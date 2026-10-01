G-Dragon phong cách "bà ngoại", Daesung vẫy tay chào fan khi về tới khách sạn, VIP sắp phải tạm biệt BIGBANG rồi sao!

2 đêm concert BIGBANG trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt, khiến fan "khóc ròng" khi gặp lại chưa bao lâu đã phải chia xa.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng V.I.P Việt Nam đã được đón BIGBANG ngay trên sân nhà. Và thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào còn săn vé, đón BIGBANG tại sân bay, nay 2 đêm diễn concert XX: COSMOS của nhóm đã kết thúc và G-Dragon, Taeyang cùng Daesung sắp trở về Hàn Quốc.

Clip "bắt gọn" xe hơi chở 3 thành viên về khách sạn nghỉ ngơi đã khiến các V.I.P "khóc cả dòng sông" khi nhận ra giây phút chia ly sắp đến. Khi nhận ra được fan săn đón, BIGBANG đã thân thiện vẫy tay chào. G-Dragon cũng đặc biệt gây chú ý khi đi dép lê loẹt quẹt, chuẩn phong cách "bà ngoại" trứ danh mà vẫn ra được "vibe" của 1 biểu tượng thời trang thứ thiệt.

G-Dragon đi dép lê loẹt quẹt chuẩn phong cách bà ngoại. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Nhưng G-Dragon có mặc gì cũng hợp lý bởi anh là biểu tượng thời trang. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

G-Dragon lúc nào cũng trân trọng fan. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Daesung vẫn còn rất sung sức sau 2 đêm diễn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Anh liên tục chào fan. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Còn chưa xa mà đã nhớ thế này. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Taeyang phong độ ngời ngời. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Mái tóc hồng vô cùng rực rỡ. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Trên mạng xã hội, Daesung nổi tiếng tinh tế đã không để các fan thất vọng. Trong lúc trở về khách sạn, anh đã tranh thủ đăng tải loạt ảnh hậu trường bên chiếc quạt cùng banner của cả 2 ngày rồi cảm thán "Thời gian tuyệt vời ở Hà Nội". Còn Taeyang cũng nhanh chóng xả suộc, khoe cơ bụng 6 múi trứ danh và gửi trái tim đầy mến thương. Điều này đã làm an ủi trái tim các V.I.P, tiếp thêm niềm tin về lần tái ngộ sắp tới.

Daesung không khiến các fan phải buồn lâu. Ảnh: Weverse

Trong lúc trở về khách sạn, anh đã tranh thủ đăng tải loạt ảnh hậu trường bên chiếc quạt cùng banner của cả 2 ngày. Ảnh: Weverse

Giọng ca chính BIGBANG cảm thán "Thời gian tuyệt vời ở Hà Nội". Ảnh: Weverse

Taeyang cũng nhanh chóng xả suộc của đêm diễn thứ 2. Ảnh: X

Anh gửi trái tim đến các fan. Ảnh: X

Ảnh: X

Và không thể thiếu những màn khoe cơ bụng lấp ló. Ảnh: X

Cũng có lúc ông bố bỉm sữa trông ngơ và đáng yêu thế này. Ảnh: X

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.

Và không phụ sự mong đợi của khán giả, BIGBANG đã đem đến 2 đêm diễn bùng cháy, mang đẳng cấp thế giới. G-Dragon, Taeyang, Daesung không chỉ khuấy động không khí với hàng loạt bản hit mà còn "chiêu đãi" fan bữa tiệc visual đã mắt. Cả chục ngàn khán giả như được sống lại trong bầu không khí thanh xuân nhờ những giai điệu quen thuộc như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life…

2 đêm concert qua nhanh như 1 cái chớp mắt. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cả 1 thế hệ fan như được sống lại thanh xuân. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi