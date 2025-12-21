Xu hướng dinh dưỡng năm 2026

Ảnh: Eatingwell

Dựa trên những khảo sát, tìm hiểu kỹ lưỡng, Eatingwell đưa ra một số dự đoán về xu hướng phổ biến năm 2026 ở phạm vi toàn cầu

1.Ưu tiên chất xơ trong thực đơn hàng ngày

Việc ưu tiên chất xơ tốt cho đường ruột đang ngày càng phổ biến và hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa vào năm 2026. Tuy nhiên không nên quá tập trung đề cao một nhóm chất nào đó. Sự kết hợp hài hòa, cân bằng giữa chất đạm, tinh bột, chất béo, chất xơ, vitamin và các khoáng chất trong chế độ ăn hàng ngày là chìa khóa để có sức khỏe tổng thể tốt, giàu năng lượng cho các hoạt động thường ngày, giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Yến mạch ngày càng được sử dụng phổ biến vì những giá trị dinh dưỡng nổi bật, đặc biệt là giàu chất xơ (Ảnh: Pexels)

Những thực phẩm giàu chất xơ hàng đầu là ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu, rau củ (bông cải, cà rốt, củ rền, khoai lang), cùng một số loại trái cây phổ biến như táo, lê, chuối... Với các phương pháp nấu nướng, thiết bị hỗ trợ hiện đại, việc chế biến, giữ lại chất xơ trong thực phẩm ngày càng được chú trọng. Ngoài ra còn có rất nhiều công thức đơn giản, dễ áp dụng để tăng chất xơ trong thực đơn hàng ngày.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ, ưu tiên sử dụng các loại đậu (tươi, khô, đóng hộp) cũng được xem là giải pháp kinh tế mà vẫn đảm bảo hiệu quả dinh dưỡng, tiện lợi trong quá trình bảo quản, chế biến.

2.Những loại đồ uống sáng tạo, mang đến trải nghiệm đa giác quan

Đồ uống hiện nay không chỉ đơn thuần là giải khát, cấp nước cho cơ thể mà còn mang tới những khám phá rất thú vị, độc đáo về kết cấu, cách sử dụng nguyên liệu, phối hợp màu sắc...

Công thức đồ uống kết hợp nhiều loại nguyên liệu như gừng, chanh, cà rốt, nghệ (Ảnh: Eatingwell)

Ngoài ra với những người yêu thích đồ uống theo xu hướng xanh, sạch, lành mạnh thì việc tìm kiếm, phối hợp những loại rau, củ, quả vẫn không ngừng đưa đến các công thức mới nhằm tăng độ ngon, lạ cho vị giác đồng thời phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng của từng nguyên liệu. Theo Eatingwell, một số công thức sinh tố lạ nhưng được ưa chuộng năm 2025 và có thể tiếp tục gây sốt trong năm mới là cam - cà rốt - nghệ - gừng hoặc chanh tươi - gừng - nghệ đông lạnh.

3.Sử dụng màu thực phẩm tự nhiên

Vào tháng 4 năm 2025, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã công bố kế hoạch loại bỏ dần các chất tạo màu thực phẩm tổng hợp khỏi nguồn cung cấp thực phẩm của Mỹ trong những năm tới. Một số thương hiệu lớn cũng đã thực hiện điều này cho dù tác động của chất tạo màu thực phẩm tổng hợp đối với sức khỏe vẫn còn cần được nghiên cứu sâu hơn. Ba loại phẩm màu tự nhiên cũng FDA được thông qua gồm: chiết xuất từ tảo đỏ Galdieria (màu xanh), chiết xuất hoa đậu biếc, và canxi photphat (màu trắng). Đây là những chất tạo màu đang được đánh giá cao nhờ tính an toàn và nguồn gốc thực vật hoặc khoáng chất, trong bối cảnh xu hướng loại bỏ các chất phụ gia tổng hợp ngày càng gia tăng.

4.Những chế độ ăn giúp kéo dài tuổi thọ và tốt cho não bộ lên ngôi

Sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay và việc chăm sóc bắt đầu từ việc ăn uống là hết sức quan trọng.

Chế độ ăn Địa Trung Hải đang được ưa chuộng (Ảnh: Pexels)

Chế độ ăn Địa Trung Hải với sự ưu tiên tập trung vào thực phẩm có nguồn gốc thực vật... gồm trái cây, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loạt hạt và dầu ô liu đang trở thành xu hướng thịnh hành ở hàng loạt quốc gia. Chế độ ăn này có thể mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể, từ việc cải thiện sức khỏe não bộ đến giảm mức độ căng thẳng, giảm cân, có lợi cho việc phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường…



Chế độ ăn MIND (viết tắt của Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) là sự kết hợp giữa chế độ ăn Địa Trung Hải (tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đậu, dầu ô liu) và chế độ ăn DASH (giàu trái cây và rau, được thiết kế để ngăn ngừa hoặc điều trị tăng huyết áp. Trên thực tế, chế độ ăn MIND được hiểu một cách đơn giản là ăn nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như rau lá xanh và quả mọng, tránh thực phẩm chế biến nhiều và thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa. Những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn MIND có não chậm lão hóa hơn, có thể kéo dài tuổi thọ.