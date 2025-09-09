Nếu chỉ mất 26k/ngày để tầm soát ung thư, bạn có sẵn sàng đầu tư?

1 USD ~ 26.000 đồng là số tiền mà nhiều người trẻ hiện nay tiêu hằng ngày cho một ly cà phê vội, một cuốc xe công nghệ lúc tan làm, hay gói snack mua ăn vui miệng. Số tiền không nhiều, nhưng đủ để mỗi người có thể tiêu pha cho những lựa chọn riêng của bản thân. Có người tiêu 26.000đ cho những nhu cầu cá nhân kể trên, có người lại dùng nó như một… khoản đầu tư, mà cụ thể là đầu tư cho sức khỏe, qua những gói tầm soát định kỳ.

Khảo sát Manulife Asia Care 2024 chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm: ung thư và đột quỵ là hai nỗi lo sức khỏe hàng đầu. 72% người Việt Nam được khảo sát cho biết chi phí y tế tăng cao là thách thức lớn về tài chính. Những người được khảo sát cũng cho rằng, chi phí y tế có mức tăng trung bình là 24% trong 1 năm qua, bao gồm các chi phí: thuốc theo đơn, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh ngoại trú, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh ấy, người trẻ không còn nhìn việc khám định kỳ hay tầm soát ung thư từ sớm là “xa xỉ phẩm”. Thay vào đó, họ coi chi phí thiết yếu để bảo vệ sức khỏe - thứ “tài sản” quan trọng nhất của cuộc đời mình - chính là một khoản “đầu tư sớm”.

Tầm soát ung thư sớm dần được xem là “must-have” để chuẩn bị cho những dự định dài hơi của giới trẻ

Kinh tế biến động, tư duy chi tiêu thay đổi

Thế giới ngày nay không thiếu những bất ổn: lạm phát, biến động thị trường lao động, thuế phí gia tăng, thậm chí cả tác động từ chiến tranh. Điều này khiến người trẻ suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi khoản chi tiêu. Các khảo sát cũng cho thấy:

- 72% người châu Á cho rằng quyền lợi y tế từ nơi làm việc là không đủ.

- 75% xem chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao là mối quan tâm tài chính lớn nhất, vượt trên cả lạm phát.

Vì thế, thay vì dồn tiền cho những nhu cầu ngắn hạn, nhiều bạn trẻ chọn cách “cắt” bớt hưởng thụ để “chuyển vốn” sang đầu tư cho sức khỏe lâu dài. Bởi khác với nhiều năm trước đây, khi mối lo sức khỏe thường là vấn đề của tuổi già, thì nay, người trẻ đang phải đối diện với nhiều nguy cơ bệnh tật ngày một sớm.

Phát hiện sớm ung thư vú chỉ 7mm khi tầm soát bằng công nghệ AI

Thư (27 tuổi), làm việc trong lĩnh vực truyền thông với đặc thù công việc thường xuyên phải “làm ngày cày đêm”. Trước năm 27 tuổi, Thư vẫn còn khá tự tin vào tình hình sức khỏe vì thấy mình vẫn “sinh tồn” được sau mỗi mùa event rút sức. Vậy nên trong to-do list dài dằng dặc những việc cần chi tiêu, chưa bao giờ Thư có một gạch đầu dòng nào dành cho sức khỏe.

Thế nhưng tất cả bỗng thay đổi kể từ sau cái Tết năm 2020, khi Thư đồng loạt nhận tin 3 người bạn đang khỏe mạnh thì bị ung thư, xung quanh thì ngập tràn những cảnh báo về tình trạng Covid trở nên tồi tệ hơn với những người có nhiều bệnh nền. Như được thức tỉnh, Thư nhận ra những nơi đẹp đẽ mình chưa đến, món ngon vật lạ mình chưa thử hoàn toàn có thể đợi mình được, nhưng sức khỏe thì không. Thư bắt đầu sắp xếp lại chi tiêu, đưa những nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, nâng cao điều kiện sống và làm việc để đảm bảo sức khỏe lên hàng đầu.

Khủng hoảng sức khỏe lối sống khiến người trẻ phải nghĩ khác

Trường hợp của Thư không phải là số ít. Những năm vừa qua, cả kinh tế, môi trường và lối sống hiện đại đều góp phần tạo nên những khủng hoảng về sức khỏe. Năm 2024, Việt Nam hiện có gần 20% dân số thừa cân, và tỷ lệ béo phì đang tăng tới 38% mỗi năm - một tốc độ khiến chúng ta phải giật mình. Ung thư cũng ngày càng “trẻ hóa”. Theo GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư mới, không ít bệnh nhân chỉ mới ngoài 20 - 30 tuổi. Ung thư vú, gan, phổi, đại trực tràng, dạ dày dẫn đầu tỷ lệ mắc và tử vong.

Thực tế, theo số liệu từ Trung tâm Tầm soát Công nghệ cao Nura (Mipec Tower 229 Tây Sơn, Hà Nội), trong hơn 13.000 người thực hiện dịch vụ tầm soát ứng dụng AI, đã ghi nhận hơn 40% người dưới độ tuổi 35 sẵn sàng đầu tư cho sức khỏe của mình và nhận thức đúng về tầm soát ung thư sớm.

Con số này cũng thể hiện phần nào tư duy chi tiêu, tiêu dùng ngày nay của người trẻ, một khi họ đã hiểu rõ việc “phòng bệnh còn hơn chữa bệnh”

Tầm soát sớm: Trụ cột đầu tư khôn ngoan

Nếu quy đổi thành chi phí trung bình, một gói tầm soát toàn diện có thể tương đương… 1 USD/ngày - con số khiến việc phòng bệnh trở nên dễ hình dung và dễ chấp nhận hơn bao giờ hết.

Không chỉ là xét nghiệm máu hay siêu âm đơn giản, ngày nay các gói tầm soát tại những trung tâm công nghệ cao như Nura đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, chụp CT liều thấp giảm đến 97% liều tia X có hại cùng công nghệ tái tạo hình ảnh sắc nét, giúp phát hiện sớm những tổn thương chỉ từ 1mm mà cơ thể chưa hình thành triệu chứng.

Sàng lọc sớm và phát hiện bệnh ngay ở “thời điểm vàng” tạo ra nhiều cơ hội điều trị dứt điểm, giúp giảm gánh nặng về thể chất, tinh thần, tài chính và thời gian. Tóm lại, “lãi kép” từ công cuộc đầu tư này có 2 điểm dễ thấy:

- Phát hiện bệnh sớm, đồng nghĩa với chi phí điều trị bệnh giảm đi đáng kể.

- Tăng tuổi thọ, kéo dài chất lượng cuộc sống của chính mình.

Công nghệ trở thành thứ quan tâm hàng đầu trong “cuộc chơi đầu tư sức khỏe”

Điểm đặc biệt ở thế hệ trẻ là họ luôn gắn bó với công nghệ. Và chính công nghệ giờ đây cũng bước vào “cuộc chơi đầu tư sức khỏe”. Tại Nura, công nghệ AI thông minh được ứng dụng trên nền tảng 400 triệu cơ sở dữ liệu khổng lồ thu thập hơn 10 năm trên toàn cầu - tương đương 1 bác sĩ 10.000 năm kinh nghiệm, cùng 50 thuật toán AI khác nhau giúp chỉ điểm những tổn thương nhỏ từ 1mm, đánh giá nghi ngờ ác tính hay lành tính.

Công nghệ này là thành quả nghiên cứu hơn một thập kỷ về AI từ Tập đoàn Fujifilm Nhật Bản hợp tác cùng Stanford Medicine - hệ thống y tế học thuật hàng đầu đem đến sáng kiến tầm soát hiệu quả. AI giúp bác sĩ đọc kết quả nhanh hơn và chính xác hơn, xác định các vấn đề mà mắt thường có thể bỏ qua.

AI tại Nura chỉ điểm 28 nốt tổn thương ở phổi với kích thước chỉ từ 1mm và đánh giá nguy cơ ác tính của từng nốt

Nhờ những điểm mạnh khi đi đầu trong việc áp dụng công nghệ, Nura đã mang tới trải nghiệm tầm soát sức khỏe An toàn - Nhanh chóng - Chính xác, với hành trình trải nghiệm chỉ gói gọn trong 120 phút mà không cần phải nhịn ăn. Đây không chỉ là tầm soát, mà còn là trải nghiệm “chăm sóc” với sự an tâm, nhẹ nhàng.

Khi chi phí y tế là gánh nặng, 1 USD/ngày là khả thi

Nếu coi sức khỏe là tài sản, thì đây chính là khoản đầu tư sinh lợi nhiều nhất. Người trẻ ngày nay đầu tư vào chứng khoán, vào học tập, vào phát triển bản thân. Và giờ đây, họ cũng biến sức khỏe thành một danh mục đầu tư quan trọng - nơi “đồng vốn” bỏ ra được bảo toàn và sinh lợi bằng chính tuổi thọ, sự bình an và chất lượng sống.

Khi chi phí y tế ngày càng đắt đỏ, thì phép tính “chia nhỏ thành 1 USD/ngày” để kiểm soát rủi ro trở thành giải pháp vô cùng khả thi. Với Gen Z, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát sớm và tập trung cho ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe không còn là lựa chọn xa xỉ, mà là chiến lược đầu tư thông minh cho tương lai dài hạn.