BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc, BIGBANG là một đế chế!

BIGBANG là ngoại lệ, cũng là nhà kiến tạo cho một kiểu văn hoá idol K-Pop mới.

Trong cuốn từ điển của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, danh từ "Idol" vốn được định nghĩa bằng tính chu kỳ và sự kiểm soát. Ngành công nghiệp K-Pop vận hành như một dây chuyền sản xuất hoàn hảo: các tập đoàn giải trí tuyển chọn, mài giũa, lập trình hành vi và tung ra thị trường những nhóm nhạc mang diện mạo hoàn hảo nhưng đồng dạng. Dưới áp lực của guồng quay đó, phần lớn các nhóm nhạc xuất hiện, đạt đỉnh rồi nhanh chóng thoái trào như những sản phẩm tiêu dùng có thời hạn sử dụng được ấn định trước.

BIGBANG là ngoại lệ phá vỡ toàn bộ logic vận hành này.

Xét trên bản đồ văn hóa đại chúng Đông Á suốt hai thập kỷ qua, việc gọi BIGBANG là một "nhóm nhạc" đã trở thành một cách định danh thu hẹp. Bằng việc giải phóng bản thân khỏi các quy chuẩn công nghiệp, họ không chỉ đứng trên sân khấu để biểu diễn mà đã kiến tạo nên một đế chế văn hóa và lối sống thực thụ. Từ thẩm mỹ thị giác, ngôn ngữ thời trang, tư duy tiêu dùng cho đến cách tiếp cận nghệ thuật thượng lưu, BIGBANG đã tái cấu trúc "mã di truyền" về phong cách sống của cả một thế hệ trẻ.

Cuộc cách mạng Thẩm mỹ: Khi thần tượng không chỉ còn là các "flower boy"

Để hiểu được quy mô đế chế của BIGBANG, cần quay ngược thời gian về giai đoạn giữa thập niên 2000. Thời điểm đó, chuẩn mực đẹp của một nhóm nhạc nam K-Pop được đóng khung tuyệt đối trong công thức "Flower Boy" với làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc tỉa chỉn chu, nụ cười ngọt ngào và những bộ trang phục đồng bộ được may đo chuẩn xác.

BIGBANG xuất hiện năm 2006 như một gáo nước lạnh tạt vào sự ngăn nắp đó. Họ không có ngoại hình chuẩn mực theo thị hiếu số đông mà bước ra công chúng với trang phục Hip-hop thùng hình, xỏ khuyên, hình xăm, những màu tóc nhuộm nổi rực rỡ và thần thái ngông cuồng. Trong mắt truyền thông truyền thống thời bấy giờ, BIGBANG là một dãy lệch chuẩn đầy rủi ro. Thế nhưng, chính sự không chuẩn mực ấy lại là bước ngoặt khởi đầu cho một cuộc cách mạng thẩm mỹ.

BIGBANG đã chứng minh một luận điểm xã hội học quan trọng rằng sự chân thật trong tính cách có sức hút mạnh mẽ hơn sự hoàn hảo nhân tạo. Giới trẻ Đông Á, vốn bị gò bó trong những khuôn mẫu ứng xử khắt khe của xã hội truyền thống, đã tìm thấy ở BIGBANG một hình mẫu giải phóng cái tôi. Sự ngông cuồng của nhóm không phải là hành vi bốc đồng, mà được nâng cấp thành một tuyên ngôn về sự tự do cá nhân. Không dừng lại ở văn hóa đường phố, đế chế này nhanh chóng vươn vòi sang lãnh địa thời trang cao cấp — nơi vốn đóng chặt cửa với các ngôi sao giải trí châu Á.

G-Dragon cùng các thành viên đã thực hiện một cuộc lật đổ ngoạn mục khi tiên phong cổ xuy cho phong cách thời trang phi giới tính tại Đông Á từ hơn một thập kỷ trước khi nó trở thành xu hướng toàn cầu. Việc một nam nghệ sĩ tự tin khoác lên mình những chiếc áo tweed jacket của Chanel vốn dành cho nữ giới, đeo vòng cổ ngọc trai, mặc váy hay vẽ móng tay không chỉ phá vỡ ranh giới giới tính trong thời trang nam, mà còn tái định nghĩa khái niệm nam tính của giới trẻ thời đại mới.

Cột mốc này thay đổi vị thế của cả ngành công nghiệp K-Pop. Từ chỗ các nhóm nhạc phải đi xin tài trợ từng bộ trang phục diễn, BIGBANG trở thành những nàng thơ được các nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới như Chanel, Saint Laurent, Givenchy hay Alexander McQueen săn đón. Họ chuyển dịch từ vị thế người tiêu dùng thời trang sang người tạo lập xu hướng, biến mỗi lần xuất hiện ở các tuần lễ thời trang Paris hay Milan thành một sự kiện văn hóa mang tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Sự ảnh hưởng của Crown Lightstick

Trong ngành công nghiệp sáng tạo, một đế chế chỉ thực sự được thiết lập khi nó tạo ra được những biểu tượng mang tính định danh và thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Với BIGBANG, biểu tượng đó chính là chiếc Crown Lightstick mang hình dáng vương miện.

Trước khi BIGBANG xuất hiện, văn hóa cổ vũ tại các sự kiện K-Pop vận hành ở mức sơ khai khi người hâm mộ sử dụng bóng bay hoặc những que phát sáng nhựa mang màu sắc đại diện cho từng công ty quản lý. Đó là một hình thức cổ vũ thụ động, đồng hóa và thiếu tính nhận diện riêng biệt.

G-Dragon đã trực tiếp thiết kế chiếc Lightstick mang hình vương miện vàng, đánh dấu sự ra đời của chiếc Lightstick chính thức đầu tiên trong lịch sử K-Pop. Sự kiện này không đơn thuần là một cải tiến về mặt sản phẩm thương mại, mà là một cuộc cách mạng về tâm lý học người tiêu dùng và thiết kế công nghiệp trong giải trí.

Khi cầm trên tay chiếc Crown Lightstick, người hâm mộ không còn là những cá thể vô danh chìm lấp trong đám đông cầm bóng bay, mà họ sở hữu một vật phẩm có ngôn ngữ thiết kế riêng, đại diện cho quyền lực và sự kiêu hãnh của một cộng đồng.

Đồng thời, BIGBANG là nhóm nhạc đầu tiên chứng minh rằng vật phẩm cổ vũ có thể trở thành một sản phẩm thiết kế cao cấp, có giá trị sưu tầm, có tính thẩm mỹ độc lập và có khả năng phát triển thành một hệ sinh thái phụ kiện thời trang đi kèm. Ngày nay, mô hình Lightstick riêng đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi nhóm nhạc K-Pop, tạo ra nguồn thu hàng trăm triệu USD cho toàn ngành công nghiệp. Nhưng nguyên bản của cuộc cách mạng đó — chiếc vương miện vàng của BIGBANG — vẫn đứng đó như một cột mốc đánh dấu thời điểm hành vi tiêu dùng giải trí bị thay đổi vĩnh viễn.

Sức ảnh hưởng về gu thẩm mỹ với cả một thế hệ

Một điểm khác biệt căn bản giữa một ngôi sao giải trí đơn thuần và một đế chế định hình lối sống nằm ở chiều sâu văn hóa và gu thẩm mỹ mà họ lan tỏa ra cộng đồng. BIGBANG không dừng lại ở thời trang hay biểu diễn, họ mở rộng tầm ảnh hưởng sang một không gian vốn kín kẽ và đầy rào cản là thị trường nghệ thuật đương đại. Sự tiên phong này thể hiện rõ nhất qua tư duy sưu tầm và giám tuyển nghệ thuật của các thành viên, đặc biệt là T.O.P và G-Dragon. Họ không nhìn nhận nghệ thuật như một công cụ phô trương tài sản bề nổi, mà biến nó thành một phần cốt lõi trong phong cách sống.

Họ đã bình dân hóa nghệ thuật đương đại bằng cách đưa các tác phẩm của Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Nam June Paik hay Kim Whanki đến gần hơn với hàng triệu khán giả trẻ thông qua việc lồng ghép vào không gian sống và các dự án cá nhân. Việc T.O.P hợp tác với nhà đấu giá Sotheby's trong phiên đấu giá nghệ thuật đặc biệt tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã trực tiếp chọn lựa và định hình thị hiếu cho các nhà sưu tầm trẻ châu Á.

Bên cạnh đó, lối sống thượng lưu kiểu mới mà nhóm định hình không chỉ dừng lại ở xe xịn hay đồng hồ đắt tiền, mà là tri thức thẩm mỹ, tư duy sưu tầm nội thất thiết kế thế kỷ 20 và văn hóa thưởng thức chuyên sâu.

Bằng việc công khai niềm đam mê với nghệ thuật đương đại, BIGBANG đã tạo ra một hiện tượng khi bình dân hóa khái niệm thưởng thức nghệ thuật viện bảo tàng đối với thế hệ Z và Millennials. Giới trẻ bắt đầu tìm hiểu về hội họa trừu tượng, tìm kiếm các triển lãm nghệ thuật và thay đổi cách nhìn về giá trị của không gian sống. Họ đã thiết lập nên một định nghĩa mới về sự xa xỉ kiểu mới — nơi vị thế của một cá nhân không còn đo đếm bằng những chiếc logo hàng hiệu lộ liễu, mà được bảo chứng bằng gu thẩm mỹ, tri thức nghệ thuật và sự tinh tế trong phong cách sống.

Sự tồn tại của BIGBANG đã vĩnh viễn thay đổi diện mạo của ngành công nghiệp sáng tạo Đông Á. Họ chứng minh rằng một nhóm nhạc xuất thân từ giải trí đại chúng hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn của những bản nhạc hay những vũ đạo thuần túy để trở thành lực lượng định hình văn hóa.

Họ đã để lại một di sản toàn diện từ việc thay đổi tư duy đào tạo idol của các tập đoàn giải trí, xóa bỏ ranh giới giới tính, nâng tầm văn hóa thời trang đường phố tại châu Á, cho đến việc tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế và mở đường đưa nghệ thuật đương đại vào đời sống thường nhật của giới trẻ.

Ngay cả khi thời gian trôi qua, các cấu trúc hoạt động có thể bị phân rã hay biến đổi bởi những biến cố lịch sử, "mã di truyền" mà BIGBANG cài đặt vào văn hóa đại chúng vẫn tiếp tục vận hành. BIGBANG không chỉ là một tên gọi đã từng thống trị các bảng xếp hạng; họ là một case study kinh điển về cách một tập hợp những cá tính độc bản có thể xây dựng, vận hành và để lại dấu ấn của một đế chế văn hóa đúng nghĩa.