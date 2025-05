Một thiết bị hiện đại bậc nhất được các bác sĩ Nhật công nhận là chìa khóa vàng trong tầm soát ung thư đã có mặt tại Việt Nam

Về tính an toàn: Công nghệ chụp CT tại NURA sử dụng liều tia cực thấp – giảm tới 97% so với mức thông thường. Nhờ đó, nguy cơ phơi nhiễm bức xạ được hạn chế tối đa, đảm bảo an toàn cho khách hàng, đặc biệt là những người cần tầm soát định kỳ.