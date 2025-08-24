Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngã quỵ, ngất bên vệ đường sau khi chơi thể thao

Nam bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, nhóm bác sĩ đã triển khai cấp cứu, ổn định hô hấp, tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp.

Trao đổi với VietNamNet ngày 23/8, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho hay thông tin từ người nhà, trước đó bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền, không có dấu hiệu cảnh báo trước.

Hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa tim mạch, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán và quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp để tái thông mạch cấp cứu người bệnh.

Người bệnh được ê-kíp tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

"Trong phòng can thiệp, bệnh nhân liên tục ngừng tim tới 5 lần, mỗi lần kéo dài 1-2 phút, rung thất, nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ Đô chia sẻ. Các bác sĩ và kỹ thuật viên thay phiên ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành.

Ca can thiệp căng thẳng và nhiều khó khăn, thách thức. Các bác sĩ vừa đảm bảo duy trì nhịp tim cho bệnh nhân, vừa phải nhanh chóng can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành mới có thể cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo Znews , sau 2 giờ căng thẳng, ca can thiệp thành công, giành lại sự sống cho người bệnh sau 5 lần ngừng tim.

Tuy qua được ca mổ, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, rối loạn nhịp nặng và xuất hiện dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn liên tiếp.

Bệnh nhân được chuyển ngay về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị. Sau 7 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, nhịp tim ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não. Đến ngày 23/8, bệnh nhân được ra viện.

Bác sĩ Lý Đức Ngọc, khoa Nội tim mạch người lớn, Bệnh viện E, cho biết nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch vành bị tắc nghẽn bởi cục máu đông hoặc mảng xơ vữa tích tụ, khiến dòng máu nuôi cơ tim không thể lưu thông.

Bệnh thường biểu hiện bằng những cơn đau ngực tái diễn, có thể xuất hiện rất đột ngột. Người bệnh cảm thấy đau kéo dài vùng trước xương ức, như bị bóp nghẹt, kèm khó thở. Cơn đau thường kéo dài trên 30 phút, có thể lan lên cổ hoặc xuống cánh tay trái.

Theo bác sĩ Ngọc, mức độ nguy hiểm của nhồi máu cơ tim phụ thuộc vào phạm vi vùng cơ tim bị thiếu máu. Vùng tổn thương càng lớn thì chức năng tim suy giảm càng nặng, nguy cơ tử vong càng cao.

Do đó, "thời gian vàng" để cấp cứu là trong vòng 30-60 phút kể từ khi khởi phát. Bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm, cơ hội được cứu sống càng lớn. Đặc biệt, người cao tuổi cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.