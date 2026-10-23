Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về thế giới của chúng ta

Chuyện gì đang thực sự xảy ra trên ngôi nhà của chính chúng ta?

Trái Đất là món quà vô giá của tạo hóa, nơi nuôi dưỡng hàng triệu loài sinh vật cùng những cảnh quan và hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Chúng ta luôn tự hào và tự nhắc nhở phải bảo vệ hành tinh xanh, nhưng trớ trêu thay, chính con người lại đang ngày đêm hủy hoại nó một cách tàn nhẫn.

Theo dữ liệu từ Bright Side, mỗi năm có tới 640.000 tấn lưới đánh cá bị bỏ lại dưới đáy đại dương, và mỗi tấm lưới ấy phải mất đến 600 năm mới có thể phân hủy. Cùng với rác thải nhựa và các vụ tràn dầu, hàng triệu sinh vật từ bé nhỏ đến những cá thể cá voi khổng lồ đang bị bóp nghẹt từng ngày.

Không chỉ dừng lại ở đại dương, trên đất liền, việc lạm dụng nhiên liệu hóa thạch và xả thải vô tội vạ cũng đang vắt kiệt sức sống của Trái Đất.

Những hình ảnh dưới đây chính là bằng chứng đắt giá, phơi bày thực trạng đau lòng mà hành tinh của chúng ta đang phải gồng mình chịu đựng.