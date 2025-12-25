Phối hợp liên khoa cứu sống bệnh nhi sốc tim do viêm cơ tim virus

Ngay khi nhận được tại Khoa Nhi cấp cứu Nhi, bệnh nhi được hồi phục sức khỏe cực và nhanh chóng phối hợp với Khoa Nhi Tim mạch và Match để thực hiện siêu âm thời gian cấp cứu tại giường. Kết quả thăm dò cho thấy dấu hiệu viêm cơ tim, suy giảm chức năng tim nguy hiểm, từ đó giúp các bác sĩ mong đợi sớm và định hướng điều trị phù hợp.

Trên cơ sở mong đợi chính xác, các bác sĩ hai khoa đã phối hợp xây dựng sơ đồ hồi sức tim mạch chuyên sâu, theo dõi chặt chẽ diễn biến huyết động, chức năng tim và đáp ứng điều trị trị liệu của bệnh nhi. Nhờ sự đáp ứng kịp thời và phân phối hiệu quả, bệnh nhi đã dần dần thoát khỏi tình trạng sốc, vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Hiện tại, bệnh nhi đã được chuyển về mạch Tim của Khoa Nhi và Match để tiếp tục điều trị và theo dõi. Các bác sĩ đang tiến hành điều chỉnh thuốc tim mạch phù hợp, kiểm soát các biến chứng sau viêm cơ tim.

Dù vậy, hãy ghi nhận tình trạng thư giãn cơ sở, chức năng thời gian của Bệnh nhi đang từng bước cải thiện, khả năng tiên tiến và kiến trúc dự kiến có thể ra viện điều trị ngoại trú trong thời gian tới.