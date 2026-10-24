Tái khởi công siêu sân vận động lớn gần gấp 2 lần sân Mỹ Đình sau 16 năm đắp chiếu: Mái che khổng lồ nặng 4.800 tấn bắt đầu được nâng lên

Sau gần 16 năm đình trệ, sân vận động bước vào giai đoạn thi công quan trọng với việc nâng kết cấu mái che khổng lồ.

Ngày 4/9/2026, câu lạc bộ bóng đá Valencia CF thông báo dự án sân vận động Nou Mestalla đã bắt đầu nâng kết cấu chính của hệ thống mái che, đánh dấu một trong những công đoạn kỹ thuật phức tạp nhất kể từ khi công trình được tái khởi công.

Dự án nằm tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, từng phải ngừng xây dựng trong gần 16 năm trước khi chính thức được triển khai trở lại vào ngày 10/1/2025. Nhà thầu đảm nhận hoàn thiện công trình là FCC Construcción - doanh nghiệp từng tham gia xây dựng và cải tạo nhiều sân vận động lớn tại Tây Ban Nha.

Theo thông tin chính thức của Valencia CF, Nou Mestalla được thiết kế với 70.044 ghế ngồi có mái che, trong đó hơn 60.000 ghế phổ thông được bố trí tại ba tầng khán đài. Để so sánh, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội có sức chứa 40.192 chỗ ngồi. Như vậy, Nou Mestalla có nhiều hơn sân Mỹ Đình 29.852 chỗ ngồi. Đáng chú ý, toàn bộ ghế ngồi tại Nou Mestalla được thiết kế có mái che.

Sân vận động mới cũng được thiết kế với 274 vị trí dành cho người sử dụng xe lăn và người đi cùng, cùng 432 vị trí dành cho người hạn chế khả năng vận động, phân bổ tại ba tầng khán đài.

Theo chủ đầu tư, Nou Mestalla hướng tới trở thành một trong những sân vận động hiện đại và tiết kiệm năng lượng hàng đầu Tây Ban Nha, với hệ thống điện mặt trời được tích hợp vào phần mái.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của Nou Mestalla là kết cấu mái che có khối lượng thiết kế khoảng 4.800 tấn, được nâng đỡ bằng 50 cột thép.

Theo Valencia CF, mỗi cột cao 38 mét và nặng hơn 30 tấn. Đến ngày 8/6/2026, công trình đã hoàn thành lắp đặt toàn bộ 50 cột thép bao quanh sân vận động.

Đến đầu tháng 9, công trình bước vào giai đoạn nâng hệ thống cáp chịu lực của mái từ vị trí lắp ráp tạm thời lên vị trí thiết kế.

Quá trình này sử dụng các kích thủy lực vận hành đồng bộ, nhằm kiểm soát hình dạng kết cấu và phân bổ tải trọng trong suốt quá trình nâng.

Sau khi hoàn thành công đoạn này, nhà thầu sẽ tiếp tục lắp đặt kết cấu mái phụ, lối đi kỹ thuật, các vòm và lớp màng bao phủ bên ngoài.

Nou Mestalla được khởi công năm 2007 với mục tiêu thay thế sân Mestalla hiện tại, đồng thời mở rộng nguồn thu cho câu lạc bộ Valencia CF. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính và những khó khăn trong việc huy động vốn khiến dự án phải dừng thi công vào tháng 2/2009, khi phần lớn kết cấu bê tông cốt thép đã hoàn thành.

Công trường sau đó bị bỏ hoang suốt gần 16 năm. Phải đến ngày 10/1/2025, Valencia CF mới chính thức nối lại hoạt động xây dựng, với FCC Construcción đảm nhận vai trò nhà thầu chính.

Theo kế hoạch, Nou Mestalla sẽ hoàn thành vào mùa hè năm 2027, kịp phục vụ mùa giải bóng đá 2027-2028. Tuy nhiên, mốc thời gian này vẫn phụ thuộc vào tiến độ thực tế của các hạng mục còn lại.

Việc nâng kết cấu mái che trong tháng 9/2026 cho thấy công trình đã vượt qua giai đoạn khôi phục phần kết cấu cũ và đang tiến tới hoàn thiện một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng nhất.

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