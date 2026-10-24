Phát hiện tàu dài gần 340 mét, trọng tải hơn 310.000 tấn vừa xuất hiện tại Trung Quốc, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Một siêu tàu chở dầu thô do Nhật Bản chế tạo vừa được bàn giao tại Trung Quốc, gây chú ý với kích thước khổng lồ và công nghệ động cơ mới có thể cắt giảm tới 85% lượng khí thải gây ô nhiễm.

Ngày 14/10/2026, tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki Heavy Industries của Nhật Bản đã bàn giao tàu chở dầu thô siêu lớn mang tên Tsurugidake cho Công ty Sequoia Navigation tại nhà máy đóng tàu ở Đại Liên, Trung Quốc.

Con tàu dài 339,5 mét, rộng 60 mét, cao mạn 28,9 mét và có mớn nước thiết kế 21 mét. Với trọng tải toàn phần lên tới 310.020 tấn, Tsurugidake thuộc nhóm tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC), chuyên vận chuyển lượng dầu khổng lồ trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Đây là tàu VLCC thứ tư sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tập đoàn Kawasaki bàn giao. Con tàu được đóng tại nhà máy Dalian COSCO KHI Ship Engineering (DACKS), liên doanh giữa Kawasaki và Tập đoàn Vận tải biển COSCO của Trung Quốc.

Điểm nổi bật của Tsurugidake là hệ thống động cơ nhiên liệu kép, có thể vận hành bằng LNG hoặc dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Theo Kawasaki, khi sử dụng LNG, con tàu có thể giảm khoảng 25% - 30% lượng khí thải CO2 so với động cơ chạy dầu nặng truyền thống.

Đặc biệt, lượng khí thải nitơ oxit (NOx) có thể giảm tới 85%, trong khi khí thải lưu huỳnh oxit (SOx) gần như được loại bỏ hoàn toàn khi vận hành bằng LNG.

Tàu được trang bị động cơ đặc biệt giúp duy trì hiệu suất ngay cả khi di chuyển ở tốc độ thấp. Chân vịt đường kính lớn cũng góp phần giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong những chuyến hải trình dài.

Tsurugidake có dung tích khoang hàng 352.151 m3, tốc độ hành trình khoảng 15,45 hải lý/giờ, tương đương 28,6 km/h, và có thể bố trí tối đa 37 thuyền viên.

Theo Kawasaki, con tàu đáp ứng tiêu chuẩn giai đoạn 3 của Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI) do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) quy định, yêu cầu cải thiện 30% hiệu quả năng lượng thiết kế so với mức chuẩn ban đầu đối với các tàu thuộc diện áp dụng.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống xử lý khí thải lưu huỳnh tại động cơ chính và hệ thống phát điện trên tàu, cho phép tiếp tục sử dụng dầu nhiên liệu mà vẫn đáp ứng các giới hạn phát thải.

Việc đưa Tsurugidake vào khai thác được kỳ vọng góp phần giảm tác động môi trường của hoạt động vận chuyển dầu thô đường dài, một trong những lĩnh vực vận tải biển có nhu cầu nhiên liệu lớn.

Theo IE