăng ghi lại trải nghiệm tại Mỹ Đình nhận được lượt thả tim từ G-Dragon, khiến nhiều V-VIP phấn khích. Với những người vừa được xem thần tượng biểu diễn ở khoảng cách gần, việc bài đăng cá nhân được chú ý càng là một điểm cộng thú vị sau đêm nhạc.

Để tận hưởng Day 2 tối 25/10 trọn vẹn hơn, khán giả nên chuẩn bị kỹ một vài vật dụng cần thiết. Sạc dự phòng là món đồ nên mang theo vì điện thoại sẽ được sử dụng liên tục để quay video và chụp ảnh. Ngoài ra, hãy ăn uống đầy đủ, bổ sung nước trước khi vào sân vận động để có đủ sức đứng lâu, hát theo và cổ vũ trong suốt chương trình. Với những người mua vé khu đứng như Ultimate 1 và Ultimate 2, đến sớm vẫn là lưu ý quan trọng nếu muốn tìm vị trí phù hợp.

Nhìn chung, trải nghiệm BIGBANG Day 1 tại Mỹ Đình ghi điểm nhờ góc nhìn thuận lợi, loạt hit quen thuộc và bầu không khí fanchant cuồng nhiệt. Đặc biệt, với những khán giả có vị trí đẹp tại Ultimate 1, cảm giác vừa bước vào đã thấy đủ tiền vé không chỉ đến từ những đoạn video quay được rõ nét mà còn từ việc có thể theo dõi sân khấu trực tiếp và hòa mình vào không khí concert. Nếu chuẩn bị tham dự Day 2, hãy đến sớm, mang theo sạc dự phòng và chuẩn bị sức khỏe để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng BIGBANG.