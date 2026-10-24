Cảnh tượng trong siêu bão mạnh nhất thế giới 2026 Champi khiến 1 người thiệt mạng, 527 người bị thương

Bão Champi quét qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến 1 người thiệt mạng, 527 người bị thương, gió giật tới 227 km/h, quật đổ cây cối và khiến hơn 288.000 hộ gia đình mất điện.

Bão Champi quét qua Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24/10, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 527 người bị thương, đồng thời quật đổ cây cối, làm đứt đường dây điện và gây thiệt hại tại nhiều khu vực. Sau khi suy yếu, cơn bão tiếp tục di chuyển về phía bắc, hướng đến vùng duyên hải Trung Quốc, song được dự báo không đổ bộ vào đất liền.

Clip: CNA

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), Champi từng mạnh lên cấp siêu bão và là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Thái Bình Dương trong năm nay. Dù đã suy yếu, bão vẫn duy trì sức gió giật khoảng 126 km/h gần tâm bão.

Tâm bão cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía đông vào thời điểm được cập nhật, sau khi sượt qua bờ biển phía đông bắc hòn đảo, thuộc huyện Nghi Lan, vào sáng sớm 24/10.

Khoảng nửa đêm, tâm bão chuyển hướng xuống phía nam, di chuyển dọc bờ biển Nghi Lan trước khi tạo thành một vòng lượn hiếm gặp ngoài khơi rồi quay đầu đi lên phía bắc, rời xa hòn đảo. Diễn biến bất thường này khiến nhiều khu vực ven biển hứng chịu gió giật lên tới khoảng 227 km/h, quật đổ đường dây điện và thổi bay ngói trên mái nhà.

“Khoảng nửa đêm là lúc đáng sợ nhất”, một giáo viên đã nghỉ hưu họ Lin kể lại khi kiểm tra những cây chuối bị gió quật đổ trong vườn nhà ở Nghi Lan. “Một đêm không ngủ. Đã nhiều năm rồi tôi chưa chứng kiến điều gì như thế này”.

Ảnh: Reuters/CSU/CIRA

Theo cơ quan cứu hỏa Đài Loan (Trung Quốc), số người thiệt mạng vẫn là 1 trường hợp. Nạn nhân là một người đàn ông bị sóng biển cuốn trôi tại đảo Tiểu Lưu Cầu. Ngoài ra, 527 người bị thương trong đợt gió mạnh và mưa lớn do bão gây ra.

Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) cho biết, tại thời điểm nghiêm trọng nhất, hơn 288.000 hộ gia đình bị mất điện. Phần lớn các hộ đã được khôi phục nguồn điện sau đó.

Hoạt động hàng không cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bộ Giao thông Đài Loan cho biết 242 chuyến bay bị hủy trong ngày 24/10, giảm mạnh so với ngày 23/10, khi số chuyến bay bị hủy lên tới gần 1.000.

Tại Đài Bắc, cây cối bị quật đổ, trong khi những đợt mưa rào kèm gió giật liên tục xuất hiện. Nhiều khu vực ở miền bắc và miền trung Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm Đài Bắc, tiếp tục đóng cửa công sở và trường học sang ngày thứ hai liên tiếp để đảm bảo an toàn.

Ảnh: Reuters/Ann Wang

Đài Loan (Trung Quốc) vốn có kinh nghiệm ứng phó với bão nhiệt đới nên thường duy trì số thương vong ở mức thấp. Dù bão thường xuất hiện vào mùa hè, các cơn bão vẫn có thể đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến hòn đảo trong mùa thu.

Trong khi đó, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã điều một đội công tác tới tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này, khi Champi tiến gần khu vực. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ gió mạnh và mưa lớn kéo dài đến hết ngày 25/10.

Trung Quốc đã chuẩn bị 400 nhân viên cứu hộ cùng 600 thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Hơn 41.000 lính cứu hỏa cũng được đặt trong tình trạng trực chiến khẩn cấp.

Tại thành phố ven biển Đài Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, hơn 3.800 tàu cá đã quay về cảng tránh bão. Các lao động tại những cơ sở nuôi trồng thủy sản ngoài khơi được đưa vào bờ, trong khi 2.084 du khách trên các đảo đã được sơ tán, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Giới chức địa phương cũng đình chỉ hoạt động tại 25 dự án xây dựng ngoài khơi và tạm dừng 18 tuyến phà chở khách nhằm hạn chế rủi ro khi bão tiến gần bờ biển.

Nguồn: CNA