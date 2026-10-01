Fan Việt vươn tầm quốc tế, cả thế giới công nhận "xứng đáng được BIGBANG khen 'show tuyệt nhất từng có'"!

Concert BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình đang trở thành tâm điểm quốc tế.

Đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 24/10 khép lại, Threads, X,... đã ngập bài đăng bằng tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Trung, tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật. Fan quốc tế gần như đồng thanh một ý: Khán giả Việt Nam xứng đáng được "có thêm concert encore”.

BIGBANG và concert kỷ niệm 20 năm ở Mỹ ĐìnhBIGBANG và concert kỷ niệm 20 năm ở Mỹ Đình

Tối 24/10, BIGBANG chính thức mở màn hai đêm diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Không chỉ G-Dragon, Taeyang và Daesung khiến khán giả bùng nổ, chính biển VIP Việt cũng trở thành tâm điểm khi được fan quốc tế đồng loạt “úp vương miện” vì độ máu chiến hiếm có. Sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên, chủ đề “BIGBANG biểu diễn tại sân Mỹ Đình” đã viral khắp các nền tảng. Những video quay biển lightstick hình vương miện, hoa cúc, mặt trời và cả chân hổ phủ kín khán đài liên tục được đăng lại, kèm hàng loạt lời khen dành cho VIP Việt, tên gọi của fandom BIGBANG.

“Không đâu tiếp năng lượng cho BIGBANG được như Hà Nội. Cảm ơn vì đã luôn là một trong những khán giả tuyệt vời đến khó tin, lần nào cũng vậy!”, một fan quốc tế viết kèm video toàn cảnh sân Mỹ Đình. Bài đăng nhận hơn 700 lượt thích chỉ sau khoảng nửa tiếng, bên dưới có người chốt gọn: “Khán giả đỉnh nhất, tôi nói là tôi chịu trách nhiệm đấy”.

Khoảnh khắc được lan truyền nhiều nhất là khi cả sân Mỹ Đình đồng thanh hô fanchant ca khúc Haru Haru. Một fan quốc tế đăng video và viết: “Ở show Việt Nam, đến bài Haru Haru cả sân hô cổ vũ cực đều và cực to. Ba anh nhìn có vẻ rất hài lòng!!”. Khi có người vào khen “Respect, quá đỉnh”, người đăng nói thêm rằng bài nào Hà Nội cũng hô rất to.

Không chỉ Haru Haru, cách khán giả Việt hưởng ứng những ca khúc sôi động của BIGBANG cũng khiến fan quốc tế trầm trồ. Nhiều bình luận nhắc đến câu “wow Fantastic Baby” được cả sân vận động hét vang, thậm chí gọi đây là màn fanchant “to nhất thế giới”.

Fanchant Haru Haru đang viral quốc tế

Trên Threads, nhiều bình luận khẳng định: “Không đâu tiếp năng lượng cho BIGBANG được như Hà Nội. Cảm ơn vì đã luôn là những khán giả tuyệt vời đến khó tin, lần nào cũng vậy”. Một người khác cũng ủng hộ: “Việt Nam không làm tụi mình thất vọng khoản fanchant luôn”.

Trong phần solo của G-Dragon, màn pháo hoa ngoài trời càng khiến không khí tại Mỹ Đình thêm bùng nổ. Một fan Trung Quốc chia sẻ video khoảnh khắc nam rapper đập guitar đúng lúc pháo hoa bừng sáng. Đoạn clip cán mốc 26.600 lượt xem, tiếp tục góp phần đưa những hình ảnh đáng nhớ từ đêm diễn Hà Nội đến với cộng đồng fan quốc tế.

Một fan Nhật Bản khác cũng đồng tình, cho biết mình có cảm nhận tương tự từ show mở màn tại Goyang (Hàn Quốc). Một tài khoản quốc tế chia sẻ cảm xúc sau khi nghe khán giả Hà Nội hát Haru Haru: “Lại rơi nước mắt và nổi da gà lần nữa. Nghe VIP Hà Nội dốc hết lòng hát Haru Haru đúng là phép màu. Sự hòa quyện giữa BIGBANG và khán giả khiến tôi nổi hết cả da gà!”.

Sức nóng tại Mỹ Đình cũng khiến người hâm mộ ở những điểm dừng tiếp theo của tour chú ý. Một fan Indonesia bình luận: “Hà Nội đỉnh quá!! Jakarta cũng làm được thôi”, kèm biểu tượng gồng tay như thể hiện quyết tâm để khán giả quê nhà tạo nên bầu không khí không kém cạnh. Một fan Indonesia khác thú nhận có lẽ mình sẽ khóc nức nở khi đến lượt tham dự concert.

BIGBANG choáng ngợp trước năng lượng của người hâm mộ Việt. BIGBANG khẳng định "You are the best in the world. I'm sure, today and tonight is gonna be the best night in my life ever" (Tạm dịch: Các bạn tuyệt vời nhất thế giới. Hôm nay và đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi). Nhiều fan quốc tế đồng tình với nhận định này. Một người hâm mộ viết: “Phải nói là... không bàn cãi, khán giả đỉnh nhất bây giờ là ở Hà Nội. Tôi ấn tượng thật sự! Đến cả Taeyang và Daesung cũng nói Hà Nội là nơi tuyệt nhất từ đầu tour tới giờ. Và tôi phải công nhận. Làm tốt lắm Hà Nội. Các bạn xứng đáng có tên trong danh sách tour encore, và mong là tôi sẽ có mặt ở đó”.

Sự cuồng nhiệt của VIP Hà Nội sẽ tiếp thêm năng lượng cho BIGBANG trên sân khấu. Nhiều người nhắc lại kỷ niệm G-Dragon đến Hà Nội với tour Übermensch, đồng thời khẳng định sức ảnh hưởng của BIGBANG vẫn rất lớn tại Việt Nam: “Cả nước sục sôi, sức ảnh hưởng của BIGBANG là thật”.

BIGBANG và VVIP đã có đêm concert đầu tiên mỹ mãn, bùng nổ cảm xúc:

Từ những màn fanchant vang dội, khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát Haru Haru đến những lời khen về cách ứng xử tại concert, VIP Việt đang trở thành một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất sau đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội. Với cộng đồng fan quốc tế, biển lightstick hình vương miện ở Mỹ Đình không chỉ cho thấy tình yêu dành cho nhóm nhạc huyền thoại mà còn là minh chứng cho sức nóng của khán giả Việt mỗi khi BIGBANG trở lại sân khấu. Đêm diễn thứ hai sẽ chính thức diễn ra ngày hôm nay - 25/10.