Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về thế giới của chúng ta

Theo Thanh Niên Việt
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Chuyện gì đang thực sự xảy ra trên ngôi nhà của chính chúng ta?

Trái Đất là món quà vô giá của tạo hóa, nơi nuôi dưỡng hàng triệu loài sinh vật cùng những cảnh quan và hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Chúng ta luôn tự hào và tự nhắc nhở phải bảo vệ hành tinh xanh, nhưng trớ trêu thay, chính con người lại đang ngày đêm hủy hoại nó một cách tàn nhẫn.

Theo dữ liệu từ Bright Side, mỗi năm có tới 640.000 tấn lưới đánh cá bị bỏ lại dưới đáy đại dương, và mỗi tấm lưới ấy phải mất đến 600 năm mới có thể phân hủy. Cùng với rác thải nhựa và các vụ tràn dầu, hàng triệu sinh vật từ bé nhỏ đến những cá thể cá voi khổng lồ đang bị bóp nghẹt từng ngày.

Không chỉ dừng lại ở đại dương, trên đất liền, việc lạm dụng nhiên liệu hóa thạch và xả thải vô tội vạ cũng đang vắt kiệt sức sống của Trái Đất.

Những hình ảnh dưới đây chính là bằng chứng đắt giá, phơi bày thực trạng đau lòng mà hành tinh của chúng ta đang phải gồng mình chịu đựng.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 1.

Thảm họa tảo ở Thanh Đảo, Trung Quốc.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 2.

Chú cá mắc kẹt trong bao tay ni-lon khiến nhiều người xót xa.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 3.

Hình ảnh một con sóng ở Java (Indonesia), hòn đảo đông dân nhất thế giới, cho thấy mức độ ô nhiễm tại đây.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 4.

Một thanh niên bơi trong biển rác tại Ấn Độ.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 5.

Thay vì cỏ, rác là thứ ”mọc” lên ở một số nơi tại Bangladesh.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 6.

Cậu bé lội sông rác mỗi sáng để nhặt phế liệu giúp đỡ gia đình.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 7.

Các thiết bị điện thải loại chất lên thành núi tại Accra (Ghana).

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 8.

Một công nhân đang vớt cá chết ở hồ Vũ Hán (Trung Quốc).

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 9.

Một đứa trẻ uống nước từ một dòng suối bị ô nhiễm tại huyện Phủ Nguyên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Loạt ảnh hiếm phơi bày sự thật về hành tinh Trái Đất: Khiến nhiều người nghẹn lòng vì quá kinh khủng!- Ảnh 10.

Một con chim hải âu bị chết vì ăn quá nhiều nhựa tại Quần đảo Midway, Bắc Thái Bình Dương

Nguồn: Bright Side

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