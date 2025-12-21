3 loại giấy ăn bán rẻ mấy cũng đừng mua kẻo rước bệnh vào nhà

Các chuyên gia cảnh báo, có 3 loại giấy ăn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe , dù bán rẻ mấy cũng nên tránh xa, bởi dùng lâu dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và cơ thể.

1. Giấy ăn có màu sắc bất thường

Thông thường, giấy ăn đạt chuẩn sẽ có màu trắng tự nhiên hoặc hơi ngả vàng nhạt, đây là màu vốn có của bột gỗ sau xử lý an toàn. Nếu thấy giấy quá trắng sáng, trắng bệch, xám sẫm hoặc có màu sắc lạ mắt, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác.

Những màu sắc “không tự nhiên” này rất có thể đến từ việc nhà sản xuất sử dụng chất tẩy mạnh, thuốc nhuộm hoặc phụ gia hóa học để làm giấy trông bắt mắt hơn. Khi tiếp xúc thường xuyên, các hóa chất này có thể gây kích ứng da, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người có làn da nhạy cảm hoặc khi dùng cho vùng kín.

Vì vậy, khi chọn mua giấy, nên ưu tiên những sản phẩm có màu sắc dịu, tự nhiên, không quá trắng.

2. Giấy ăn có mùi hương quá nồng

Nhiều người thích giấy có mùi thơm vì cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Tuy nhiên, mùi thơm càng nồng thì nguy cơ càng cao. Phần lớn hương liệu trong giấy đều là hương liệu tổng hợp, chứa các thành phần hóa học có thể gây kích ứng, ngứa ngáy, thậm chí viêm da tiếp xúc.

Đối với những người có cơ địa nhạy cảm, trẻ em hoặc người cao tuổi, việc sử dụng giấy có mùi mạnh trong thời gian dài có thể khiến da dễ bị tổn thương hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo nên chọn giấy không mùi hoặc chỉ có mùi rất nhẹ, tự nhiên, thay vì chạy theo cảm giác “thơm là sạch”.

3. Giấy không ghi rõ ngày sản xuất

Ngày sản xuất là thông tin quan trọng giúp người tiêu dùng đánh giá chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Giấy cũng có hạn sử dụng nhất định, nếu để quá lâu có thể bị nhiễm ẩm, nhiễm khuẩn hoặc suy giảm chất lượng.

Nếu trên bao bì không ghi rõ ngày sản xuất, rất có thể đó là hàng tồn kho lâu ngày, hàng kém chất lượng hoặc sản phẩm không đạt chuẩn lưu thông. Việc sử dụng những loại giấy này không chỉ kém hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Vì vậy, khi mua giấy, cần quan sát kỹ bao bì, đảm bảo có đầy đủ thông tin về ngày sản xuất, hạn dùng.

Hãy đặc biệt lưu ý nguồn gốc sản xuất

Bên cạnh ba yếu tố trên, người tiêu dùng cũng nên chú ý xem giấy có được sản xuất bởi doanh nghiệp, nhà máy hợp pháp hay không. Những nhà sản xuất uy tín thường kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất đến khâu kiểm định chất lượng, giúp sản phẩm an toàn hơn khi sử dụng.

Ngược lại, giấy trôi nổi, không rõ nguồn gốc có thể được làm từ giấy tái chế kém chất lượng, quy trình xử lý không đảm bảo vệ sinh, dễ chứa vi khuẩn hoặc tạp chất gây hại.

Tóm lại , khi mua giấy ăn, dù điều kiện kinh tế ra sao, cũng không nên ham rẻ hay chọn theo cảm tính. Tránh xa giấy có màu sắc bất thường, mùi hương quá nồng, không ghi ngày sản xuất và không rõ nhà sản xuất. Việc lựa chọn cẩn thận một sản phẩm tưởng chừng nhỏ nhặt này chính là cách âm thầm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình mỗi ngày.

