Sau khi dọn sạch tủ bếp, tôi thề sẽ không bao giờ mua 6 loại đồ dùng trên bàn ăn này nữa

Bữa cơm gia đình tưởng chừng ấm cúng và an toàn, nhưng ít ai ngờ rằng chính những chiếc bát, đôi đũa mình sử dụng hằng ngày lại tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Sau khi dọn dẹp lại tủ bát, không ít người đã giật mình nhận ra: có những loại bát đũa tưởng tiện lợi, đẹp mắt nhưng thực chất lại là “kẻ thù” âm thầm đối với sức khỏe.

Và tôi cũng vậy, sau một lần dọn tủ, tôi thề sẽ không bao giờ rước về nhà 6 loại này nữa, bởi vừa bất tiện, vừa chẳng khác nào tự đầu độc bản thân.

1. Bát giả sứ in hình hoạt hình

Loại bát này thường được dùng cho trẻ em vì nhẹ, khó vỡ, lại có hình thù bắt mắt. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài dễ thương là nguy cơ khó lường. Nhiều cơ sở sản xuất dùng vật liệu không đạt chuẩn, lớp màu in lên chỉ vài lần rửa đã phai, thậm chí ngấm thẳng vào thức ăn. Trẻ nhỏ dùng lâu ngày chẳng khác nào nuốt hóa chất vào bụng.

2. Bát đũa inox rẻ tiền

Inox được xem là “nồi đồng cối đá”, bền, khó vỡ. Nhưng nếu chẳng may mua phải inox công nghiệp kém chất lượng thì nguy hiểm khôn lường. Các tạp chất kim loại có thể thôi nhiễm ra thức ăn, gây hại cho gan, thận. Chưa hết, inox còn dẫn nhiệt mạnh, đựng canh nóng là cầm không nổi, ăn cơm mà cũng như thử thách chịu đựng. Nặng nề, khó rửa, để lại vết nước loang lổ, thật sự mua một lần là hối hận cả đời.

3. Bát đũa “vẽ trên men”

Gốm sứ vốn an toàn, nhưng không phải loại nào cũng tốt. Nguy hiểm nhất chính là loại “vẽ trên men” tức là hoa văn được phủ trực tiếp lên bề mặt men, dễ bong tróc và giải phóng chì, kim loại nặng khi gặp nhiệt độ cao. Trong khi đó, “vẽ dưới men” hay “trong men” an toàn hơn vì lớp họa tiết được bảo vệ bên dưới lớp men. Chỉ vì vài đồng rẻ hơn mà đánh đổi sức khỏe, rõ ràng không đáng.

4. Bát nhựa melamine

Nhẹ, bền, khó vỡ, giá rẻ nghe qua thì tiện lợi, nhưng loại bát này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thực chất, melamine là nhựa tổng hợp, khi tiếp xúc thường xuyên với thức ăn nóng có thể giải phóng độc tố. Nhiều nhà hàng vẫn dùng vì rẻ và tiện, nhưng mang về dùng trong gia đình thì chẳng khác nào rước họa. Thêm nữa, loại này dễ bám dầu mỡ, nhanh xỉn màu, khó vệ sinh.

5. Bát đĩa hình thù “lạ mắt”

Những loại bát đĩa méo méo, vuông vắn hay cách điệu vốn được nhiều người trẻ ưa chuộng vì “lên ảnh đẹp”. Nhưng dùng lâu mới thấy bất tiện: khó rửa, chứa được ít, dễ tích tụ dầu mỡ, bỏ vào máy rửa chén thì chiếm diện tích gấp đôi. Nói trắng ra, loại này chỉ hợp để… trưng bày cho vui, chứ dùng hằng ngày thì chỉ thêm bực mình.

6. Bát đũa bằng gỗ

Gỗ nhìn mộc mạc, đẹp mắt, hợp “trend” sống xanh. Nhưng thực tế, chỉ cần dùng vài lần với đồ nóng là bát gỗ dễ nứt, biến dạng. Môi trường ẩm ướt lại khiến gỗ dễ mốc, bốc mùi. Thứ mà nhiều người nghĩ là “tốt cho sức khỏe” thực chất tiềm ẩn vô vàn vi khuẩn, mất vệ sinh.

Những loại bát đũa trên, nghe qua thì tiện, nhìn vào thì đẹp, nhưng xét về lâu dài lại vừa bất tiện vừa hại thân. Bỏ đi có thể tiếc vài chục, vài trăm nghìn, nhưng giữ lại thì có ngày phải trả giá bằng sức khỏe. Dọn sạch tủ bát lần này, tôi tự nhủ sức khỏe đáng giá hơn bất kỳ món đồ nào, nhất định không bao giờ rước 6 loại bát đũa này về nhà nữa.

Nguồn và ảnh: QQ