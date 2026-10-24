Người đàn ông 48 tuổi đi đám tang bạn, ghé thăm mộ cha rồi gặp sự cố kinh hoàng: Cứu hộ khẩn cấp có mặt

Chuyến đi dự đám tang của người đàn ông 48 tuổi tại Brazil bất ngờ dẫn đến một sự việc khiến nhiều người bàng hoàng.

Người đàn ông 48 tuổi đi đám tang bạn, không ngờ gặp biến cố

Ngày 21/10/2026, một sự việc nghiêm trọng xảy ra tại nghĩa trang São José, thuộc thành phố Linhares, bang Espírito Santo, Brazil. Nhân vật chính là người đàn ông 48 tuổi tên Adilson Marsaro, thường được bạn bè gọi thân mật là Dilsinho.

Theo truyền thông Brazil, chiều hôm đó, Adilson đến nghĩa trang để dự đám tang một người bạn vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông trước đó một ngày. Đây vốn là chuyến đi tiễn biệt người quen như nhiều lần ông từng đến nghĩa trang thăm viếng người thân.

Theo lời kể của Nazaré Bravin, một nhân viên làm việc tại nghĩa trang, Adilson xuất hiện bằng xe máy, chào hỏi những người có mặt rồi hỏi vị trí tổ chức tang lễ. Ông để xe và mũ bảo hiểm ở gần khu vực này trước khi đi bộ vào bên trong.

Đáng chú ý, ngoài việc dự đám tang người bạn, Adilson còn có một dự định khác. Bởi cha ông cũng được an táng tại nghĩa trang São José, ông quyết định tranh thủ ghé thăm mộ cha.

Ngôi mộ nằm không xa khu vực tổ chức tang lễ. Theo những người làm việc tại đây, Adilson thường xuyên đến thăm viếng và có thói quen ngồi nghỉ trên phần kết cấu phía trên mộ.

Không ai nghĩ rằng lần ghé thăm này lại diễn ra khác thường. Mọi việc ban đầu vẫn bình lặng, cho đến khi một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ khu vực mộ phần.

Những người có mặt gần đó lập tức chạy tới kiểm tra. Khi tiếp cận vị trí phát ra tiếng động, họ phát hiện Adilson đã gặp nạn và nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp có mặt tại nghĩa trang

Theo Folha Vitória, lực lượng cứu hỏa bang Espírito Santo cùng nhân viên thuộc Dịch vụ Cấp cứu Y tế Di động Brazil (Samu) được điều động đến nghĩa trang São José sau khi nhận tin báo.

Tại hiện trường, nhân viên cứu hộ phát hiện người đàn ông 48 tuổi nằm bên trong một ngôi mộ có độ sâu khoảng 3,5 m. Phần kết cấu phía trên đã bị hư hại, khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, khi ghé thăm mộ cha, Adilson đã ngồi lên phần nắp bê tông phía trên. Tuy nhiên, kết cấu này bất ngờ bị phá vỡ, khiến ông rơi xuống khoảng trống bên trong huyệt mộ.

Trong lúc rơi, đầu nạn nhân va đập mạnh vào phần tường bê tông, gây chấn thương nghiêm trọng.

Dù lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, người đàn ông được xác định đã tử vong tại hiện trường. Thi thể sau đó được đưa ra ngoài để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát khoa học bang Espírito Santo cho biết đơn vị giám định được thông báo về vụ việc lúc 15 giờ 01 phút cùng ngày. Thi thể nạn nhân được chuyển đến cơ quan pháp y tại Linhares để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Cảnh sát dân sự địa phương cũng tiến hành xác minh hoàn cảnh xảy ra tai nạn, trong đó có tình trạng kết cấu của ngôi mộ.

Đáng chú ý, theo báo A Gazeta, ngày 22/10, gia đình tổ chức tang lễ cho Adilson và đưa ông về an nghỉ ngay tại ngôi mộ của cha mình, cũng chính là nơi xảy ra tai nạn một ngày trước đó.

Chi tiết đau lòng này khiến sự việc càng thu hút sự chú ý. Người đàn ông đến nghĩa trang để tiễn biệt bạn và thăm cha, nhưng cuối cùng lại được an táng tại chính nơi mình vừa ghé thăm.

Cảnh báo nguy hiểm từ những ngôi mộ xuống cấp

Sau vụ việc, chính quyền thành phố Linhares gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, đồng thời thông báo tăng cường các biện pháp cảnh báo an toàn tại nghĩa trang.

Theo chính quyền địa phương, nghĩa trang São José là một trong những nghĩa trang lớn nhất thành phố, với gần 18.000 người đã được an táng.

Đại diện lực lượng cứu hỏa cảnh báo, nhiều ngôi mộ có phần nắp làm bằng đá granite hoặc bê tông nhưng không có kết cấu chịu lực chắc chắn bên dưới. Sau thời gian dài sử dụng, những tấm nắp này có thể xuất hiện vết nứt, suy yếu và không còn khả năng chịu sức nặng của con người.

Đặc biệt, vẻ ngoài nguyên vẹn không đồng nghĩa với việc kết cấu bên trong vẫn bảo đảm an toàn. Việc ngồi, đứng hoặc đi lại trên bề mặt các ngôi mộ vì thế tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Chính quyền Linhares cho biết việc bảo trì, sửa chữa các ngôi mộ thuộc trách nhiệm của gia đình có người thân được an táng, trong khi chính quyền phụ trách vệ sinh và bảo dưỡng khu vực công cộng.

Sau sự cố, thành phố cũng công bố kế hoạch lắp đặt thêm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân chú ý khi đến thăm viếng, đặc biệt trước dịp lễ tưởng nhớ người đã khuất vào đầu tháng 11.

Vụ tai nạn của người đàn ông 48 tuổi là lời cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn tại các công trình nghĩa trang lâu năm. Chỉ một hành động tưởng chừng bình thường cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu kết cấu bên dưới không bảo đảm an toàn.

Theo Folha Vitória, A Gazeta, People