4 đặc điểm chỉ thấy ở bàn chân của người sống thọ, nếu có đủ thì bạn quả là MAY MẮN!

Có thể bạn chưa biết, những người sống thọ thường có không ít điểm chung về lối sống, chế độ dinh dưỡng và thậm chí cả ngoại hình. Trong đó gồm cả một số đặc điểm ít người để ý ở bàn chân.

Bàn chân không chỉ đóng vai trò nâng đỡ toàn bộ cơ thể mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong. Nhiều nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, sự lưu thông máu, trao đổi chất và khả năng thải độc đều thể hiện rõ ở bàn chân - bộ phận nằm xa tim nhất. Trong khi đó, y học cổ truyền coi bàn chân là “trái tim thứ hai”, tập trung nhiều huyệt đạo và kinh mạch quan trọng. Vì vậy, nếu 4 đặc điểm dưới đây hội tụ trên bàn chân của bạn thì xin chúc mừng! Sức khỏe của bạn tốt và khả năng sống thọ là rất cao.

1. Da chân hồng hào, mịn màng

Một trong những dấu hiệu dễ thấy nhất của người sống thọ là làn da chân mịn màng, hồng hào, ít khi nứt nẻ. Điều này chứng tỏ khí huyết lưu thông ổn định, máu được bơm đầy đủ đến các chi. Ngược lại, nếu bàn chân tái nhợt, vàng vọt hoặc thâm đen thì có thể liên quan đến bệnh lý về gan, mật, tụy hoặc tuần hoàn máu kém.

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu cũng cho thấy, màu sắc ở lòng bàn chân phản ánh khả năng thải độc và sức khỏe miễn dịch. Da chân sáng hồng đồng nghĩa cơ thể khỏe mạnh, ít tích tụ độc tố, nhờ vậy dễ duy trì tuổi thọ cao.

2. Bàn chân luôn ấm, ít khi lạnh

Ở người khỏe mạnh, bàn chân thường giữ được sự ấm áp ngay cả trong điều kiện thời tiết lạnh. Đây là dấu hiệu của hệ tuần hoàn máu tốt, tim bơm máu mạnh mẽ và năng lượng cơ thể dồi dào.

Ngược lại, bàn chân thường xuyên lạnh có thể cảnh báo nhiều vấn đề: thiếu máu, tiểu đường, rối loạn đông máu, thậm chí bệnh tim mạch. Ngoài ra, người hay căng thẳng, suy nhược hoặc gầy yếu cũng dễ bị lạnh tay chân. Nếu tình trạng kéo dài, sức đề kháng giảm sút, quá trình trao đổi chất kém đi, nguy cơ rút ngắn tuổi thọ cũng cao hơn.

3. Móng chân hồng hào, sáng bóng

Không chỉ da chân, móng chân cũng là “tấm gương” phản ánh sức khỏe. Người sống thọ thường có móng chân đều màu, hồng hào và bóng nhẹ. Đây là biểu hiện cho thấy cơ thể có đủ khí huyết, các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan và thận, hoạt động ổn định.

Ngược lại, nếu móng chân dễ gãy, xỉn màu, xuất hiện vết sọc hoặc lồi lõm bất thường, đó có thể là tín hiệu của thiếu chất, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh mạn tính.

4. Lòng bàn chân đàn hồi tốt, không sưng phù hay cứng

Ảnh minh họa

Lòng bàn chân mỗi ngày phải chịu áp lực nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Khi cơ thể khỏe mạnh, bàn chân thường mềm mại, có độ đàn hồi tốt và không bị phù nề. Điều này chứng tỏ tuần hoàn máu thông suốt, gan thận bài độc hiệu quả, khả năng tự phục hồi của cơ thể tốt.

Trái lại, bàn chân cứng, chai sạn hoặc sưng phù kéo dài không chỉ do áp lực vận động mà còn có thể liên quan đến bệnh tim mạch, rối loạn gan thận hoặc quá trình lão hóa nhanh. Đây là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang suy giảm và cần được kiểm tra kịp thời.

Nguồn và ảnh: QQ, Sunday More