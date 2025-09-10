Elizabeth Hurley đẹp thách thức thời gian ở tuổi 60, chứng minh gừng càng già càng cay: Visual hiện tại ngang ngửa tuổi 30 nhờ có "vũ khí" cực phẩm

Ở tuổi 60, nhiều phụ nữ thường lo ngại nếp nhăn, làn da chảy xệ hay vóc dáng kém săn chắc sẽ "tố cáo" tuổi tác. Thế nhưng Elizabeth Hurley, biểu tượng nhan sắc một thời của Hollywood, lại khiến cả thế giới trầm trồ khi vẫn giữ được diện mạo tươi trẻ, rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi.

Hình ảnh nữ minh tinh xuất hiện trong những bộ váy cắt xẻ táo bạo, khoe vóc dáng săn chắc cùng gương mặt gần như không dấu vết của thời gian đã trở thành minh chứng sống động: Phụ nữ hoàn toàn có thể đẹp rực rỡ ở bất kỳ độ tuổi nào.

Vậy đâu là những thủ thuật thẩm mỹ và bí quyết chăm sóc sắc đẹp giúp Elizabeth Hurley duy trì nhan sắc đáng ngưỡng mộ như thế?

1. Chăm sóc da - nền tảng của vẻ đẹp không tuổi

Ngay từ những năm 90, khi trở thành gương mặt đại diện cho Estée Lauder, Elizabeth Hurley đã gắn bó với serum Advanced Night Repair - một trong những sản phẩm chống lão hóa trứ danh. Bà thừa nhận sử dụng serum này suốt 30 năm qua.

Không chỉ vậy, Hurley còn có thói quen dùng kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày. Bà từng chia sẻ:

"Tôi thoa kem dưỡng ẩm lên mặt khoảng 6 lần/ngày và vùng cổ khoảng 10 lần/ngày".

Điều này phù hợp với lời khuyên từ các chuyên gia da liễu: Dưỡng ẩm liên tục giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giữ độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài mỹ phẩm, lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng. Hurley luôn ưu tiên làn da được "hít thở" trong bầu không khí trong lành. Bà kể rằng bà ngoại từng dạy: "Da đẹp cần nhiều không khí mát lành". Chính vì thế, Elizabeth luôn ngủ với cửa sổ mở, kể cả khi trời lạnh.

2. Sử dụng nhiều thủ thuật thẩm mỹ vô cùng tinh tế

Dù từng khẳng định "không thích phẫu thuật thẩm mỹ vì trông sẽ giả tạo", giới chuyên gia cho rằng Elizabeth Hurley có thể đã thử qua một số thủ thuật thẩm mỹ ít xâm lấn, hay còn gọi là tweakments. Cụ thể, minh tinh tuổi 60 có thể đã sử dụng:

Botox liều thấp: Giúp xóa mờ nếp nhăn li ti quanh mắt, trán nhưng vẫn giữ biểu cảm tự nhiên. Chính Elizabeth Hurley từng thừa nhận cô dùng thủ thuật này để níu kéo thanh xuân.

Filler nhẹ: Bổ sung một chút thể tích vùng má và quanh miệng, tạo sự tươi tắn, tránh hóp mặt.

Skin booster/tiêm cấp ẩm: Các liệu pháp như Profhilo hoặc mesotherapy giúp da luôn ngậm nước, căng bóng.

Kích thích tăng sinh collagen: Có thể thông qua RF (sóng cao tần), microneedling kết hợp PRP để tái tạo cấu trúc da, giữ bề mặt láng mịn.

Điểm đáng chú ý là tất cả đều ở mức "tự nhiên như không làm gì". Đây cũng chính là xu hướng thẩm mỹ hiện đại: Tôn vinh vẻ đẹp vốn có, chỉ "chỉnh" nhẹ nhàng để thanh xuân ở lại lâu hơn.

3. Trang điểm và tạo kiểu tóc - vũ khí trẻ hóa của Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley trung thành với phong cách smoky eye quyến rũ, kết hợp eyeliner đen, phấn mắt ánh nhũ và son bóng hồng nhẹ. Kiểu trang điểm này tạo hiệu ứng mắt sâu, da sáng và môi căng mọng. Tất cả đều góp phần mang đến vẻ ngoài trẻ trung.

Về mái tóc, cô đào người Anh luôn giữ suối tóc nâu chocolate bồng bềnh, xen kẽ vài lọn highlight caramel để khuôn mặt sáng và mềm mại hơn. Theo chuyên gia tóc Tina Farey, cách nhuộm highlight này giúp "ăn gian" độ dày tóc, đồng thời tôn gương mặt có đường nét góc cạnh của bà.

Không thể phủ nhận, tóc và makeup là 2 yếu tố giúp Elizabeth Hurley "ăn gian" tuổi tác ngoạn mục mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ.

4. Chế độ dinh dưỡng "xanh - sạch - tự nhiên"

Hurley nổi tiếng với quan điểm nói không với thực phẩm siêu chế biến (UPF). Trong một bài phỏng vấn, bà cho biết:

"Tôi tránh xa mọi thực phẩm có thành phần mà tôi không tìm thấy trong chính căn bếp của mình".

Nguyên tắc ăn uống của Elizabeth:

Mỗi bữa ăn ít nhất 50% là rau củ và trái cây.

Ăn 3 bữa chính, không ăn vặt và kết thúc bữa tối trước 7 giờ để hỗ trợ tiêu hóa.

Tự làm bánh mì tại nhà, hạn chế bánh mì đóng gói công nghiệp.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein, ít đường, ít dầu mỡ.

Nhờ vậy, bà giữ được vòng eo săn chắc và làn da mịn màng - những yếu tố thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi chế độ ăn uống thiếu khoa học.

5. Vận động linh hoạt, không cần phòng gym

Thay vì tập luyện cường độ cao trong phòng gym, Elizabeth Hurley chọn cách lồng ghép vận động vào sinh hoạt hàng ngày:

Thực hiện các động tác yoga, pilates, ballet khi chờ ấm nước sôi hay lúc đánh răng.

Đi bộ, làm vườn, di chuyển đồ đạc trong nhà. Tất cả đều giúp đốt năng lượng và giữ cơ thể dẻo dai.

Cách rèn luyện nhẹ nhàng nhưng đều đặn này giúp bà duy trì vóc dáng săn chắc, làn da hồng hào, đồng thời tránh căng thẳng - một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ già nhanh.

6. Thời trang - khẳng định phong cách của "biểu tượng sắc đẹp"

Elizabeth Hurley chưa bao giờ ngại những bộ váy cắt xẻ, ôm sát cơ thể. Bà từng gây chấn động khi mặc lại chiếc váy Versace lấp lánh từ năm 1999 ở tuổi 55 và vẫn vừa vặn như cách đây 20 năm.

Phong cách thời trang của Hurley tập trung vào đường cắt tinh tế, chất liệu cao cấp, gam màu nổi bật. Theo stylist Mike Adler, chính sự tự tin và trung thành với phong cách riêng đã giúp Elizabeth Hurley trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện.

Kết luận

Elizabeth Hurley ở tuổi 60 chính là minh chứng rằng: Thời gian có thể trôi, nhưng sự tươi trẻ hoàn toàn nằm trong tay mỗi người phụ nữ. Với sự kết hợp hài hòa giữa chăm sóc da khoa học, thẩm mỹ nhẹ nhàng, chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thông minh, Elizabeth Hurley đã giữ được phong độ nhan sắc khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Nếu bạn đang bước qua tuổi 30, 40 hay 50, hãy nhớ rằng: Làm đẹp không phải để níu kéo tuổi tác mà là một hành trình yêu thương bản thân, để mỗi khi soi gương, bạn đều có thể mỉm cười hạnh phúc với chính mình.

