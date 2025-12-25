Từ axit amin đến những bước tiến y học: Ajinomoto đã vượt ra ngoài phạm vi gian bếp như thế nào?

Axit amin là đơn vị nhỏ nhất để xây dựng nên chất đạm, và tồn tại trong mọi sinh vật sống, từ vi khuẩn cho đến con người. Đây được xem là cội nguồn của sự sống, với 4 chức năng quan trọng bao gồm tạo vị, cung cấp dinh dưỡng, sinh lý và phản ứng.

"Khoa học về Axit amin" được định nghĩa như "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin". "Khoa học về Axit amin" là thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Ajinomoto.

Ứng dụng "Khoa học về Axit amin" trong lĩnh vực "Chăm sóc sức khỏe"

Với thế mạnh này, Tập đoàn Ajinomoto từng bước chuyển hóa tri thức khoa học thành các giải pháp y tế tiên tiến, góp phần giải quyết những thách thức lớn của sức khỏe con người trong thời đại mới.

Khi ung thư có thể được phát hiện sớm hơn nhờ axit amin trong máu

Một trong những ứng dụng nổi bật của "AminoScience" trong y học là công nghệ tầm soát ung thư AminoIndex®. Xuất phát từ việc nghiên cứu sự chuyển hóa axit amin trong cơ thể, các nhà khoa học tại Tập đoàn Ajinomoto nhận thấy rằng nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có những thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh.

Chỉ với 5 ml máu, công nghệ AminoIndex® có thể phân tích sự thay đổi của các axit amin để đánh giá nguy cơ mắc ung thư.

Dựa trên phát hiện này, AminoIndex® được phát triển như một công cụ hỗ trợ tầm soát sớm ung thư. Chỉ với 5 ml máu, công nghệ có thể phân tích sự thay đổi của các axit amin để đánh giá nguy cơ mắc 5 loại ung thư ở nam giới và 6 loại ở nữ giới.

Việc phát hiện nguy cơ bệnh từ giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, mà còn góp phần giảm gánh nặng chi phí và áp lực cho hệ thống y tế – một bài toán lớn của xã hội hiện đại.

Bước chân vào y học tái tạo: môi trường nuôi cấy tế bào gốc StemFit™

Không dừng lại ở chẩn đoán, Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục mở rộng ứng dụng "AminoScience" sang y học tái tạo – lĩnh vực được xem là "tương lai của y học".

Tế bào gốc hay "tế bào mẹ" có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau, đóng vai trò nền tảng trong điều trị các bệnh nan y. Tuy nhiên, để tế bào gốc phát triển ổn định và an toàn, môi trường nuôi cấy phải đạt độ tinh khiết và chất lượng, đặc biệt là thành phần axit amin.

Môi trường nuôi cấy lí tưởng tế bào StemFit™ góp phần phát triển tế bào gốc trong y học

Tận dụng năng lực sản xuất axit amin được tích lũy trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Ajinomoto đã phát triển môi trường nuôi cấy tế bào gốc StemFit™. Sản phẩm này hiện đang được sử dụng trong nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, mở ra triển vọng mới trong điều trị các bệnh như thoái hóa võng mạc, bệnh cơ tim...

Dinh dưỡng y học - giải pháp cho bệnh hiếm

Song song với các công nghệ y sinh tiên tiến, Tập đoàn Ajinomoto cũng chú trọng phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học – hướng tiếp cận ngày càng được quan tâm trong điều trị bệnh mạn tính và bệnh hiếm.

Các sản phẩm dinh dưỡng y học dựa trên "AminoScience" được nghiên cứu nhằm hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa axit amin, động kinh kháng thuốc, dị ứng và các bệnh lý đường tiêu hóa. Với những trường hợp mà thuốc điều trị truyền thống chưa mang lại hiệu quả tối ưu, dinh dưỡng y học trở thành một phần quan trọng trong phác đồ chăm sóc toàn diện.

Những giải pháp này không chỉ giúp cải thiện tình trạng bệnh mà còn nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, đồng thời giảm áp lực chăm sóc cho gia đình và xã hội.