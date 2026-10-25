Negav bị loại khỏi Ca Sĩ Mặt Nạ, mong muốn được hát như Trấn Thành

Negav một lần nữa nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Tối 24/10, tập 4 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 lên sóng, mang đến loạt tiết mục đặc sắc trong vòng 2 với chủ đề “Sống Cuộc Đời Khác”. Năm mascot bảng A gồm DÊ DU KÝ, BÁO BERRY, KOALAOKE, MAD LONG và GAUCI lần lượt trở lại sân khấu với những lựa chọn âm nhạc riêng, từ màu sắc Pop Ballad giàu cảm xúc đến những màn biến hóa đầy bất ngờ.

Bên cạnh khả năng khoe giọng và làm mới các ca khúc quen thuộc, những manh mối về danh tính tiếp tục khiến ban cố vấn Trấn Thành, Bích Phương cùng hai khách mời Đức Phúc và Hà Nhi tranh luận sôi nổi. Trong số đó, GAUCI là một trong những mascot nhận được nhiều sự chú ý khi danh tính của nhân vật này vốn đã được đông đảo khán giả dự đoán từ vòng đầu tiên.

Có Hen Với Thanh Xuân - GAUCI

Trong phần giao lưu, GAUCI tiết lộ mong muốn được sống như Trấn Thành, người có thể mang tiếng cười đến cho mọi người, theo đuổi những mục tiêu lớn và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Chia sẻ này cũng cho thấy sự ngưỡng mộ của mascot dành cho nam MC, đặc biệt ở tinh thần không ngừng làm mới bản thân và kiên trì theo đuổi đam mê.

Bên cạnh đó, GAUCI cho biết bản thân từng tự ti về giọng hát, chưa bao giờ nghĩ mình có thể tham gia một cuộc thi âm nhạc. Đến với Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, mascot mong muốn thử thách giới hạn của chính mình, được đứng trên sân khấu và sống trọn với niềm đam mê ca hát.

Tập phát sóng tối qua đã tiết lộ người đúng sau mascot GAUCI là Negav

Bên cạnh những chia sẻ này, các cử chỉ, điệu bộ và cách trò chuyện quen thuộc của GAUCI cũng khiến ban cố vấn liên tục đưa ra những phán đoán về danh tính thật. Kết thúc vòng 2, sau khi tổng hợp kết quả bình chọn của cả hai vòng, GAUCI đạt 14,8%, thấp nhất bảng A, là mascot đầu tiên bị loại. Khi tháo mặt nạ, mascot chính thức lộ diện là rapper Negav.

Sau khi tháo mặt nạ, Negav chia sẻ rằng anh đến với Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 vì muốn được đứng trên sân khấu, hát thật nhiều và tận hưởng trọn vẹn niềm đam mê âm nhạc. Nam rapper thừa nhận bản thân từng tự ti về giọng hát, thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình có thể tham gia một cuộc thi âm nhạc.

Negav cho biết cảm thấy tự ti về giọng hát, tham gia chương trình vì muốn được đứng trên sân khấu, hát thật nhiều

Chính vì vậy, hành trình tại chương trình là cơ hội để Negav bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những điều mới mẻ và khám phá giới hạn của bản thân. Nhận xét về nam nghệ sĩ, Trấn Thành cho rằng Negav là người sống bản năng, tự nhiên và có nét riêng để khán giả nhận ra giữa đám đông. Nam cố vấn cũng bày tỏ mong muốn Negav tiếp tục trau dồi, biến những thế mạnh sẵn có thành kỹ năng vững vàng hơn để tiến xa trên con đường âm nhạc.

Trước đó, ngay từ tập 1 của Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 lên sóng tối 3/10, GAUCI đã trở thành một trong những mascot gây chú ý nhất khi nhiều khán giả dự đoán nhân vật đứng sau lớp mặt nạ chính là rapper Negav. Không chỉ dừng lại ở giọng hát, những cử chỉ, biểu cảm và cách giao lưu của mascot cũng liên tục được khán giả đem ra đối chiếu với Negav.

Trước đó, GAUCI đã trở thành một trong những mascot gây chú ý nhất khi nhiều khán giả dự đoán nhân vật đứng sau lớp mặt nạ chính là rapper Negav

Trên mạng xã hội lúc đó, nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều về việc nam rapper tham gia chương trình khi các suy đoán được đưa ra. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự không hào hứng trước khả năng Negav tham gia chương trình, cho rằng họ kỳ vọng Ca Sĩ Mặt Nạ là sân khấu để khám phá những giọng ca có kỹ thuật thanh nhạc nổi bật và màu giọng đặc biệt. Dù vậy, chính nghi vấn xoay quanh danh tính nam rapper lại khiến GAUCI trở thành mascot được quan tâm nhiều sau khi tập 1 lên sóng, liên tục được khán giả bàn luận và đối chiếu các manh mối qua từng vòng thi.

Sau khi tập 4 lên sóng và Negav chính thức lộ diện đúng như dự đoán của nhiều khán giả, nam rapper tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hộ

Sau khi tập 4 lên sóng và Negav chính thức lộ diện đúng như dự đoán của nhiều khán giả, nam rapper tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin xoay quanh màn xuất hiện tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, sự chú ý dành cho Negav thời gian gần đây còn đến từ những động thái mới trên trang cá nhân.

Nam rapper liên tục nhá hàng về màn trở lại với sản phẩm âm nhạc mới, khiến người hâm mộ tò mò về những kế hoạch tiếp theo sau khoảng thời gian tập trung cho các hoạt động riêng. Sự kết hợp giữa màn lộ diện gây chú ý và những úp mở về sản phẩm mới khiến tên tuổi Negav tiếp tục được khán giả quan tâm.

Ảnh: Ca sĩ mặt nạ