Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch phát triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026, thúc đẩy kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế độ biến đổi, kinh doanh và tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thực phẩm tăng cao, đặc biệt với các nhóm nguy cơ như thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát. Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi ở cả miền Bắc và miền Nam, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng nếu không được kiểm soát hiệu quả.

Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là hạn chế tối đa các sản phẩm độc thực phẩm, bảo đảm thực phẩm lưu thông tin trên thị trường an toàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, chất lượng kém.

Công tác kiểm tra liên ngành sẽ được phát triển đồng bộ từ Trung Quốc đến địa phương, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều dịp Tết, các cơ sở có nguy cơ cao, làng nghề chế biến thực phẩm, địa bàn có cửa khẩu và đô thị lớn.

Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 30/12/2025 đến 25/3/2026, với các hoạt động tâm trí: Cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm; phổ biến quy định pháp luật, kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế độ thực phẩm an toàn; công khai các cơ sở vi phạm và biểu thị các đơn vị thực hiện tốt.

Ven bờ đó, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung Quốc sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại một số tỉnh, thành phố; các tổ chức kiểm tra địa phương chủ động từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng cường hậu kiểm toàn thực phẩm.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực,phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan phát triển khai thực hiện. Cục An toàn thực phẩm là đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo liên ngành Trung Quốc.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân dịp Tết và mùa lễ hội.