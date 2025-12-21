Đừng kết hợp cà phê với những thực phẩm này nếu không muốn hại đường tiêu hóa

(Ảnh: Pixabay)

Cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới, được nhiều người lựa chọn để bắt đầu ngày mới nhờ khả năng kích thích tinh thần, tăng sự tỉnh táo và cải thiện hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc uống cà phê không đúng cách có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Trước hết, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống cà phê cùng lúc với các loại trái cây có tính axit cao, đặc biệt là nhóm quả họ cam, quýt như cam, bưởi, chanh. Cà phê vốn đã chứa nhiều axit, khi kết hợp với trái cây có tính axit sẽ làm tăng độ axit trong dạ dày, dễ gây ợ nóng, trào ngược, đầy bụng hoặc kích ứng niêm mạc dạ dày, nhất là ở những người có tiền sử viêm loét dạ dày.

Thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ cũng là nhóm cần tránh khi uống cà phê. Chất béo khó tiêu khiến dạ dày phải hoạt động lâu hơn, trong khi cà phê lại kích thích tăng tiết axit và nhu động ruột. Sự kết hợp này có thể gây cảm giác nặng bụng, khó tiêu, đầy hơi và buồn nôn, đặc biệt khi uống cà phê lúc đói hoặc sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

(Ảnh: Freepik)

Ngoài ra, các sản phẩm giàu canxi như sữa, phô mai, sữa chua cũng không nên dùng cùng thời điểm với cà phê. Caffeine trong cà phê có thể cản trở quá trình hấp thu canxi của cơ thể, làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đối với một số người, việc uống cà phê cùng sữa còn gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng hoặc tiêu chảy.

Đồ ăn cay, thực phẩm ngâm chua hoặc chứa nhiều gia vị mạnh cũng là những "khắc tinh" của cà phê. Sự kết hợp này dễ làm tăng kích ứng niêm mạc dạ dày, gây nóng rát vùng thượng vị, đau bụng và làm trầm trọng hơn các triệu chứng trào ngược dạ dày – thực quản.

Bên cạnh đó, các loại bánh kẹo, đồ ngọt tinh luyện chứa nhiều đường khi dùng cùng cà phê có thể gây tăng đường huyết nhanh, làm hệ tiêu hóa phải hoạt động quá mức, dễ dẫn đến mệt mỏi, khó chịu sau khi ăn uống.

Theo các chuyên gia, để bảo vệ hệ tiêu hóa, người tiêu dùng nên uống cà phê sau bữa ăn khoảng 30 - 60 phút, hạn chế uống khi đói và tránh kết hợp với các thực phẩm kể trên. Sử dụng cà phê điều độ, đúng thời điểm và kết hợp hợp lý với chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp phát huy lợi ích của thức uống này mà không gây hại cho sức khỏe.