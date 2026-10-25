BIGBANG: Khán giả Việt Nam tuyệt vời nhất thế giới

Sau gần 3 tiếng biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình tối 24/10, G-Dragon, Taeyang và Daesung xúc động trước tình cảm của khán giả, cùng quỳ gối cảm ơn khi đêm nhạc kết thúc.

Trước đó, các thành viên BIGBANG liên tục dành lời khen cho người hâm mộ, trong đó Daesung khẳng định đây sẽ là đêm diễn tuyệt vời nhất cuộc đời anh.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động diễn ra ở cuối concert đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội, thuộc chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm mang tên BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS).

Khoảnh khắc BIGBANG quỳ gối, cảm ơn khán giả sau đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội.

Sau khi kết thúc ca khúc Still Life, G-Dragon, Taeyang và Daesung đồng loạt cúi đầu, quỳ gối để bày tỏ lòng biết ơn tới hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Người hâm mộ đáp lại bằng những tiếng hô vang tên các thành viên, vẫy tay và tiếp tục gửi lời cổ vũ tới nhóm nhạc Hàn Quốc.

Trước đó, khi chương trình tưởng chừng khép lại với Home Sweet Home , màn hình LED tắt nhưng đông đảo khán giả vẫn nán lại, chờ các thần tượng trở lại sân khấu. BIGBANG sau đó tiếp tục trình diễn những ca khúc encore, giao lưu với người hâm mộ trước khi khép lại đêm nhạc bằng Still Life. Hành động quỳ gối cảm ơn ở thời khắc cuối chương trình trở thành điểm nhấn của cuộc hội ngộ được người hâm mộ Việt Nam mong đợi trong nhiều năm.

BIGBANG dành lời khen cho khán giả Việt Nam

Trong phần giao lưu, Daesung không giấu được sự hào hứng trước bầu không khí tại Mỹ Đình. Nam ca sĩ nói: “Các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới. Tôi chắc chắn hôm nay và đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”.

Những lời chia sẻ của Daesung nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Trong suốt chương trình, hàng chục nghìn người liên tục hát theo các ca khúc quen thuộc, thực hiện fanchant và đồng thanh gọi tên thần tượng. Taeyang cũng đánh giá đây là đêm diễn tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Daesung dành nhiều lời khen cho fan Việt.

Không chỉ bày tỏ tình cảm bằng lời nói, các thành viên còn chủ động sử dụng tiếng Việt để giao lưu. Daesung chào khán giả bằng câu “Xin chào Hà Nội, các bạn có khỏe không?” , trong khi Taeyang giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt: “Xin chào Hà Nội! Tôi tên là Taeyang”.

Taeyang cũng khiến sân vận động phấn khích khi hô vang “Việt Nam vô địch” trong phần trình diễn cá nhân. Với các ca khúc Bad, Live Fast Die Slow và Ringa Linga, nam ca sĩ kết hợp giọng hát nội lực cùng những động tác vũ đạo mạnh mẽ, liên tục khuấy động bầu không khí. Anh còn nhắc đến món phở trong lúc giao lưu, tạo thêm những khoảnh khắc gần gũi với người hâm mộ Việt Nam.

Taeyang bày tỏ rất yêu thích món phở Việt Nam.

Trong khi đó, trưởng nhóm G-Dragon nhắc lại chặng đường hoạt động của BIGBANG từ năm 2006 đến năm 2026. Nam rapper chia sẻ rằng anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu và hy vọng đêm diễn tại Hà Nội sẽ là khởi đầu cho nhiều lần gặp gỡ tiếp theo giữa nhóm và người hâm mộ Việt Nam.

Những bản hit thanh xuân vang lên tại Mỹ Đình

Đêm diễn bắt đầu với Fantastic Baby, nhanh chóng đẩy bầu không khí sân vận động lên cao trào. BIGBANG sau đó lần lượt thể hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm như Blue, If You, Loser, Bae Bae và Haru Haru.

Đặc biệt, phần fanchant của Haru Haru trở thành điểm nhấn khi khán giả đồng thanh hát theo các thành viên. Những giai điệu quen thuộc đưa nhiều người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ 8X và 9X, trở lại với ký ức thanh xuân gắn liền với âm nhạc của BIGBANG.

G-Dragon xúc động trước tình cảm và nhiệt huyết của khán giả trong đêm diễn đầu tiên của nhóm ở Hà Nội.

Concert còn dành thời lượng cho sân khấu solo của từng thành viên. Daesung trình diễn Universe, Look At Me, Gwisun và Wings. Taeyang tiếp nối với loạt ca khúc giàu năng lượng, trong khi G-Dragon thể hiện phong cách cá tính qua Power, Crooked và Crayon.

Sau các tiết mục cá nhân, 3 thành viên trở lại sân khấu với những ca khúc sôi động như Stupid Liar, Bang Bang Bang, Sober và We Like 2 Party. Khán giả tiếp tục hòa giọng, nhảy theo giai điệu và cổ vũ nhóm trong suốt chương trình.

Đêm diễn ngày 24/10 là buổi biểu diễn đầu tiên trong hai đêm concert của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, diễn ra vào ngày 24 và 25/10. Sự kiện nằm trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm, với sự tham gia của 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung.