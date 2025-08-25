Giá nho đang rẻ, nhưng 4 nhóm người cần kiêng ngay, đừng vì tham mà mang bệnh

Nho là loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải ai cũng có thể ăn nho tùy thích. Đặc biệt, 4 nhóm người dưới đây nếu không cẩn thận, việc ăn nho có thể gây ra những tác động tiêu cực cho sức khỏe, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh lý sẵn có.

1. Người có vấn đề về răng miệng

Khi thời tiết chuyển mùa, khô hanh dễ gây khô miệng, đau họng, viêm loét niêm mạc và sưng nướu. Nho chứa nhiều axit hữu cơ, có thể kích thích vùng niêm mạc tổn thương, gây rát buốt và làm chậm quá trình hồi phục.

ThS.BS Trần Thị Ngọc (khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho biết: "Người bị viêm loét miệng, viêm lợi hay nhạy cảm với axit nên hạn chế ăn nho. Nếu muốn ăn, nên chọn nho ngọt, chín kỹ và ăn sau bữa chính để giảm tác động axit".

2. Người cần kiểm soát đường huyết

Nho chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao (glucose và fructose), có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 59 - mức trung bình cao. Việc ăn nhiều nho có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

TS.BS Nguyễn Thị Lâm (nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cho biết: "Bệnh nhân tiểu đường hoặc người có nguy cơ cao nên giới hạn tối đa 5-7 quả nho/lần, đồng thời không ăn kèm các thực phẩm nhiều đường khác".

3.Người bị rối loạn tiêu hóa

Nho có tính hàn, chứa nhiều chất xơ và vỏ khó tiêu. Với người đang bị đầy hơi, tiêu chảy hoặc viêm dạ dày, việc ăn nho dễ khiến tình trạng trầm trọng hơn. Ngoài ra, vỏ nho còn chứa nhiều tannin, có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Do đó, tốt nhất chỉ ăn nho khi hệ tiêu hóa đã khỏe mạnh.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Thắng (Bệnh viện Bạch Mai): "Ăn nho khi đang rối loạn tiêu hóa sẽ làm tăng áp lực tiêu hóa và nguy cơ tiêu chảy. Nếu muốn ăn, nên bóc vỏ, bỏ hạt và ăn lượng nhỏ".

4. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Chức năng nhai nuốt và tiêu hóa của trẻ dưới 4 tuổi còn non nớt, ăn nho nguyên quả tiềm ẩn nguy cơ hóc nghẹn. Bên cạnh đó, lượng đường cao trong nho dễ gây sâu răng, còn tính mát có thể khiến trẻ đau bụng, tiêu chảy. Nếu muốn cho trẻ ăn nho, phụ huynh nên hấp hoặc luộc chín, bóc vỏ, bỏ hạt và nghiền nhuyễn, đồng thời vệ sinh răng miệng cho trẻ ngay sau khi ăn.

Lời khuyên:

- Người khỏe mạnh nên ăn 200-300g nho/ngày, chia thành nhiều lần.

- Không ăn nho lúc bụng đói hoặc ngay sau khi uống sữa/chế phẩm từ sữa để tránh rối loạn tiêu hóa.

- Rửa sạch, ngâm nước muối loãng 10-15 phút trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng hóa chất.

- Với các đối tượng đặc biệt (tiểu đường, bệnh tiêu hóa, răng miệng yếu, trẻ nhỏ), nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

(Ảnh minh họa: Internet)