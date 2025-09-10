3 bộ phận của cá "quý như vàng" nhưng nhiều người không biết mà ăn, thường vứt vào THÙNG RÁC

Cá từ lâu đã được coi là “siêu thực phẩm” trong bữa cơm gia đình hàng ngày cho đến những dịp đặc biệt. Tiến sĩ Gu Zhongyi tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) cho biết, cá không chỉ giàu protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12, i ốt mà còn dồi dào axit béo omega 3. Nhờ vậy, ăn cá tốt cho sức khỏe não bộ, tim mạch, cải thiện thị lực, hỗ trợ miễn dịch, làm đẹp da tóc và thậm chí còn giúp phòng ngừa trầm cảm. Nhiều nghiên cứu lớn cũng chỉ ra rằng nếu thay thịt đỏ bằng cá, con người có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm.

Nhưng điều đáng tiếc là nhiều người khi ăn cá lại chỉ chăm chăm phần thịt của cá, trong khi có những bộ phận là "kho" dinh dưỡng thì lại vứt thẳng tay vào thùng rác. Theo Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, có 3 thứ trên con cá vừa bổ vừa hỗ trợ làm đẹp nhưng nhiều người chưa biết mà ăn:

1. Bong bóng cá

Đây là cơ quan giúp cá nổi trong nước, thường bị bỏ đi vì nghĩ bẩn hoặc khó chế biến. Trên thực tế, bong bóng cá chứa tới gần 80% protein tinh khiết, cùng nhiều vi chất như kẽm, sắt, vitamin nhóm B. Điểm đặc biệt là nó giàu collagen dễ hấp thụ, có tác dụng duy trì độ đàn hồi da, làm chậm nhăn nheo và chảy xệ.

Phụ nữ ăn bong bóng cá đều đặn có thể thấy tóc bóng mượt, móng chắc khỏe hơn. Với trẻ nhỏ, loại thực phẩm này còn hỗ trợ hấp thụ canxi, phòng chống còi xương. Trong Đông y, bong bóng cá được coi là vị thuốc bổ thận, chữa mất ngủ, phục hồi thể lực sau mệt mỏi. Người Trung Quốc xưa còn dùng bong bóng cá hầm thuốc để bồi bổ cho phụ nữ sau sinh.

2. Đầu cá

Nhiều người cho rằng đầu cá ít thịt, lại nhiều xương nên bỏ đi. Nhưng thực tế, đây lại là nơi tập trung nhiều dưỡng chất nhất. Đầu cá, đặc biệt ở các loài cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, giàu omega 3, DHA, EPA và phospholipid... Là các hợp chất nuôi dưỡng não bộ, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, đột quỵ và Alzheimer.

Ngoài ra, đầu cá còn chứa canxi, photpho, sắt, vitamin B1 cùng protein dễ tiêu, tốt cho hệ xương và hệ miễn dịch. Theo Tiến sĩ Gu, đây là nguồn thực phẩm đặc biệt có lợi cho trẻ em đang phát triển trí tuệ và người già cần duy trì trí nhớ.

Tuy nhiên, cholesterol trong đầu cá khá cao, ăn quá nhiều dễ gây hại mạch máu. Vì vậy, chỉ nên ăn một đến hai lần mỗi tuần, kết hợp chế biến hấp hoặc nấu canh để giảm dầu mỡ và giữ trọn dinh dưỡng.

3. Vảy cá

Phần vảy thường bị lột bỏ, nhưng lại là “kho báu” cho sức khỏe. Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy vảy cá chứa nhiều lecithin là chất cải thiện trí nhớ, ngăn thoái hóa tế bào não. Nó cũng giàu axit béo không no, giúp hạ cholesterol, phòng xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Đặc biệt, collagen trong vảy cá được đánh giá là dễ hấp thụ hơn so với nhiều nguồn khác, mang lại lợi ích rõ rệt cho làn da săn chắc và chống lão hóa. Vảy cá còn giàu canxi và photpho, giúp trẻ em phòng còi xương và người già giảm nguy cơ loãng xương. Từ xa xưa, Đông y đã dùng vảy cá làm thuốc chữa cao huyết áp, bệnh mạch vành, thậm chí hỗ trợ cầm máu. Ngày nay, vảy một số loài cá còn được tận dụng để chiết xuất collagen trong mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Lưu ý quan trọng khi ăn cá Người trưởng thành nên ăn 300–500g cá mỗi tuần, chia thành 2–3 bữa để bổ sung omega 3, protein và vi chất cần thiết. Nên đa dạng loại cá, ưu tiên cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi. Tuy nhiên, cần hạn chế các loại cá có nguy cơ chứa thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá thu vua. Tuyệt đối không ăn cá sống hoặc cá chưa chín kỹ vì dễ nhiễm ký sinh trùng. Không nên ăn mật cá bởi có chứa độc tố gây suy gan, suy thận cấp. Đồng thời, nên tránh cá ướp muối, cá chiên đi chiên lại nhiều lần. Cách chế biến an toàn và giữ dinh dưỡng nhất là hấp, luộc hoặc nướng ít dầu mỡ.

Nguồn và ảnh: QQ, Health People



