Một lần hút shisha độc hại bằng 100 điếu thuốc lá! Còn lắm mối nguy sức khỏe nhiều người không hay

Trong những năm gần đây, shisha đã trở thành một trào lưu phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Nó được nhiều người xem như một thú vui vô hại, thậm chí an toàn hơn thuốc lá truyền thống. Khói shisha thường được lọc qua nước và tẩm hương vị trái cây hấp dẫn, tạo ra một cảm giác thư giãn và "văn minh" hơn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ngọt ngào đó là một sự thật đáng báo động về tác hại khủng khiếp của nó đối với sức khỏe.

Sự thật kinh hoàng sau làn khói ngọt ngào

Trên thực tế, một lần hút shisha (thường gọi là một phiên) có thể gây độc hại tương đương hút 100 điều thuốc lá.

Ảnh minh họa tạo bằng AI

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội Ung thư Hoa Kỳ, một phiên hút shisha thường kéo dài từ 20 - 80 phút. Trong đó người hút có thể hít vào lượng khói tương đương với 100 - 200 điếu thuốc lá. Lý do nằm ở chính cách thức hoạt động của shisha:

- Thời gian hút kéo dài: So với một điếu thuốc lá hút trong khoảng 5 phút, một phiên shisha có thể kéo dài hàng giờ, khiến cơ thể tiếp xúc với khói độc hại trong thời gian dài hơn rất nhiều. - - Lượng khói khổng lồ: Một bình shisha tạo ra lượng khói lớn hơn nhiều so với thuốc lá điếu. Trung bình, một người có thể hít từ 50 đến 200 lượt, mỗi lượt hít từ 0,15 đến 0,5 lít khói.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng hút shisha trong vòng 1 giờ cơ thể sẽ hấp thụ lượng khói tương đương 100 điếu thuốc lá. Đồng thời, người hút phải đối mặt với nguy cơ nhiễm carbon monoxide (CO) cao gấp 9 lần và nicotine cao gấp 1,7 lần so với 1 điếu thuốc lá truyền thống.

Đương nhiên, điều này không phủ nhận mức độ độc hại khủng khiếp của thuốc lá truyền thống. Nhưng shisha không phải là lựa chọn an toàn hơn như nhiều người lầm tưởng. Nó là một hình thức độc hại không kém, thậm chí còn có nhiều rủi ro riêng biệt. Tốt nhất là nên tránh xa cả hai để bảo vệ sức khỏe.

Những tác hại tiềm ẩn của shisha ít người biết đến

Bên cạnh lượng khói khổng lồ, shisha còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe khác. Phổ biến như:

- Hấp thụ nhiều hóa chất độc hại: Khói shisha, dù được lọc qua nước, vẫn chứa hơn 4.800 hóa chất khác nhau, trong đó có tới 69 chất gây ung thư - theo nghiên cứu của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ (NLM). Các chất này là tác nhân chính gây ung thư phổi, ung thư miệng và các bệnh hô hấp nghiêm trọng.

- Nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm: Việc dùng chung ống hút shisha trong các buổi tụ tập làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh nguy hiểm qua đường nước bọt như viêm gan C, mụn rộp (herpes) và bệnh lao.

- Gây nghiện và tổn thương tim mạch: Nicotine trong shisha đủ để gây nghiện mạnh, làm tăng nhịp tim và huyết áp, dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ và đau tim.

Ảnh minh họa tạo bằng AI

- Tác động tiêu cực đến phụ nữ mang thai và trẻ em: Shisha gây hại trực tiếp đến thai nhi, có thể dẫn đến thai nhi chậm phát triển, sinh non hoặc dị tật bẩm sinh. Trẻ em và những người xung quanh hít phải khói shisha thụ động cũng phải đối mặt với các vấn đề về hô hấp.