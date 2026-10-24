Kate lại khiến người ta "phát điên"

Trong lễ đón tiếp Quốc vương Oman tại Lâu đài Windsor, Vương phi Kate Middleton tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi khéo léo kết hợp chiếc trâm cài áo kim cương lịch sử mang dấu ấn Công nương Diana cùng đôi hoa tai hiện đại đầy phá cách.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Vương phi xứ Wales Kate Middleton lại khiến giới mộ điệu thời trang và giới thưởng thức trang sức hoàng gia phải "phát điên" bởi gu thẩm mỹ tinh tế và đầy ẩn ý. Trong sự kiện đón tiếp Quốc vương Haitham bin Tarik của Oman mới đây, Kate không chỉ gây ấn tượng bằng trang phục ngoại giao chuẩn mực mà còn mang đến một bài học phối trang sức đỉnh cao.

Bằng cách kết hợp một món kỷ vật lịch sử có tuổi đời hơn 160 năm với một thiết kế đương đại hoàn toàn mới, cô đã khéo léo kết nối quá khứ với hiện tại, vừa tôn vinh các thế hệ Vương phi xứ Wales đi trước, vừa khẳng định bản sắc riêng không thể hòa lẫn.

Sắc xanh ngoại giao và món trâm cài áo di sản hơn 160 năm

Xuất hiện bên cạnh Vua Charles, Vương hậu Camilla và Thân vương William, Vương phi Kate tỏa sáng rực rỡ trong chiếc áo khoác dáng dài màu xanh lục bảo của nhà mốt Alexander McQueen. Gam màu này được lựa chọn đầy chủ đích nhằm tôn vinh một trong những sắc màu chủ đạo trên quốc kỳ Oman.

Tuy nhiên, điểm nhấn chiếm trọn hào quang của bộ trang phục chính là chiếc trâm cài áo đính kim cương rực rỡ với viên ngọc lục bảo cabochon thả giọt phía dưới - món trang sức mang tên Prince of Wales Feathers Brooch (Trâm cài áo Lông chim Vương phi xứ Wales), hay còn gọi là Ladies of North Wales Brooch.

Theo chuyên gia trang sức cổ điển Justin Daughters (Giám đốc điều hành thương hiệu Berganza), món trang sức này mang bề dày lịch sử hoàng gia vô cùng đặc biệt: "Chiếc trâm cài áo vốn là món quà cưới do Ủy ban phụ nữ Bắc Wales trao tặng cho Công nữ Alexandra của Đan Mạch vào năm 1863, nhân dịp cô kết hôn với Vua Edward VII tương lai".

Kỷ vật nối liền các thế hệ Vương phi xứ Wales

Sức hút kỳ diệu của chiếc trâm cài áo này nằm ở hành trình biến đổi qua các triều đại và sự gắn kết với những người phụ nữ giữ tước hiệu Vương phi xứ Wales:

- Công nương Diana: Dù nguyên bản là một chiếc trâm cài áo, Công nương Diana đã khéo léo biến nó thành mặt dây chuyền và đeo trong rất nhiều sự kiện quan trọng.

- Vương hậu Camilla: Khi kết hôn với Thái tử Charles vào năm 2005, dù không sử dụng tước hiệu Vương phi xứ Wales công khai, bà đã đưa món trang sức này trở lại hình dáng trâm cài áo nguyên bản.

- Vương phi Kate: Khi đeo chiếc trâm cài này hôm nay, Kate tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ giữa các thế hệ phụ nữ từng mang tước hiệu Vương phi xứ Wales.

Chuyên gia Justin Daughters nhận định: "Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách trang sức hoàng gia lưu giữ lịch sử nhưng vẫn hòa hợp hoàn hảo với phong cách thời đại mới".

Nét phá cách hiện đại: Khi đá Chrome Diopside sánh đôi cùng di sản

Thay vì chọn một món trang sức hoàng gia cổ điển khác để phối cùng như thói quen thường lệ, Vương phi Kate đã tạo nên một bất ngờ lớn khi trình làng đôi hoa tai dạng giọt nước hoàn toàn mới từ thương hiệu Cassandra Goad.

Đôi hoa tai được làm bằng vàng đính đá Chrome Diopside màu xanh lục bảo rực rỡ. Dù không phổ biến như ngọc lục bảo truyền thống, Chrome Diopside được xem là một sự lựa chọn thay thế hiện đại, mang lại sắc xanh lục đậm đà và lấp lánh không kém. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ những quả acai mà nhà thiết kế Cassandra Goad nhìn thấy trong chuyến đi tới Brazil.

Sự kết hợp giữa chiếc trâm cài áo hoàng gia lịch sử và đôi hoa tai phá cách hiện đại thể hiện gu thẩm mỹ đỉnh cao của Kate Middleton: "Điều làm nên sự thành công rực rỡ của diện mạo này chính là cách Kate kết nối các yếu tố khác biệt. Thay vì chọn những món đồ đồng bộ hoàn toàn, cô ấy mang các thời đại khác nhau lại gần nhau thông qua sự phối hợp có tính toán kỹ lưỡng" - Chuyên gia Justin Daughters chia sẻ.

Chiếc trâm cài áo nhắc nhở về lịch sử lâu đời của các thế hệ Vương phi xứ Wales đi trước, trong khi đôi hoa tai mới khẳng định Kate là một người phụ nữ tự chủ, hiện đại và có phong cách riêng biệt. Sự tương thích về tỷ lệ, màu sắc và tổng thể thẩm mỹ đã giúp cả hai món trang sức vừa nổi bật cá tính riêng, vừa hòa quyện êm ái bên nhau.

*Theo marieclaire