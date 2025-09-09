Bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại tràng, bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm nhiều người ăn mỗi ngày là nguyên nhân

Một bé trai 8 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đột nhiên bị đau bụng dữ dội tại nhà vài ngày trước. Ban đầu, bố mẹ bé chỉ nghĩ là viêm dạ dày ruột và không để ý nhiều. Mãi đến khi đưa bé đến bệnh viện kiểm tra, họ mới phát hiện bé bị ung thư đại tràng.

Theo báo cáo của Fast Technology, gia đình bé trai cho biết từ khi còn học mẫu giáo, bé thường xuyên thay thế bữa ăn chính bằng mì ăn liền và đồ ăn vặt cay , đồng thời hình thành thói quen kén ăn và ăn uống không lành mạnh trong một thời gian dài. Các bác sĩ tin rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh.

Bác sĩ điều trị lưu ý rằng thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối và gia vị có thể gây áp lực nặng nề lên hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ. Việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí là ung thư. Bé trai đã được điều trị và khả năng hồi phục vẫn còn phải chờ thời gian.

Ngoài ra, đau bụng thường gặp ở trẻ em có thể được chia thành hai loại: cấp tính và mãn tính. Bác sĩ chuyên khoa nhi Trung Quốc Lý Trí Hữu chỉ ra rằng đau bụng cấp tính xảy ra đột ngột và khó thuyên giảm ngay cả khi nghỉ ngơi. Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể đe dọa tính mạng; trong khi đau bụng mãn tính là triệu chứng kéo dài hơn sáu tuần. Mặc dù không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng nó thường liên quan đến các bệnh lý như viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, lạc nội mạc tử cung, viêm ruột mãn tính hoặc táo bón.

Nguồn và ảnh: Aboluowang