G-Dragon xả "suộc" đêm concert đầu tiên tại Việt Nam

Chỉ 4 bức ảnh thôi mà đủ mọi sắc thái của "anh Long".

Sau đêm concert XX: COSMOS đầu tiên bùng nổ, BIGBANG đã trở lại sân vận động Mỹ Đình với đêm thứ 2 cháy không kém. Ngay khi lên sân khấu, "ông hoàng Kpop" G-Dragon mới chịu xả suộc từ đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam.

Chỉ có 4 bức ảnh, nhưng đủ cả sắc thái của "anh Long". Trong những bức ảnh này, trưởng nhóm BIGBANG khoe đủ cả biểu cảm nhắng nhít, biểu cảm dễ thương, visual trẻ trung tươi tắn "hack tuổi" cùng tình yêu với sân khấu khi ghi lại khoảnh khắc tổng duyệt. Loạt ảnh nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, hưởng ứng nhiệt tình.

G-Dragon nhăn mặt nhắng nhít. Ảnh: Weverse

Sau đó là khoe đôi mắt to tròn dễ thương. Ảnh: Weverse

Visual này U40 mà bảo là 20 tuổi cũng tin! Ảnh: Weverse

Và cuối cùng là không thể thiếu sân khấu - điều anh yêu nhất. Ảnh: Weverse

Trong đêm concert thứ 2, bên cạnh hàng loạt bản hit Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG, Loser... G-Dragon còn mang đến những khoảnh khắc đáng yêu hết nấc nữa. Cuối cùng, nam nghệ sĩ sinh năm 1988 đã hiểu "anh Long" là gì. Anh còn múa ballet định tặng khán giả nhưng cuối cùng xương khớp U40 đã không cho phép điều đó. Và tất nhiên là không thể thiếu khoảnh khắc "đập vỡ cây đàn" kinh điển.

G-Dragon "đập vỡ cây đàn" đã trở thành thương hiệu. Clip: Đi Soi Sao Đi

Cuối cùng G-Dragon đã biết "anh Long" là ai. Clip: Đi Soi Sao Đi

Xương khớp U40 không cho phép 2 anh múa ballet lâu. Clip: Đi Soi Sao Đi

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.