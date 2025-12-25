Xử phạt 80 triệu đồng Công ty Cổ phần Pymepharco do vi phạm chất lượng thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Pymepharco do có hành vi sản xuất thuốc vi phạm chất lượng theo quy định.

Công ty Cổ phần Pymepharco có trụ sở tại số 166–170 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ trước ngày 01/7/2025: Phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); mã số doanh nghiệp 4400116704. Doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 154/ĐKKDD-BYT ngày 6/12/2018, phạm vi kinh doanh là sản xuất thuốc.

Theo quyết định xử phạt, công ty đã sản xuất thuốc Pyfaclor Kid (Số GĐKLH: VD-26427-17), lô số 410923, ngày sản xuất 13/9/2023, hạn dùng 13/9/2026 vi phạm chất lượng mức độ 2. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Pymepharco vi phạm liên quan đến chất lượng thuốc Pyfaclor Kid. Trước đó, tháng 3/2025, Cục Quản lý Dược đã thu hồi 2 lô thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3 và Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt hành chính. Đến tháng 9 và 10/2025, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành các quyết định thu hồi thêm lô thuốc, thu hồi giấy đăng ký lưu hành và thu hồi bắt buộc toàn bộ các lô thuốc Pyfaclor Kid.

Với tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần, Công ty Cổ phần Pymepharco bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 80 triệu đồng. Không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 554/QĐ-QLD ngày 13/10/2025 của Cục Quản lý Dược.

Công ty có trách nhiệm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định hiện hành.