Trong một buổi tư vấn thường ngày, anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sachi, người tham gia hoạt động tư vấn, hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM) có dịp tiếp xúc với một bạn sinh viên nam, 20 tuổi. Bạn đến trong tâm trạng khá lo lắng và ngại ngùng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình.
Bạn kể với anh Huỳnh Sachi rằng, mình vừa có quan hệ tình dục với bạn gái. Vì nghĩ đây là lần đầu tiên của cả hai, lại tin tưởng nhau nên bạn đã không sử dụng bao cao su, cho rằng "một lần thì sẽ an toàn".
Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hơn 3 ngày, bạn bắt đầu thấy khó chịu: Cảm giác gắt, tiểu buốt và buổi sáng có một ít mủ ở đầu dương vật.
Lo lắng, bạn đã đi tư vấn và được làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạn nhiễm lậu. Rất may, bệnh được phát hiện sớm và đã được điều trị.
"Dù vậy, do đã quá thời gian dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP 72 giờ), nên mình đã tư vấn kỹ cho bạn về các nguy cơ có thể đi kèm. Mình hẹn bạn sau 45 ngày quay lại xét nghiệm sàng lọc HIV, giang mai và viêm gan B, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho sức khỏe", anh Huỳnh Sachi chia sẻ.
Qua câu chuyện này, anh Huỳnh Sachi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ:
- Không có "lần đầu", "một lần", hay "quan hệ với người quen" nào được xem là hoàn toàn an toàn nếu không có biện pháp bảo vệ.
- Bao cao su không chỉ giúp tránh thai, mà còn là lá chắn quan trọng phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV.
- Trang bị kiến thức đúng, thái độ chủ động bảo vệ bản thân và không chủ quan trong bất kỳ lần quan hệ nào chính là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe cho chính mình và người mình yêu thương.
Chia sẻ thêm về việc phát hiện lậu sớm, anh Huỳnh Sachi nói, nhiều người vẫn cho rằng thông tin về bệnh lậu chỉ là "tin vịt", từ đó sinh tâm lý chủ quan. Chính sự xem nhẹ này khiến bệnh dễ lây lan trong cộng đồng.
Trên thực tế, lậu thường khởi phát rất sớm, chỉ sau 2–5 ngày kể từ khi tiếp xúc. Các triệu chứng điển hình gồm: Rát, buốt khi tiểu tiện, chảy mủ, đặc biệt rõ vào buổi sáng. Khi soi tươi dịch tiết, có thể phát hiện song cầu khuẩn hình hạt cà phê - dấu hiệu đặc trưng của bệnh lậu.
Việc điều trị lậu nếu phát hiện sớm tương đối nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại, xấu hổ, nhiều người không đến cơ sở y tế uy tín mà dễ bị dẫn dắt bởi các phòng khám kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật, khiến việc điều trị kéo dài, tốn kém và không triệt để.
Đáng lo ngại hơn, vì nghĩ rằng "bệnh dễ trị" nên không ít người bỏ qua hoặc điều trị không đúng phác đồ, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như: Hẹp hoặc teo niệu đạo, nhiễm trùng lan rộng, ảnh hưởng khả năng sinh sản, thậm chí vô sinh.
Bệnh lậu không chỉ lây qua quan hệ tình dục xâm nhập mà còn có thể lây qua hôn sâu, quan hệ bằng miệng (BJ), gây lậu hầu họng, lậu hậu môn và lậu cơ quan sinh dục. Trên thực tế, lậu hiếm khi "đi một mình", mà thường đi kèm với nấm, Chlamydia và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
Vì vậy, đừng vội cho là tin vịt khi chưa tìm hiểu đầy đủ. Với tâm lý chủ quan và thiếu kiến thức, nguy cơ lây nhiễm sẽ vẫn tiếp diễn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng.
"Chủ động tìm hiểu - phát hiện sớm - điều trị đúng nơi chính là cách bảo vệ sức khỏe của chính mình và người khác", anh Huỳnh Sachi nhắn nhủ.