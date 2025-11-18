G-Dragon lọt danh sách Người ăn mặc đẹp nhất thế kỷ 21

Danh sách được công bố bởi Complex Networks (Complex) - hãng truyền thông thời trang và văn hóa hàng đầu của Mỹ. G-Dragon xuất sắc đứng ở vị trí thứ 16, sánh vai cùng những tên tuổi lớn trong ngành thời trang toàn cầu như Kanye West, Rihanna, Pharrell Williams hay David Beckham.

G-Dragon là gương mặt châu Á duy nhất được vinh danh (Ảnh: Complex)

Complex miêu tả G-Dragon là "một nhân vật đặt ra chuẩn mực thời trang từ trước cả khi làn sóng Kpop bùng nổ, luôn đi trước thời đại một bước". Tờ báo cũng nhấn mạnh rằng gần 20 năm sau khi debut, thủ lĩnh BIGBANG vẫn không ngừng tái định nghĩa khái niệm "thời trang" trong Kpop, phá vỡ mọi giới hạn và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ xem thời trang như một cách để thể hiện bản thân.

G-Dragon cùng huyền thoại thời trang Karl Lagerfeld. Ảnh: Chanel

Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, G-Dragon đã thể hiện gu thẩm mỹ táo bạo và độc bản của mình. Phong cách của nam idol từng gây tiếng vang vì khả năng hòa trộn tinh tế giữa thời trang cao cấp và phong cách đường phố. Tầm ảnh hưởng của anh càng được củng cố khi anh trở thành nam đại sứ toàn cầu châu Á đầu tiên của Chanel vào năm 2016. Mọi sản phẩm hợp tác giữa anh với các thương hiệu đều nhanh chóng trở thành xu hướng, chứng minh tầm ảnh hưởng và sức hút cá nhân mạnh mẽ của G-Dragon trong làng thời trang quốc tế.



Hiện tại, G-Dragon đang chuẩn bị cho concert encore tại Seoul thuộc "G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]", chuyến lưu diễn đã đi qua 16 thành phố với tổng cộng 36 đêm diễn trên toàn thế giới.

Ngoài ra, "Top 25 người nổi tiếng mặc đẹp nhất thế kỷ 21" còn có những cái tên quen thuộc như người mẫu Bella Hadid (số 22), tiếp theo là ca sĩ Justin Bieber, ngôi sao tỷ phú Kim Kardashian và diễn viên Timothee Chalamet. Giọng ca Diamonds Rihanna giành vị trí thứ 3, trong khi bạn trai cô - rapper A$AP Rocky - xếp trên 1 bậc. Ngôi vị quán quân thuộc về rapper Kanye West.