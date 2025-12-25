Hiện bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho gần 10 bệnh nhân say, trong đó nhiều trường hợp phải thở máy, an thần và dùng thuốc giãn cơ. Điểm chung là các vết thương ban đầu đều nhỏ, tưởng nhẹ vô hại. bệnh chủ quan không tiêm phòng.

Trường hợp điển hình là bệnh nhân NVT (62 tuổi, Thái Nguyên). Trước nhập viện khoảng 7 ngày, bệnh nhân bị ngã tại công trường xây dựng, xây dựng vùng mắt cá chân và hai gối, nhẹ nhàng. Sau khi tự sát trùng và băng bó qua loa, bệnh nhân không tiêm phòng bổ sung. Sáu ngày sau xuất hiện chức năng cứng, tình trạng nhanh chóng nặng lên với khó thở, khóa chặn, buộc phải đặt ống nội khí quản, thở máy và chuyển tuyến khẩn cấp.

Theo bác sĩ Lê Sơn Việt, Khoa cấp cứu, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng an thần, thở máy, tăng cường cơ bắp vừa phải. Vết thương vùng mắt cá chân phải khoảng 1x1cm, có giả mạc, xung quanh nền đỏ và đau. Nhân bệnh đang được điều trị tích cực và theo dõi diễn tiến.

Một trường hợp khác là bệnh nhân D.Đ.N. (40 tuổi, Hà Nội), thùng rác phải gây vết thương sâu ở lòng bàn chân trái. Dù đã được xử lý tại trạm y tế, bệnh nhân không được xác định là được tiêm tế bào máu hay không. Sau tuần ba, bệnh nhân xuất hiện cứng chức năng, cơ cứng toàn thân, suy hô hấp và phải đặt nội khí quản lý dự đoán chắn toàn bộ.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân NTN (37 tuổi, Hà Nội), bong ngón tay cái khi làm việc tại công trường nhưng không được tiêm phòng. Sau một tháng gần đây, bệnh nhân khó há miệng, khó khăn, tăng tài lực cơ và được chuyển tuyến điều trị liều lĩnh. Hiện bệnh nhân đáp ứng điều trị nhưng cần thời gian dài để phục hồi.

Theo các bác sĩ, vi khuẩn yên nguyên tồn tại phổ biến ở đất cát, bụi bẩn, phân gia bệ, gia cầm và các dụng cụ không bị trùng trùng. Khi xâm nhập qua dấu vết thương, vi khuẩn tiết độc tố nguy cơ cứng toàn thân, suy hô hấp và có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Các đại gia khuyến mại, dân dân cần tiêm-xin phòng sườn đầy đủ và tiêm đúng lịch, kể cả khi chỉ bị những vết thương nhỏ, để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra từ chủ quan ban đầu.