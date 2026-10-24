Cơn bão với sức gió 130 km/h tàn phá nước Anh, một phần cầu tàu lịch sử 150 năm tuổi đổ sập xuống biển

Bão Austen với sức gió giật gần 130 km/h quét qua nước Anh khiến một phần cầu tàu lịch sử West Pier đổ sập xuống biển, hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện, nhiều chuyến bay và tàu hỏa bị gián đoạn.

Một phần cầu tàu West Pier nổi tiếng tại thành phố Brighton, Anh, đã đổ sập xuống biển khi những con sóng lớn liên tiếp đánh vào công trình trong bão Austen. Cơn bão đầu tiên được đặt tên trong mùa này còn khiến hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện, nhiều chuyến bay, tàu hỏa bị gián đoạn.

Theo The Telegraph, hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy những con sóng khổng lồ liên tục va đập vào phần cầu tàu West Pier đã xuống cấp. Sau nhiều đợt sóng mạnh, một phần kết cấu công trình vỡ vụn rồi rơi xuống biển.

Clip: The Telegraph

West Pier là công trình lịch sử nằm tại Brighton, thuộc hạt East Sussex, Anh. Cầu tàu này đóng cửa từ năm 1975. Năm 2003, công trình liên tiếp hứng chịu hai vụ phóng hỏa nghiêm trọng, khiến phần lớn kết cấu bị phá hủy. Những gì còn sót lại của West Pier từ đó trở thành hình ảnh quen thuộc của thành phố nghỉ dưỡng ven biển này.

Giáo sư Fred Grey, nhà sử học danh dự thuộc West Pier Trust, cho biết kể từ hai vụ phóng hỏa năm 2003, công trình liên tục bị thiên nhiên bào mòn.

“Những tàn tích đều có sức sống và luôn biến đổi, West Pier cũng vậy”, ông nói, đồng thời khuyến cáo mọi người giữ khoảng cách an toàn và quan sát quá trình công trình chống chọi với các yếu tố tự nhiên.

Theo ông Grey, hiện chưa thể biết chính xác khi nào West Pier sẽ biến mất hoàn toàn dưới những con sóng, nhưng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.

Bão Austen khiến hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện

West Pier không phải công trình duy nhất chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Bão Austen, cơn bão đầu tiên được đặt tên trong mùa bão năm nay tại Anh, mang theo sức gió giật lên tới 80 dặm/giờ, tương đương khoảng 129 km/h, quét qua nhiều khu vực của nước này.

Theo National Grid, tính đến ngày 23/10 (giờ địa phương), khoảng 18.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại Anh bị mất điện khi bão đổ bộ vào khu vực tây nam. Cornwall là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng 13.000 cơ sở bị gián đoạn nguồn điện. Tại Devon, con số này lên tới gần 2.000.

Ảnh: Stephen Huntley/HVC

Tình trạng mất điện tại Sussex còn ảnh hưởng đến hoạt động của một hồ chứa nước trong khu vực. Công ty cấp nước Southern Water cho biết đang triển khai xe bồn để bổ sung nước vào mạng lưới, đồng thời sắp xếp cung cấp nước đóng chai cho khách hàng tại những nơi bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cảnh báo bão Austen có thể gây gián đoạn giao thông và tạo ra những đợt gió mạnh đủ sức gây thiệt hại. Cảnh báo gió cấp màu hổ phách được áp dụng tại Cornwall, Devon và quần đảo Scilly từ 1h đến 10h sáng thứ Sáu.

Một số trường học trong khu vực phải lùi giờ mở cửa đến 10h. Trong khi đó, toàn bộ trường học tại Jersey và Guernsey đóng cửa do thời tiết nguy hiểm. Nhiều tuyến đường trên các hòn đảo này bị cây đổ chắn ngang hoặc ngập nước.

Gió mạnh kết hợp với những đợt mưa lớn khiến nguy cơ ngập úng cục bộ gia tăng. Tại sân bay St Mary's trên quần đảo Scilly, sức gió giật được ghi nhận ở mức 74 dặm/giờ, tương đương gần 119 km/h, vào sáng ngày 23/10.

Hình ảnh từ nhiều khu vực ven biển cho thấy những con sóng lớn liên tục đánh vào Brighton Marina. Tại thị trấn Hayle thuộc hạt Cornwall, cây cối nghiêng ngả dưới sức gió mạnh. Trong khi đó, ảnh chụp từ trên cao ghi lại tình trạng ngập lụt tại khu nghỉ dưỡng Freshwater Beach Holiday Park ở Dorset.

Nhiều chuyến bay, tàu hỏa và dịch vụ hàng hải bị ảnh hưởng

Thời tiết khắc nghiệt cũng gây gián đoạn hoạt động giao thông trên diện rộng.

Great Western Railway áp dụng giới hạn tốc độ trên các tuyến đường sắt giữa Devon và Cornwall nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến tàu. Tại sân bay Exeter, một số chuyến bay bị hủy trong sáng ngày 23/10, trong đó có chuyến từ Jersey dự kiến hạ cánh lúc 11h10 và chuyến từ Edinburgh dự kiến đến lúc 12h50. Các chuyến bay khởi hành đến những địa điểm này cũng bị dừng.

Trên tuyến đường sắt tại Stansted Mountfitchet, một cây đổ chắn đường ray vào tối thứ Sáu, gây gián đoạn nghiêm trọng các hành trình đến và đi từ sân bay Stansted. National Rail cho biết vé của những hành khách bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục có hiệu lực vào ngày hôm sau, đồng thời cung cấp các phương án di chuyển thay thế trên trang web.

Ảnh: REUTERS/Toby Melville

Tại Scotland, Network Rail thông báo giảm tốc độ tàu trong khoảng thời gian từ 23 - 25/10, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường sắt để bảo đảm an toàn tại những khu vực dự kiến có mưa lớn nhất. Nhiều dịch vụ đường sắt ở miền bắc nước Anh cũng được điều chỉnh trong ngày 23/10.

Các chuyến tàu giữa Leeds và York qua Harrogate không dừng tại Weeton và Headingley. Trong khi đó, một số chuyến giữa York và Blackpool North bỏ qua ga New Pudsey.

Dịch vụ vận tải biển cũng chịu ảnh hưởng. Tập đoàn Isles of Scilly Steamship Group thông báo các tàu sẽ không hoạt động trên tuyến giữa Penzance và quần đảo Scilly trong ngày 23 và 24/10.

Hội đồng hạt Devon khuyến cáo người dân kiểm tra lại kế hoạch đi lại, cân nhắc hoãn những chuyến đi không thiết yếu. Cơ quan này cảnh báo mưa lớn có thể gây đọng nước và ngập lụt cục bộ, trong khi gió giật mạnh làm tăng nguy cơ cây đổ và vật thể bị cuốn bay.

Met Office cũng cảnh báo các mảnh vỡ có thể bị gió cuốn vào đường phố, mái ngói có thể bị thổi bay khỏi các tòa nhà. Sóng lớn và những mảnh vỡ trôi dạt từ bãi biển có thể gây nguy hiểm cho người dân, đồng thời bị hất lên các tuyến đường ven biển, khu vực sát mặt nước và nhà cửa.

Nguồn điện và mạng điện thoại di động cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan dự báo cho biết bão Austen dự kiến di chuyển ra Biển Bắc vào sáng 23/10.

Anh tiếp tục đối mặt nguy cơ bão mạnh và ngập lụt

Sau bão Austen, các cơ quan dự báo thời tiết Anh tiếp tục phát cảnh báo về những đợt gió mạnh trong cuối tuần.

Cảnh báo thời tiết màu vàng được áp dụng trên toàn bộ phần đất liền Scotland, quần đảo Western Isles, Orkney và vùng cực bắc nước Anh từ 12h trưa ngày 24/10 đến 21h 25/10.

Phạm vi cảnh báo sau đó được mở rộng, bao gồm các khu vực đông bắc và tây bắc nước Anh, trong đó có Liverpool, Manchester, Leeds, York, Sheffield và Hull, từ 12h đến 21h ngày 24/10. Một cảnh báo riêng biệt cũng được ban hành tại Bắc Ireland.

Ông Neil Armstrong, chuyên gia dự báo trưởng của Met Office, cho biết đây là đợt thời tiết bão mạnh đầu tiên ảnh hưởng đến miền nam nước Anh trong mùa này và có thể gây ra nhiều gián đoạn. Cây cối vẫn đang trong mùa lá xanh nên cành cây và cây đổ có thể chắn đường bộ, đường sắt, đồng thời khuyến cáo người dân đặc biệt cẩn trọng khi di chuyển vào sáng ngày 23/10.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra, ông Andy Burnham cảnh báo nước Anh có thể phải trải qua một mùa đông với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng hơn. Ông cho biết chính quyền đang trao đổi với người dân về cách chuẩn bị tốt hơn trước những tình huống bất ngờ, trong đó có việc dự trữ các vật dụng thiết yếu tại nhà để ứng phó khi mất điện hoặc xảy ra sự cố kéo dài.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một chiến dịch của chính phủ Anh kêu gọi người dân dự trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp kéo dài nhiều ngày.

Trong bối cảnh bão mạnh, nguy cơ ngập lụt và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu, giới chức Anh tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi thông tin thời tiết, chủ động chuẩn bị phương án ứng phó và tránh đến gần những khu vực ven biển có sóng lớn.

Nguồn: The Telegraph