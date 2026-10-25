Đến dân Hàn cũng phải choáng trước V-VIP: Cả Việt Nam sục sôi, sức ảnh hưởng của BIGBANG là thật

Những khán giả tại Hàn Quốc cũng không khỏi sốc trước không khí cuồng nhiệt trong concert của BIGBANG tại Việt Nam.

Tối 24/10, cộng đồng fan Kpop và V.I.P tại Việt Nam đã có một đêm “mất ngủ” sau khoảng 2 tiếng rưỡi tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bùng nổ tại concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại Hà Nội.

Ngay sau khi đêm diễn khép lại, hàng loạt đoạn clip ghi lại những màn trình diễn và bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhanh chóng viral trên MXH quốc tế. Đặc biệt, người hâm mộ Hàn Quốc cũng không khỏi choáng ngợp trước độ “cháy” của khán giả Việt, từ biển lightstick phủ kín khán đài đến những màn hát đồng thanh khiến cả SVĐ như “rung chuyển”.

Clip fan Việt hát chay ca khúc Haru Haru

BIGBANG mang đến concert kỷ niệm 20 năm tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội

Bầu không khí luôn trong trạng thái “cháy” suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ

Theo đó, một chủ đề về concert BIGBANG tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý trên MXH Hàn Quốc. Những hình ảnh và video ghi lại đêm diễn đầu tiên tại Mỹ Đình được chia sẻ rộng rãi, kéo theo hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước sức hút của nhóm nhạc huyền thoại cũng như tình yêu mà người hâm mộ Việt Nam dành cho BIGBANG.

Trong nội dung được chia sẻ, sau 14 năm kể từ lần biểu diễn tại Việt Nam vào năm 2012, BIGBANG mới một lần nữa tổ chức concert tại đây. Thế nhưng, sức nóng của nhóm vẫn vượt xa kỳ vọng khi toàn bộ vé tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã được bán hết. Với những người theo dõi Kpop lâu năm, đây là minh chứng rõ ràng cho hào quang của một cái tên đã có gần hai thập kỷ hoạt động.

Điều khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc bất ngờ hơn cả là cách BIGBANG vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Những ca khúc đình đám của nhóm vẫn được yêu thích, ngay cả Haru Haru - bản hit phát hành từ năm 2008 vẫn được hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo tại concert.

Clip khán giả đồng thanh hát theo BIGBANG cùng Haru Haru

Trên MXH Hàn Quốc, nhiều bình luận thể hiện sự thán phục trước sức hút của BIGBANG: “Đã hoạt động 20 năm mà vẫn bán hết vé, đỉnh thật”, hay “Sức hút của BIGBANG khi biểu diễn trực tiếp đúng là đỉnh thật”. Một người hâm mộ khác còn bày tỏ mong muốn được trải nghiệm concert của nhóm ít nhất một lần trong đời.

Đáng chú ý, một số bình luận còn cho rằng lượng người xuất hiện quanh khu vực SVĐ đông đến mức có thể có những fan không mua được vé nhưng vẫn tìm đến để hòa mình vào không khí concert.

Dù là không khí bên trong hay bên ngoài concert thì không khí lúc nào cũng cuồng nhiệt khiến các fan quốc tế không khỏi trầm trồ

Không dừng lại ở MXH Hàn Quốc, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên Threads, X và nhiều nền tảng quốc tế. Những đoạn video ghi lại biển lightstick hình vương miện, hoa cúc cùng những màn fanchant đồng đều, vang dội liên tục được chia sẻ, đưa bầu không khí tại Mỹ Đình đến với cộng đồng người hâm mộ trên khắp thế giới.

Không khí cuồng nhiệt còn được thể hiện qua những ca khúc như Fantastic Baby, BANG BANG BANG hay Lies. Từ những đoạn fanchant vang dội đến cách khán giả phản ứng trước từng màn trình diễn, V.I.P Việt liên tục nhận được lời khen từ những người hâm mộ đã theo dõi các điểm dừng khác trong tour diễn.

Đặc biệt, một số fan từng có mặt tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc để thưởng thức concert trước đó cũng bày tỏ sự bất ngờ trước năng lượng của khán giả Hà Nội. Với họ, bầu không khí tại Mỹ Đình mang đến cảm giác cuồng nhiệt không hề thua kém, thậm chí còn tạo nên những khoảnh khắc đủ sức khiến người xem qua màn hình phải nổi da gà.

Các fan quốc tế ở những chặng tiếp theo còn lấy Việt Nam như “độ chuẩn” về độ “cháy”

Sức nóng của đêm diễn còn lan sang cộng đồng fan tại những quốc gia tiếp theo trong lịch trình. Người hâm mộ Indonesia hào hứng nhắc đến Hà Nội như một chuẩn mực về độ cuồng nhiệt và kỳ vọng khán giả quê nhà sẽ tạo nên bầu không khí tương tự khi BIGBANG đến biểu diễn.

Sau đêm diễn đầu tiên, điều đọng lại không chỉ là màn tái xuất của một nhóm nhạc huyền thoại mà còn là cách V.I.P Việt chứng minh tình yêu dành cho BIGBANG bằng chính giọng hát, năng lượng và sự hưởng ứng trên từng khoảnh khắc. Sau đêm diễn với quá nhiều khoảnh khắc bùng nổ, chắc chắn đêm diễn concert vào tối nay - 25/10 sẽ còn khiến cộng đồng fan quốc tế phải trầm trồ hơn nữa trước sức nóng tại SVĐ Mỹ Đình.