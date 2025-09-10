10 loại cá chứa nhiều thủy ngân bậc nhất: Thích đến mấy cũng phải dè chừng

Cá từ lâu được xem là thực phẩm “vàng” trong bữa ăn hàng ngày bởi chúng giàu đạm, ít chất béo bão hòa và chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng an toàn và bổ dưỡng. Một số loài cá chứa hàm lượng thủy ngân cao khiến chúng trở thành “con dao hai lưỡi” cho sức khỏe.

Theo chuyên trang về sức khỏe Everyday Health , thủy ngân trong cá chủ yếu tồn tại dưới dạng methylmercury (dạng hữu cơ của thủy ngân). Việc tiêu thụ quá nhiều dạng thủy ngân này cũng có thể gây độc cho hệ thần kinh, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Mức độ thủy ngân trong cá được đo bằng phần triệu (ppm). Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép mức giới hạn methylmercury tối đa đối với cá dùng làm thực phẩm cho con người là 1 ppm. Các nghiên cứu cho thấy mức methylmercury ở hầu hết các loại cá dao động từ dưới 0,01 ppm đến 0,5 ppm. Tuy nhiên, nếu ăn một lượng cá quá lớn, đặc biệt là những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao, bạn cũng có thể có nguy cơ tích tụ nhiều thủy ngân trong cơ thể.

Everyday Health đưa ra danh sách cảnh báo 10 loại cá có chứa nhiều thủy ngân nhất mà mọi người nên biết để kiểm soát lượng thủy ngân nạp vào cơ thể.

10 loại cá nhiều thủy ngân bậc nhất

1. Cá ngói: 1,123 ppm

Cá ngói (Ảnh: Getty).

Cá ngói từ vịnh Mexico đứng đầu danh sách với mức thủy ngân lên đến 1,123 ppm. Mặc dù có hương vị ngọt ngào tương tự như tôm hùm hoặc cua, cá ngói vượt quá giới hạn thủy ngân cho phép của FDA. Vì vậy, loại cá này không được khuyến khích tiêu thụ, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em.

2. Cá kiếm: 0,995 ppm

Cá kiếm (Ảnh: Live Science).

Cá kiếm cũng là một trong những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao với 0,995 ppm. Giống như cá ngói, những phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc trẻ em nên tránh xa cá kiếm để bảo vệ sức khỏe.

3. Cá mập: 0,979 ppm

Thịt cá mập (Ảnh: iStock).

Cá mập có mức thủy ngân là 0,979 ppm. Do cá mập là loài cá lớn săn mồi nên lượng thủy ngân trong cơ thể chúng cao hơn nhiều so với các loài cá khác. Những phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc trẻ em dưới 6 tuổi nên tuyệt đối tránh tiêu thụ cá mập.

4. Cá thu vua: 0,73 ppm

Cá thu vua (Ảnh: AdobeStock).

Cá thu vua có mức thủy ngân là 0,73 ppm. Tuy nhiên, nếu không trong tình trạng đang mang thai, cho con bú hoặc đang cố gắng có con, bạn có thể tiêu thụ cá thu vua ở mức vừa phải.

5. Cá ngừ mắt to: 0,689 ppm

Cá ngừ mắt to (Ảnh: Unsplash).

Cá ngừ mắt to có mức thủy ngân 0,689 ppm. Tuy nhiên, lý do để bạn nên hạn chế tiêu thụ cá ngừ mắt to không chỉ nằm ở việc nó có chứa nhiều thủy ngân mà còn vì loại này đang bị đánh bắt quá mức, dẫn đến tình trạng nguy cấp. Thay vì ăn loại cá ngừ này, bạn có thể lựa chọn cá ngừ đóng hộp, loại có mức thủy ngân chỉ 0,126 ppm.

6. Cá tráp cam: 0,571 ppm

Cá tráp cam (Ảnh: New Zealand National Institute of Water and Atmospheric Research).

Cá tráp cam có mức thủy ngân 0,571 ppm. Loài cá này sống rất lâu, đôi khi lên tới 200 năm và phát triển rất chậm. Điều này khiến chúng dễ bị tổn thương do khai thác quá mức. Vì vậy, ngoài vấn đề về lượng thủy ngân cao, cá tráp cam cũng không phải là lựa chọn thân thiện với môi trường.

7. Cá marlin: 0,485 ppm

Thịt cá marlin (Ảnh: okhera).

Cá marlin hay còn gọi là cá cờ có hàm lượng thủy ngân là 0,485 ppm. FDA khuyến cáo những phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hoặc trẻ em nên tránh tiêu thụ cá marlin.

8. Cá mú: 0,448 ppm

Cá mú (Ảnh: Getty).

Cá mú có mức thủy ngân 0,448 ppm. Nếu bạn ăn cá mú, hãy chỉ ăn tối đa 2 lần mỗi tháng để không vượt quá giới hạn thủy ngân 1 ppm.

9. Cá vược Chile: 0,354 ppm

Cá vược Chile (Chilean Sea Bass) chứa 0,354 ppm thủy ngân. Đây là loài cá có thịt thơm ngon. Loại cá này sống ở vùng nước lạnh của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và khu vực gần Nam Cực của Ấn Độ Dương. Mặc dù loại cá này có mức thủy ngân thấp hơn so với các loài cá khác trong danh sách này nhưng vẫn nên ăn ở mức độ vừa phải.

10. Cá bơn: 0,241 ppm

Cá bơn (Ảnh: Kyle Lee/Alaskan Salmon Company).

Mức thủy ngân trong cá bơn là 0,241 ppm. Mặc dù một số loại cá bơn có thể có mức thủy ngân cao hơn những loại khác nhưng đối với phần lớn mọi người, tiêu thụ cá bơn ở mức độ vừa phải là an toàn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hoặc những người đang cố gắng có thai nên tránh ăn loại cá này.

Nguồn: Everyday Health