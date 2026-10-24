Diện mạo thực sự của pharaoh Ai Cập "thức giấc" sau 3.300 năm ngủ yên

Ông chính là nguyên mẫu nhân vật nam chính trong bộ manga thiếu nữ kinh điển của Nhật Bản "Dòng sông huyền bí" (Nữ hoàng Ai Cập).

Tutankhamun, Pharaon Ai Cập nổi tiếng nhất thế giới, qua đời khi mới 18 tuổi. Truyền thuyết kể rằng ông sở hữu vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Nhân vật nam chính đẹp trai trong bộ manga thiếu nữ kinh điển của Nhật Bản "Dòng sông huyền bí" (Nữ hoàng Ai Cập) lại càng khiến nhiều người tò mò về diện mạo thực sự của Tutankhamun. Mới đây, các nhà khoa học Anh đã hé lộ sự thật về ông.

Tutankhamun là một trong những pharaoh Ai Cập nổi tiếng nhất

Tutankhamun lên ngôi năm 9 tuổi và bất hạnh qua đời ở tuổi 19, là một trong những Pharaoh trẻ tuổi và nhận được nhiều sự chú ý nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Sau 3.300 năm ngủ yên trong lăng mộ, ông được nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện lại vào năm 1922 tại Thung lũng các Vị vua (KV62). Tuy nhiên, không ai biết được diện mạo thực sự của ông ngoài chiếc mặt nạ xác quặc. Nhờ công nghệ phát triển, các nhà khoa học trước đây đã tái hiện khuôn mặt thật của Tutankhamun thông qua kĩ thuật "khám nghiệm tử thi ảo" (virtual autopsy).

Trong bộ phim tài liệu "Tutankhamun: The Truth Uncovered" do BBC phát sóng lần đầu vào năm 2014, diện mạo thực sự của Tutankhamun đã được hé lộ, không hề giống như những gì thế giới bên ngoài tưởng tượng. Nhóm nghiên cứu khoa học đã phân tích hơn 2.000 hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) và phát hiện Tutankhamun bị răng vẩu (răng cửa và răng nanh nhô ra), ngực phát triển, hông nở to, đồng thời các ngón chân cho thấy chân trái của ông bị dị tật "bàn chân khoèo" (clubfoot).

Diện mạo được phục dựng của Tutankhamun

Các nhà khoa học cho biết, cơ thể của Tutankhamun bị như vậy là kết quả của việc cận huyết. Cha mẹ của ông thực chất là anh chị em ruột, dẫn đến việc Tutankhamun bị rối loạn nội tiết tố và phát triển cơ thể bất thường. "Người Ai Cập cổ đại tin rằng hôn nhân cận huyết có thể giữ cho dòng máu thuần khiết, nhưng thực tế thì ngược lại, họ không biết hậu quả của việc này đối với sức khỏe của thế hệ sau." Về nguyên nhân cái chết do "xe ngựa đâm" của Tutankhamun trước đây cũng đã bị bác bỏ; nghiên cứu mới nhất cho thấy ông qua đời vì các bệnh lý di truyền.

Nguồn: ETtoday