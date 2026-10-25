Cảnh tượng "sởn gai ốc" của biển người Mỹ Đình ở concert BIGBANG Hà Nội

Một cảnh tượng đặc biệt diễn ra tại concert BIGBANG ở Mỹ Đình đang được chia sẻ rầm rộ.

Tối 24/10, đêm concert đầu tiên của BIGBANG trong khuôn khổ 2026-2027 World Tour < XX : COSMOS > tại Hà Nội đã diễn ra với loạt tiết mục ấn tượng, để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. Bên cạnh những diễn biến trên sân khấu, hàng loạt đoạn clip ghi lại cảnh tượng phía sau concert cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

Đáng chú ý, một trong những đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh hàng chục nghìn V.I.P nối đuôi nhau rời khỏi sân vận động Mỹ Đình sau khi concert kết thúc. Tuy nhiên, điều khiến video thu hút sự chú ý chính là tiếng fanchant cực lớn vẫn vang lên giữa dòng người đông nghịt, dù đêm nhạc đã khép lại.

Hàng dài V.I.P nối đuôi nhau ra về vẫn hát vang Bang Bang Bang

Cụ thể, khi những bản nhạc của BIGBANG vẫn được phát để duy trì không khí lúc khán giả ra về, hàng loạt fan Việt vẫn đồng thanh hát vang Bang Bang Bang với âm lượng cực lớn. Dù concert đã kết thúc hơn 2 tiếng, người hâm mộ vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng cuồng nhiệt, tạo nên khung cảnh náo nhiệt chẳng khác nào một màn trình diễn tiếp theo. Sự nhiệt tình này khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của BIGBANG và tình yêu mà V.I.P Việt Nam dành cho nhóm sau nhiều năm chờ đợi.

Hàng dài V.I.P vẫn gữ năng lượng vô cùng lớn khi concert đã kết thúc

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước nguồn năng lượng cuồng nhiệt của V.I.P Việt Nam. Đáng chú ý, khoảnh khắc này còn thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng quốc tế khi fan Việt vẫn đồng thanh hát vang các ca khúc giữa dòng người ra về, dù concert đã kết thúc hơn 2 tiếng. Sự nhiệt tình của người hâm mộ khiến nhiều người thích thú, cho rằng bầu không khí cuồng nhiệt mà V.I.P Việt Nam tạo nên tại concert BIGBANG là điều không dễ bắt gặp ở những nơi khác.

Các thành viên BIGBANG liên tục giao lưu, chia sẻ cảm xúc với V.I.P Việt Nam và nhắc đến hành trình 20 năm hoạt động của nhóm

Trước đó, trong phần encore của concert, các thành viên BIGBANG liên tục giao lưu, chia sẻ cảm xúc với V.I.P Việt Nam và nhắc đến hành trình 20 năm hoạt động của nhóm. Các thành viên bày tỏ lòng biết ơn khi người hâm mộ vẫn luôn đồng hành, khẳng định chính tình yêu của V.I.P là lý do BIGBANG có thể đứng trên sân khấu sau hai thập kỷ. Đặc biệt, Taeyang còn nói lời yêu thương dành cho khán giả Hà Nội, khiến bầu không khí thêm phần xúc động.

Các thành viên BIGBANG gửi nhiều lời cảm ơn và yêu thương đến V.I.P tròn đêm qua

Trong khi đó, G-Dragon chia sẻ anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu và luôn tìm cách đưa những ngày tháng huy hoàng của BIGBANG trở lại. Những lời tâm sự chân thành cùng loạt tương tác gần gũi giữa các thành viên và khán giả đã đẩy cảm xúc của đêm diễn lên cao.

Trong những tiết mục gần cuối chương trình, các thành viên BIGBANG liên tục di chuyển quanh sân khấu để giao lưu, tương tác với khán giả, đồng thời gửi lời cảm ơn đến V.I.P Việt Nam vì đã dành tình cảm cho nhóm. Không khí tại sân vận động Mỹ Đình càng trở nên sôi động khi hàng chục nghìn người hâm mộ liên tục hò reo, hát theo và đáp lại những lời chia sẻ từ thần tượng. Các thành viên nhiều lần nhắc đến Hà Nội, bày tỏ tình yêu và sự biết ơn khi được gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam trong dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Các thành viên liên tục khán giả, đồng thời gửi lời cảm ơn đến V.I.P Việt Nam trong thời gian kết show.

Đặc biệt, khi đêm diễn khép lại, các thành viên BIGBANG cùng quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả Hà Nội trước khi rời sân khấu. Hành động này trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm concert đầu tiên, thể hiện sự trân trọng dành cho tình cảm mà V.I.P Việt Nam đã dành cho nhóm. Đáp lại tình cảm ấy, V.I.P Việt Nam cũng cho thấy sự cuồng nhiệt đáng kinh ngạc khi vẫn đồng thanh hát vang Bang Bang Bang trên đường ra về, dù concert đã kết thúc hơn 2 tiếng.

Đặc biệt, khi đêm diễn khép lại, các thành viên BIGBANG cùng quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả Hà Nội trước khi rời sân khấu

Khép lại Day 1 với hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ, BIGBANG và V.I.P Việt Nam đã cùng tạo nên một đêm nhạc ngập tràn cảm xúc, cho thấy tình yêu và nguồn năng lượng cuồng nhiệt mà hai bên dành cho nhau. Trong khi những dư âm của đêm diễn đầu tiên vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hàng chục nghìn V.I.P vẫn đang đếm ngược đến đêm diễn thứ hai vào tối nay - 25/10 để gặp lại thần tượng. Với sức nóng đã được chứng minh trong ngày đầu tiên, đêm diễn thứ hai hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với những màn trình diễn ấn tượng và nhiều khoảnh khắc khó quên.