Tưởng viêm tai giữa ra là khối u Cholesteatoma chắn kín tai bé 3 tuổi

Khối u hiếm gặp ở trẻ nhỏ "ngụy trang" như viêm tai giữa

Khai thác bệnh sử, bé trai 3 tuổi có tiền sử viêm tai giữa đã khỏi từ tháng 2/2024. Sau đó, bé chỉ xuất hiện các triệu chứng viêm tai mũi họng thông thường như chảy mũi, viêm họng, không đau tai.

Bệnh nhi từng thăm khám tại nhiều cơ sở y tế và được chẩn đoán nghi ngờ viêm tai giữa tái phát. Tuy nhiên, trong lần khám vào tháng 7/2025 tại BVĐK Hồng Ngọc, ThS.BSCKII Saing Pisy - chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật và điều trị bệnh lý tai, đã tiến hành nội soi Tai Mũi Họng và phát hiện một khối bất thường trong tai. Khối u hiếm gặp phát triển lớn, khiến màng nhĩ căng phồng, nghi ngờ cholesteatoma.

Kết quả nội soi Tai Mũi Họng cho thấy khối u đã lan tỏa chắn kín tai

Ngay lập tức ThS.BSCKII Saing Pisy chỉ định chụp CT, kết quả không nằm ngoài dự đoán, đây là tổn thương do cholesteatoma, khối u hiếm gặp đã xâm lấn toàn bộ vùng tai giữa và xương chũm của bệnh nhi.

Theo bác sĩ Pisy, cholesteatoma là khối mô da bất thường tích tụ trong tai giữa hoặc xương chũm, thường gặp ở người lớn bị viêm tai giữa mạn hoặc thủng màng nhĩ, rất hiếm ở trẻ em. Dù lành tính, khối u này có thể phá hủy xương và gây biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, liệt dây thần kinh mặt.

"Ở trường hợp này, khối u đã lan tỏa toàn bộ tai giữa, xâm lấn xương chũm và làm mờ vách ngăn với khoang sọ khiến nguy cơ viêm màng não của bệnh nhi rất cao", bác sĩ Saing Pisy cho biết.

Khối u xâm lấn toàn bộ tai giữa, ăn mòn xương chũm

"Thực sự mình nghĩ đó chỉ là con bị viêm tai giữa và có một khối đơn giản như u bã đậu thôi không nghĩ nó lại nặng như thế", chị K.A mẹ bé chia sẻ.

Bài toán khó: Loại bỏ sạch bệnh tích, bảo tồn thính giác cho bệnh nhi

Cũng theo bác sĩ Pisy, bệnh nhi mới 3 tuổi ống tai ngoài còn rất nhỏ khiến việc tiếp cận khối u nằm sâu trong tai trở thành thách thức lớn. Ca mổ đòi hỏi phẫu thuật viên thao tác chính xác để vừa lấy sạch tổn thương, vừa hạn chế biến chứng đồng thời bảo tồn cấu trúc tai.

Trước đây khối cholesteatoma thường được thực hiện bằng phương pháp mổ mở, giúp quan sát mở rộng vùng giải phẫu. Tuy nhiên, phương pháp này cần xâm lấn nhiều, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao.

Với trường hợp bệnh nhi này, bác sĩ lựa chọn phẫu thuật nội soi tai với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi Karl Storz hiện đại, ít xâm lấn song vẫn dễ dàng tiếp cận và loại bỏ toàn bộ tổn thương.

ThS.BSCKII Saing Pisy tỉ mỉ loại bỏ bệnh tích cho bệnh nhi

"Chúng tôi tiếp cận khối u qua ống tai ngoài, mở phần xương thượng nhĩ để tiếp cận toàn bộ vùng tổn thương lan từ tai giữa lên phần xương chũm. Mục tiêu loại bỏ triệt để khối u, nhưng xâm lấn tối thiểu để bảo tồn các cấu trúc quan trọng và hạn chế biến chứng", bác sĩ Saing Pisy chia sẻ.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ cùng ê - kíp đã loại bỏ hoàn toàn khối cholesteatoma nằm sau trong tai giữa và vùng xương chũm, thành công bảo tồn được màng nhĩ, bảo tồn dây thần kinh số 7 loại bỏ nguy cơ liệt mặt, đặc biệt bảo tồn trọn vẹn thính giác cho bệnh nhi.

Chỉ sau 2 ngày hậu phẫu, bệnh nhi đã hoạt bát, ăn uống bình thường và vui chơi trở lại. Chị K.A vui mừng chia sẻ: "Thật sự ngạc nhiên chỉ sau 2 ngày loại bỏ khối u lớn như vậy, con mình đã khỏe mạnh, hoạt bát. Hầu như con không đau, chỉ cần dùng thuốc giảm đau sau mổ thôi. Thực sự biết ơn bác sĩ Pisy và ê - kíp dã tận tâm điều trị cho cháu."

Bệnh nhi và người nhà chụp ảnh kỷ niệm cùng bác sĩ Pisy trong ngày ra viện

Bác sĩ Pisy nhấn mạnh, cholesteatoma là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng xâm lấn mạnh. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, áp - xe não, viêm tĩnh mạch bên, liệt mặt hoặc phá hủy chuỗi xương con dẫn đến mất thính lực hoàn toàn. Ở trẻ nhỏ, mức độ phá hủy càng nhanh do cấu trúc xương mỏng và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố then chốt để bảo tồn thính lực và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.