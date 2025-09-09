Hạt bí ăn sống hay ăn chín tốt hơn?

Hạt bí đỏ giàu protein, thậm chí còn nhiều hơn cả thịt bò, đồng thời chứa hàm lượng magie cao - loại khoáng chất được mệnh danh là “nhà vô địch ẩn mình” trong thế giới hạt. Nhưng câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn là hạt bí nên ăn sống hay ăn chín mới tốt?

Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra lời giải thích kèm 3 cách ăn giúp phát huy tối đa giá trị của loại hạt này.

Ăn sống và ăn chín, đâu là lựa chọn tốt hơn?

Hạt bí ăn sống có lợi thế ở việc giữ trọn vẹn vitamin E và nhóm vitamin B - những dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt, tốt cho da và hệ thần kinh. Ngoài ra, lượng phytosterol (chất giúp điều hòa cholesterol) cũng cao hơn.

Trong khi đó, hạt bí rang hoặc sấy ở nhiệt độ vừa phải lại giúp các khoáng chất như kẽm, sắt dễ hấp thu hơn, đồng thời nhờ phản ứng Maillard, hạt bí có mùi thơm bùi, hấp dẫn gấp nhiều lần.

Lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến nghị là kết hợp cả hai, khoảng 70% hạt bí được rang ở 150 độ C trong 15 phút và 30% ăn sống.

Ba cách ăn hạt bí “chuẩn dinh dưỡng”

Một là bữa sáng năng lượng : trộn hạt bí rang cùng yến mạch và hạt chia theo tỉ lệ 2:1:1, thêm sữa nóng, để ngấm 5 phút rồi rắc thêm việt quất, mật ong. Đây là “combo” protein - chất xơ - chất chống oxy hóa rất lý tưởng cho buổi sáng se lạnh.

Hai là gia vị dưỡng sinh : xay nhuyễn hạt bí sống với mè và rong biển thành bột, bảo quản trong lọ kín. Khi ăn mì, salad hay rau luộc, chỉ cần rắc một thìa là vừa bổ sung kẽm, vừa thay thế bột ngọt tự nhiên.

Ba là sữa hạt bí ấm nóng : dùng 50g hạt bí rang xay cùng 300ml nước ấm, thêm chút bột quế. Thức uống này không chỉ thơm ngậy, giàu magie mà còn chứa tryptophan - hoạt chất giúp an thần, ngủ ngon.

Những lưu ý quan trọng khi ăn hạt bí

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm chỉ nên ăn tối đa 20g mỗi ngày và ưu tiên loại hạt đã bóc vỏ. Người muốn giảm cân cần nhớ, 100g hạt bí có thể gấp 5 lần năng lượng của cơm, vì vậy chỉ nên ăn khoảng 15g/ngày như một dạng thay thế đồ ăn vặt, không nên ăn thêm ngoài khẩu phần chính. Với người có cơ địa dị ứng, nhất là người dị ứng phấn hoa, cần thử với lượng nhỏ trước, nếu có biểu hiện ngứa da hay tê môi phải dừng ngay.

Hạt bí đỏ không chỉ là món ăn vặt, mà còn có thể dùng như topping salad, làm nước chấm hay nấu sữa hạt. Tuy nhiên, dù bổ dưỡng đến đâu cũng cần tiết chế. Mỗi ngày một nhúm nhỏ, đó mới là bí quyết để hạt bí trở thành “chìa khóa sức khỏe” của mùa thu.

Nguồn và ảnh: Sohu