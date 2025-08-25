Nữ giới sắp "cạn kiệt" estrogen thường lộ ra 5 điểm, chưa tới độ tuổi tiền mãn kinh càng cần đi khám gấp!

Estrogen vốn gắn liền với tuổi tác và thường giảm dần khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, thực tế ngày nay nhiều phụ nữ mới ngoài 30, thậm chỉ 20 đã phải đối mặt với tình trạng “cạn kiệt” estrogen. Không ít người trẻ bỗng thấy mình như đang ở tuổi trung niên khi có các dấu hiệu bốc hỏa, rối loạn kinh nguyệt, khó kiểm soát cảm xúc.

Bác sĩ Xu Hao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Huy (Trung Quốc), chia sẻ trường hợp một bệnh nhân họ Trần, mới 30 tuổi nhưng thường xuyên mất ngủ, kinh nguyệt thất thường, tâm trạng thất thường. Khi kiểm tra, cô phát hiện lượng estrogen giảm mạnh, gần như tương đương phụ nữ mãn kinh. Sau nửa năm điều trị và điều chỉnh lối sống, sức khỏe mới dần ổn định.

Qua trường hợp này, bác sĩ Xu cảnh báo chị em - dù còn trẻ tuổi cũng không nên chủ quan. Bởi thiếu hụt estrogen không chỉ đẩy nhanh lão hóa mà còn kéo theo hàng loạt vấn đề từ sinh sản, xương khớp đến tim mạch. Đặc biệt, ông cũng đưa ra 5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bước vào tình trạng suy giảm estrogen sớm và nhanh nhưng dễ bị bỏ qua như:

1. Ngoại hình thay đổi

Một trong những tác động rõ rệt nhất của việc giảm estrogen là sự thay đổi trên làn da. Thiếu hụt hormone này có thể làm giảm độ đàn hồi, dẫn đến da khô, nhăn nheo, và xuất hiện các vết nám.

Ảnh minh họa

Đồng thời, phụ nữ thường gặp phải tình trạng tăng cân khi lượng estrogen giảm. Hormone này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quá trình chuyển hóa chất béo. Khi estrogen suy giảm, cơ thể dễ dàng tích tụ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng và mông. Đây là lý do mà nhiều phụ nữ trẻ cảm thấy khó khăn trong việc duy trì cân nặng hợp lý.

2. Rối loạn kinh nguyệt

Suy giảm estrogen có thể gây ra những thay đổi đáng kể trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, như chu kỳ ngắn hơn hoặc không đều, và giảm lượng máu trong kỳ kinh. Khi nồng độ estrogen thấp, nội mạc tử cung mỏng đi, dẫn đến những biến đổi này.

Phụ nữ cũng có thể trải qua cảm giác khó chịu như đau bụng kinh và các triệu chứng khác liên quan đến sự dao động hormone. Nếu nhận thấy những thay đổi này, việc đi khám bác sĩ là rất quan trọng để đánh giá và điều trị kịp thời.

3. Tính khí thất thường

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của việc suy giảm estrogen là sự thay đổi tâm trạng. Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ những phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh mới trải qua cảm xúc thất thường. Thực tế, sự dao động trong nồng độ estrogen có thể khiến phụ nữ trẻ cảm thấy khó chịu, cáu kỉnh hơn và tâm trạng thay đổi lên xuống liên tục không vì lý do gì.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân là do hormone estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cảm xúc và hành vi. Estrogen ảnh hưởng đến các neurotransmitter trong não như serotonin và dopamine, giúp duy trì tâm trạng ổn định.

4. Rối loạn giấc ngủ

Suy giảm estrogen có thể gây rối loạn giấc ngủ do hormone này ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ và các neurotransmitter như serotonin và GABA, giúp tạo cảm giác thư giãn. Khi nồng độ estrogen thấp, phụ nữ thường gặp khó khăn trong việc duy trì giấc ngủ, dễ bị mất ngủ hoặc giấc ngủ không sâu, dẫn đến cảm giác mệt mỏi ban ngày.

Bên cạnh đó, các cơn bốc hỏa thường xảy ra do giảm estrogen gây gián đoạn giấc ngủ bằng cách khiến phụ nữ tỉnh dậy bất ngờ giữa đêm.

5. Xương yếu đi rõ rệt

Sự suy giảm estrogen có thể dẫn đến xương yếu hơn và gây ra tình trạng loãng xương - một vấn đề thường thấy ở phụ nữ lớn tuổi.

Lý do là estrogen giúp duy trì mật độ xương, và khi hormone này giảm, nguy cơ gãy xương và các vấn đề liên quan đến xương tăng lên. Nhiều phụ nữ trẻ có thể gặp phải triệu chứng đau lưng dưới hoặc co giật bắp chân ngay cả khi không phải làm việc nặng hoặc đã chăm tập thể dục thể thao. Đây là dấu hiệu của tình trạng này.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Xu Hao khuyến nghị: "Để cải thiện tình trạng suy giảm estrogen, chị em có thể bổ sung đúng cách qua ăn uống và điều chỉnh lối sống. Tuy nhiên vẫn nên đi thăm khám hoặc ít nhất là tham khảo ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng khi bổ sung estrogen để tránh tác dụng phụ".

Nguồn và ảnh: The Paper, Sohu