Ảnh hiếm diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới: Từ Van Gogh đến Einstein đều rất bất ngờ

Theo Thanh Niên Việt
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Những bức ảnh này sẽ cho thấy một cái nhìn hoàn toàn khác về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới.

Nhiều người nổi tiếng thường sở hữu một biểu tượng diện mạo "khắc sâu" vào trí nhớ của công chúng. Ví dụ khi nói đến Einstein, ai cũng liên tưởng ngay đến vị thiên tài sở hữu mái tóc xù xơ xác cùng bộ râu quen thuộc. Hay khi nhắc tới Marilyn Monroe, hình ảnh biểu tượng sexy với mái tóc bạch kim, đôi môi đỏ mọng cùng những chiếc đầm lộng lẫy sẽ lập tức hiện ra.

Chính vì những hình ảnh đỉnh cao ấy quá đỗi kinh điển, ít ai hình dung được diện mạo của họ thời còn vô danh hoặc lúc trẻ ra sao. Những bức ảnh hiếm hoi dưới đây sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn hoàn toàn mới lạ về những tên tuổi lừng lẫy này.

Minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 1.

"Vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 2.

Nhà thiết kế huyền thoại của Chanel - Karl Lagerfeld

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 3.

Nhà bác học Albert Einstein

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 4.

Nhà văn Ernest Hemingway

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 5.

Danh họa Vincent Van Gogh

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 6.

Danh ca Elvis Presley

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 7.

Tỷ phú công nghệ Steve Jobs

Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thời trẻ của loạt vĩ nhân nổi tiếng thế giới, từ Van Gogh đến Einstein đều gây bất ngờ - Ảnh 8.

Nhà vật lý học Stephen Hawking

Nữ hoàng Elizabeth II

Nguồn: Bright Side

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