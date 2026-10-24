Việt Nam có 1 ca khúc vươn tầm thế giới do nữ sinh 17 tuổi sáng tác: Chủ nhân bài hát nay làm Á hậu, có “gia tài” hơn 400 tỷ đồng

Ca khúc này đã tạo tiếng vang quốc tế, được hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng hưởng ứng.

Ca khúc Việt gây sốt toàn cầu

Ra mắt cuối năm 2019, 2 Phút Hơn của rapper Pháo từng bước vượt ra khỏi thị trường âm nhạc trong nước, trở thành một trong những ca khúc Việt có sức lan tỏa đáng chú ý trên các nền tảng quốc tế.

Đáng chú ý, Pháo sáng tác bài hát khi mới 17 tuổi. Ban đầu, ca khúc chưa tạo được tiếng vang lớn. Sau đó, DJ Masew thực hiện bản phối lại theo phong cách future bass, kết hợp giai điệu điện tử hiện đại với màu sắc ma mị. Đến cuối năm 2020, phiên bản 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) tiếp tục tạo dấu ấn với bản phối đậm chất Vinahouse, góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Sức lan tỏa của bản remix được thúc đẩy bởi trào lưu nhảy trên TikTok, đặc biệt là điệu nhảy lắc hông gắn với nhân vật hoạt hình Zero Two. Câu hát "Một hai ba, bốn ba hai một/ Hình như anh nói anh say rồi" đã từng khuấy đảo nhiều nền tảng, từ TikTok, Instagram Reels đến Douyin của Trung Quốc.

Ca khúc 2 Phút Hơn bản Remix của rapper Pháo đã đạt gần 400 triệu lượt xem trên Youtube

Tại Hàn Quốc, một trong những đoạn video gây chú ý ghi lại cảnh vận động viên bóng chuyền nhảy theo giai điệu bài hát trước đồng đội. Không chỉ thu hút người dùng mạng xã hội, 2 Phút Hơn còn được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hưởng ứng. Các thành viên BTS, nhóm nhạc nữ aespa, Lisa (BLACKPINK), Trương Nghệ Hưng, Lưu Vũ Ninh… từng gây chú ý với các video nhảy hoặc sử dụng ca khúc làm nhạc nền.

Sức hút của bài hát còn vượt khỏi phạm vi mạng xã hội. Năm 2021, giai điệu 2 Phút Hơn được phát trong giờ nghỉ của trận đấu NBA giữa Utah Jazz và Memphis Grizzlies tại Mỹ.

Trên các bảng xếp hạng quốc tế, bản remix cũng ghi nhận nhiều thành tích nổi bật. Ca khúc từng lọt Top 10 bảng xếp hạng Global Viral Chart của Spotify, đồng thời góp mặt trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard. Bài hát cũng từng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Shazam toàn cầu, nền tảng cho phép người dùng nhận diện ca khúc thông qua giai điệu.

Pháo trình diễn 2 Phút Hơn tại Asia Song Festival được tổ chức ở Hàn Quốc

Thành công của 2 Phút Hơn mở ra thêm cơ hội hợp tác quốc tế cho Pháo. Năm 2021, rapper Mỹ Tyga tham gia dự án phiên bản quốc tế 2 Phút Hơn (Make It Hot) [KAIZ Remix]. Sự góp mặt của nam rapper trong sản phẩm cho thấy sức hút của ca khúc Việt đối với giới nghệ sĩ quốc tế, đồng thời đưa tên tuổi Pháo đến gần hơn với công chúng nước ngoài.

Nữ nghệ sĩ Gen Z ghi dấu ấn trong nhiều vai trò

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình King of Rap năm 2020. Khi ấy, nữ rapper mới 17 tuổi nhưng nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng viết lời, tư duy âm nhạc hiện đại và phong cách biểu diễn cá tính.

Danh hiệu Á quân King of Rap trở thành bước đệm quan trọng, giúp Pháo từ một rapper hoạt động trong giới underground tiếp cận đông đảo công chúng.

Rapper Pháo khi tham gia chương trình King of Rap Rapper Pháo khi tham gia chương trình King of Rap

Trong những năm tiếp theo, nữ nghệ sĩ tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc và thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau. Cô từng tham gia nhiều chương trình truyền hình hot như Sao Nhập Ngũ, 2 ngày 1 đêm, Em Xinh Say Hi, Running Man Vietnam…

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Pháo thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, đặt nữ rapper trước thử thách mới so với lĩnh vực âm nhạc vốn là thế mạnh. Bộ phim đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng, góp phần đưa tên tuổi Pháo đến gần hơn với khán giả.

Pháo có vai chính trong lần đầu tiên "chạm ngõ" điện ảnh

Tháng 5/2026, Pháo gây bất ngờ khi đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Tuy nhiên, sau khi lọt Top 31, cô quyết định dừng hành trình vào cuối tháng 6 do các bên chưa đạt được tiếng nói chung về một số điều kiện hợp tác.

Không lâu sau đó, nữ rapper tiếp tục thử sức tại Miss Universe Vietnam 2026. Sự xuất hiện của Pháo tại cuộc thi nhan sắc thu hút sự chú ý bởi hình ảnh khác biệt so với phong cách cá tính, có phần gai góc mà khán giả vốn quen thuộc trên sân khấu rap.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 2003 vừa đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026

Kết quả, nữ rapper vào vòng chung kết và giành danh hiệu Á hậu 3. Sau cuộc thi, Pháo tiếp tục tham gia các hoạt động quảng bá cùng những người đẹp trong Top 5, đồng thời ấp ủ dự định kết hợp âm nhạc với các dự án cộng đồng.