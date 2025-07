6 sai lầm về lối sống khiến da bị hút cạn collagen, nhăn nheo kéo đầy: Làm 4 việc chống lão hóa, da trẻ thấy rõ mà không tốn kém

Khi nói đến việc duy trì làn da trẻ trung, khỏe mạnh, những gì bạn không làm cũng quan trọng như những gì bạn làm. Trong một video TikTok lan truyền, một chuyên gia chăm sóc da đã chỉ ra bảy thói quen lối sống tồi tệ nhất đang âm thầm phá hoại làn da của bạn, dẫn đến sụt giảm collagen, xuất hiện nếp nhăn, vết thâm, chảy xệ và thậm chí là lão hóa sớm.

Các chuyên gia tại Isomers Skincare cảnh báo: Những thói quen này là con đường nhanh nhất để phá vỡ hàng rào bảo vệ da, phá vỡ collagen và gây ra các dấu hiệu lão hóa từ rất lâu trước khi chúng xuất hiện.

Dưới đây là 6 sai lầm hàng đầu gây hại cho làn da cần tránh, cách chúng âm thầm ảnh hưởng đến vẻ rạng rỡ của bạn:

1. Bỏ qua kem chống nắng

Không thoa kem chống nắng hàng ngày gần như là lời mời gọi công khai cho các vết nám, nếp nhăn và làn da không đều màu. "Xin chào nếp nhăn và vết thâm", chuyên gia nói. Tia UVA và UVB phá vỡ collagen theo thời gian, ngay cả trong những ngày nhiều mây.

2. Hút thuốc và uống rượu bia

Cả hai đều là "kẻ hủy diệt collagen". Hút thuốc làm hạn chế oxy và lưu thông máu, trong khi rượu bia làm mất nước và viêm da, đẩy nhanh quá trình lão hóa từ trong ra ngoài.

3. Tẩy tế bào chết quá mức

Tẩy tế bào chết có thể rất tốt, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng hàng rào bảo vệ da, dẫn đến tình trạng nhạy cảm, mẩn đỏ và nếp nhăn sớm. Nếu da mặt bạn cảm thấy căng hoặc thô ráp, có lẽ bạn đang lạm dụng nó.

4. Ăn quá nhiều đường

Đường tinh luyện kích hoạt một quá trình gọi là glycation, làm cứng và phá vỡ collagen và elastin - những protein chịu trách nhiệm cho làn da căng mọng, săn chắc.

5. Mất nước

"Da khô, chảy xệ trông thật không đẹp", chuyên gia nói. Nếu không đủ nước, da bạn sẽ mất đi độ đàn hồi và trông xỉn màu hoặc nhăn nheo. Dưỡng ẩm bên trong cũng quan trọng như dưỡng ẩm bên ngoài nên đừng quên uống đủ nước,

6. Căng thẳng mãn tính

Các hormone căng thẳng như cortisol tàn phá làn da của bạn - góp phần gây ra mụn, da xỉn màu và nếp nhăn sâu hơn. "Căng thẳng mãn tính khiến bạn già đi chỉ sau một đêm", chuyên gia cảnh báo.

Ngoài việc tránh những thói quen hút cạn collagen, chị em nên:

Ngủ đủ và ngủ đúng giờ

Giấc ngủ là thời điểm cơ thể tái tạo tế bào, đặc biệt là collagen - thành phần quyết định độ đàn hồi của da. Thiếu ngủ khiến da xỉn màu, dễ hình thành nếp nhăn và bọng mắt.

Một nghiên cứu đăng trên Clinical and Experimental Dermatology cho thấy, những người ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm có làn da khỏe mạnh và phục hồi tốt hơn sau tác động của ánh nắng.

Ăn nhiều rau củ quả giàu chất chống oxy hóa

Vitamin C, E, beta-carotene, polyphenol… trong trái cây và rau xanh giúp trung hòa gốc tự do - thủ phạm gây lão hóa da. Nghiên cứu của Harvard School of Public Health khuyến nghị nên bổ sung các loại thực phẩm như quả mọng, rau lá xanh, cà chua, hạt óc chó để cải thiện độ săn chắc và sáng mịn cho da.

Tập thể dục đều đặn

Tập thể dục giúp tăng cường lưu thông máu, cung cấp oxy và dưỡng chất cho da, hỗ trợ sản sinh collagen và làm da hồng hào hơn. Theo Harvard Health, những người thường xuyên vận động sẽ có biểu hiện lão hóa chậm hơn so với nhóm ít vận động.

Hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn

Đường gây ra quá trình glycation, làm phá hủy collagen và elastin trong da. Ngoài ra, đồ ăn nhanh, chiên rán, nhiều muối và chất bảo quản khiến da dễ viêm, xỉn màu. WebMD khuyên nên duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, protein nạc, chất béo lành mạnh để da sáng khỏe lâu dài.

