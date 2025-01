Có thể bạn chưa biết: Công nghệ tầm soát ung thư ở Hà Nội giờ đã đến level này!

Tầm soát ung thư là các phương pháp y khoa giúp tìm kiếm dấu hiệu ung thư trước khi bạn có bất kỳ triệu chứng nào. Tại Nhật Bản, việc tầm soát sức khoẻ chủ động giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu, khi bệnh dễ điều trị và có thể chữa khỏi.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay chưa nhiều người thực sự quan tâm đến tầm quan trọng của việc làm này. Đa số mọi người cho rằng chỉ cần khám sức khỏe định kỳ hàng năm với một số xét nghiệm cơ bản là đủ. Theo TS.BS. Matsuoka Yoshinori được mệnh danh là “siêu bác sĩ” tại Nhật Bản, “kiểm tra sức khỏe thông thường chỉ bao gồm các hạng mục kiểm tra cơ bản để nắm bắt tình trạng sức khỏe của người lao động và xác định khả năng làm việc của họ. Đây không phải là một chương trình khám sức khỏe nhằm phát hiện các bệnh như ung thư”.

TS.BS. Matsuoka Yoshinori được mệnh danh là “siêu bác sĩ” tại Nhật Bản

Ông cũng cho rằng để phát hiện được các bệnh ung thư hoặc bệnh do lối sống, cần có một chương trình tầm soát toàn diện, được thiết kế để phát hiện các loại ung thư và bệnh lý do lối sống phổ biến. Nếu không, việc phát hiện các bệnh này sẽ bị bỏ sót.

Vì vậy, tầm soát ung thư sẽ mang lại các lợi ích như giúp bạn yên tâm hơn nếu kết quả bình thường; phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có nghi ngờ ung thư để kiểm tra chuyên sâu và can thiệp sớm nhất có thể, khi đó việc điều trị sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian, đồng thời cơ hội điều trị khỏi cũng cao hơn rất nhiều so với các trường hợp phát hiện muộn.

4 tiêu chí để lựa chọn cơ sở tầm soát ung thư

Ngày nay, chất lượng đời sống ngày càng được cải thiện, người dân cũng dần chú tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là tầm soát ung thư. Nắm bắt được nhu cầu đó, rất nhiều cơ sở tầm soát ung thư mở ra, thu hút khách hàng. Tuy nhiên, với sự nở rộ của loại hình dịch vụ này, không ít người đặt ra câu hỏi: Nên chọn cơ sở tầm soát ung thư như thế nào để đặt niềm tin?

Thực tế, có 4 tiêu chí lựa chọn cơ sở tầm soát ung thư để bạn tự tin “chọn mặt gửi vàng”, bao gồm:

- Chọn địa chỉ có giấy phép hoạt động: Giấy phép hoạt động là điều kiện tiên quyết khi lựa chọn đơn vị tầm soát ung thư uy tín. Từ đó, mọi người có thể an tâm đến những nơi này để tầm soát ung thư.

- Chính xác: Một thực tế dễ thấy rằng hiện nay, có rất nhiều người vẫn đi khám sức khỏe định kỳ đều nhưng không phát hiện vấn đề gì bất thường, nhưng bỗng dưng 1 ngày lại phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 2-3. Vì vậy, lựa chọn cơ sở có quy trình tầm soát ung thư chính xác, với máy móc công nghệ cao cấp cùng đội ngũ bác sĩ uy tín sẽ có thể phát hiện sớm và đúng các loại bệnh.

- An toàn: Các phương pháp áp dụng cho việc tầm soát ung thư phải an toàn với khách hàng, từ đó nếu có dấu hiệu bất thường thì mới khám chuyên sâu. Phần lớn phương pháp chẩn đoán hiện nay dù hiện đại như chụp cắt lớp vi tính, cũng có thể gây hại ngược cho bạn nếu không kiểm soát được liều tia bức xạ.

- Thuận tiện: Để việc khám bệnh không còn là một “gánh nặng tâm lý”, bạn nên lựa chọn cơ sở khám có quy trình nhanh gọn nhưng hiệu quả, việc thăm khám không kéo dài đến vài ngày, không phải bay sang nước ngoài kéo theo loạt chi phí đắt đỏ mới được bác sĩ nước ngoài trực tiếp thăm khám.

Một trong những địa chỉ đáp ứng được tất cả những tiêu chí này có thể kể đến là Trung tâm tầm soát công nghệ cao NURA Việt Nam - nơi tiên phong đưa quy trình tầm soát toàn diện của Nhật Bản về Việt Nam, là cơ sở duy nhất tại Đông Nam Á có ứng dụng công nghệ AI độc quyền của Fujifilm trong việc tầm soát toàn diện các bệnh ung thư và lối sống. Công nghệ của Nura được chứng nhận bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để đảm bảo 3 tiêu chí của một mô hình tầm soát tiêu chuẩn: chính xác - an toàn - thuận tiện. Với ưu điểm tầm soát chính xác đến từ 1mm với lượng bức xạ tối thiểu (giảm từ 90 - 97% so với thông thường) trong khi tầm soát bằng công nghệ chụp CT, NURA cho phép mỗi người trưởng thành trong cộng đồng có thể sàng lọc thường niên và an toàn. Các bệnh lý về ung thư và lối sống phổ biến hoàn toàn có thể được phát hiện ở giai đoạn siêu sớm (từ 1mm tổn thương) với công nghệ tại NURA. Toàn bộ quy trình tầm soát và tư vấn bởi bác sĩ diễn ra trong 120 phút.

Hàng ngày, bạn cảm thấy cơ thể mình vô cùng khỏe mạnh, ăn ngon ngủ kỹ, nhưng đó chưa hẳn đã đồng nghĩa với việc bạn không có nguy cơ mắc bệnh. Do đó, cùng với việc khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư và các bệnh lối sống cũng là điều chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến và bắt đầu làm ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe dài lâu.